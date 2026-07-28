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28. júla 2026

O županské a primátorské kreslo v Prešove zabojujú ženy, Fico kandidátky za Smer-SD predstavil osobne – FOTO


Tagy: Komunálne voľby

Fico označil Juditu Laššákovú za jednu z najaktívnejších europoslankýň a podporu vyjadril aj Svetlane Pavlovičovej. Kandidátkou strany



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fico smer volby2 28.7.2026 (SITA.sk) - Fico označil Juditu Laššákovú za jednu z najaktívnejších europoslankýň a podporu vyjadril aj Svetlane Pavlovičovej.


Kandidátkou strany Smer-SD na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) bude europoslankyňa Judita Laššáková. Na post primátorky krajského mesta Prešov nominovala vládna strana dlhoročnú mestskú poslankyňu a poradkyňu detského ombudsmana Svetlanu Pavlovičovú. Kandidátky na dve najvýznamnejšie funkcie v kraji v októbrových spojených voľbách v utorok v Prešove osobne predstavil premiér Robert Fico.

Judita Laššáková má 48 rokov. Študovala právo na Paneurópskej univerzite. Od roku 2024 je poslankyňou Európskeho parlamentu. "V komunálnej politike platí, že ste najbližšie k občanovi, viete jeho problémy riešiť na dennej báze. Ja sa na túto prácu teším, najmä na to, že sa stretnem s občanmi, čo ma veľmi napĺňa, a budem sa snažiť z Európskeho parlamentu prepájať obidve politiky tak, aby to bolo v prospech obyvateľov Prešovského kraja," uviedla europoslankyňa pri ohlásení kandidatúry.

Trvalý pobyt


Laššaková sa narodila sa v Bratislave a vyrastala v Nových Zámkoch. Priznala, že v súvislosti s voľbami si v Prešovskom kraji až teraz zaevidovala trvalý pobyt, no jeho miesto z bezpečnostných dôvodov nezverejnila.

"Keď mi prešovská krajská organizácia Smer-SD vyjadrila súhlas s kandidatúrou, podnikli sme kroky tak, aby som zákon neporušovala. Ja ho neobchádzam, využívam jeho možnosti," vysvetlila s tým, že pozitívom môže byť to, že nebude uprednostňovať žiadny okres či mesto kraja.

"Nebudem mať žiadne väzby, ktoré bude treba pretrhávať a budem sa vedieť pozerať na Prešovský kraj a potreby jeho obyvateľov objektívne. Myslím si, že som dostatočne čitateľná. Poviem si to, čo si naozaj myslím, bez ohľadu na to, kto predo mnou stojí," dodala Laššáková.

Fico označil Laššákovú za jednu z najaktívnejších europoslankýň


Ani predseda strany Smer-SD Fico nepovažuje prihlásenie trvalého pobytu kandidátky krátko pred voľbami za problém. "Má to svoje výhody i nevýhody. Keď zvolíte človeka, ktorý má poprepájania so všetkými a potom možno schopnosť prijímať objektívne rozhodnutia na prospech celému kraju už nie je. Ponúkame to ako manažérsku príležitosť," skonštatoval Fico.

Laššákovú označil za jednu z najaktívnejších europoslankýň, ktorá ako kandidátka miestnej krajskej organizácie v europarlamente zastupuje Prešovský kraj.

"Môže tak priniesť benefity pre PSK z pohľadu Európskej únie. Prešovský kraj patrí v demografickej oblasti medzi najmladšie, je tam naďalej problém s rómskou komunitou, nepodcenil by som ani zdravotníctvo, pretože je to kraj, kde sa dejú významné veci. Tento región má blízko aj k Ukrajine, a preto tu aj naďalej na úrovni kraja musí platiť mierová politika," uviedol Fico.

Pavlovičová: Prešov potrebuje prebudenie


Svetlana Pavlovičová má 49 rokov. Je dlhoročnou prešovskou mestskou poslankyňou. V mestskom zastupiteľstve pôsobí s výnimkou jedného funkčného obdobia od roku 2006. V roku 2009 neúspešne kandidovala do európskeho parlamentu. Stanu Smer-SD zastupovala v rokoch 2012 až 2016 ako poslankyňa v Národnej rade SR.

V minulosti pracovala na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, kde mala na starosti agendu eurofondov. V súčasnosti pôsobí na Úrade komisára pre deti. Vysokoškolské vzdelanie získala na Technickej univerzite v Košiciach, v Prešove vyštudovala sociálnu prácu.

"Mesto Prešov potrebuje prebudenie, potrebuje energiu. Veľmi by som si želala, aby sa do Prešova vrátila elegancia, sila a správna komunikácia s ľuďmi. Nosnými piliermi by mali byť prepojenie a komunikácia mesto - občan a podnikatelia," uviedla pri ohlásení kandidatúry Pavlovičová.

Podporu dlhoročnej členke strany vyjadril aj predseda Fico. "Myslím si, že kombinácia skúseností z regionálnej politiky, keď robila na samosprávnom kraji, z veľkej politiky z Národnej rady SR, a teraz je to veľká skúsenosť z oblasti sociálnej starostlivosti a starostlivosti o deti, ju predurčuje ako vynikajúcu kandidátku," skonštatoval predseda strany a premiér.


Zdroj: SITA.sk - O županské a primátorské kreslo v Prešove zabojujú ženy, Fico kandidátky za Smer-SD predstavil osobne – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby
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