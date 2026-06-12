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12. júna 2026

Blanár telefonoval novému šéfovi slovinskej diplomacie, minister ocenil dlhoročnú spoluprácu medzi krajinami


Tagy: Bilaterálne vzťahy Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Šéfovia diplomacií sa venovali taktiež aktuálnym európskym a bezpečnostným otázkam. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj ...



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12.6.2026 (SITA.sk) - Šéfovia diplomacií sa venovali taktiež aktuálnym európskym a bezpečnostným otázkam.


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár v piatok telefonoval s novým šéfom slovinskej diplomacie Tonem Kajzerom a zablahoželal mu k vymenovaniu do funkcie, ktorú zastáva od začiatku júna tohto roka.

Rozšírenie V4


Ako ďalej informoval rezort zahraničia, zároveň ocenil dlhodobo veľmi dobré vzťahy medzi SR a Slovinskom, ako aj silnú spoluprácu v rámci medzinárodných organizácií a principiálnu podporu dodržiavaniu pravidiel medzinárodného práva.

Slovensko a Slovinsko spájajú výborné vzťahy a podobné pohľady na mnohé európske i medzinárodné otázky. Som presvedčený, že naše partnerstvo bude pokračovať v prospech občanov oboch krajín aj stability a prosperity nášho regiónu,“ uviedol Blanár.

V súvislosti so spoluprácou na regionálnej úrovni informoval šéf slovenskej diplomacie svojho slovinského kolegu o pripravovanom predsedníctve SR vo Vyšehradskej štvorke, ktoré prevezme od Maďarska už 1. júla 2026. Slovensko dáva podľa Blanára veľký dôraz rovnako na rozšírený formát tejto overenej platformy V4+, v rámci ktorého by sa mohlo k aktivitám pripojiť tiež Slovinsko.

Bezpečnostné otázky


Silný konsenzus podľa ministra vládne medzi obomi krajinami v pôsobení v zoskupení Priatelia západného Balkánu, ktorého sú Slovenská republika spolu so Slovinskou republikou zakladajúcimi členmi s konzistentným zámerom podpory integračného úsilia štátov tohto regiónu do Európskej únie.

Minister zahraničných vecí SR rovnako informoval, že Slovensko bude už na jar 2027 hostiť samit Iniciatívy Trojmoria združujúcej 13 krajín nachádzajúcich sa medzi Čiernym, Baltským a Jadranským morom s cieľom posilniť energetické, bezpečnostné a digitálne prepojenia. Šéfovia diplomacií sa venovali taktiež aktuálnym európskym a bezpečnostným otázkam vrátane spolupráce na úrovni Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Minister Blanár v rámci telefonického rozhovoru súčasne informoval slovinského partnera o ambícii SR zúčastniť sa na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku. V roku 2025 na ňom Slovensko zastupoval práve šéf slovenskej diplomacie.


Zdroj: SITA.sk - Blanár telefonoval novému šéfovi slovinskej diplomacie, minister ocenil dlhoročnú spoluprácu medzi krajinami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bilaterálne vzťahy Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
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