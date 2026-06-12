Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 12.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zlatko
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. júna 2026

Technická porucha zdržala odlet pápeža Leva XIV. z Kanárskych ostrovov


Tagy: Kanárske ostrovy Lietadlo Pápež Porucha Španielsky kráľ

Hlava katolíckej cirkvi musela po nástupe do lietadla vystúpiť, odlet do Ríma sa posunul o pol hodiny. Odlet



Zdieľať
spain_pope_474_7 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - Hlava katolíckej cirkvi musela po nástupe do lietadla vystúpiť, odlet do Ríma sa posunul o pol hodiny.

Odlet pápeža Leva XIV. z Kanárskych ostrovov do Ríma v piatok zdržala technická porucha lietadla. Hlava Katolíckej cirkvi musela po nástupe do stroja spoločnosti Iberia vystúpiť a vrátiť sa do terminálu.



Kráľovská rozlúčka


Na letiskovej ploche sa s pápežom krátko pred plánovaným odletom rozlúčil španielsky kráľ Filip VI. Po oznámení technického problému však aj on nastúpil do lietadla a následne ho spolu s pápežom opustil. Na palube zostalo približne 80 novinárov, predstavitelia Vatikánu a členovia duchovenstva.


„Odlet pápežského letu sa oneskoril o pol hodiny z dôvodu technického problému lietadla,“ uviedla komunikačná služba pápežskej návštevy Španielska. Príčina technickej poruchy, ktorú cestujúcim oznámil pilot, nebola bezprostredne známa.



Návšteva Španielska


Lev XIV. sa mal v piatok vrátiť do Ríma po sedemdňovej návšteve Španielska. Na ostrov Tenerife pricestoval z neďalekého ostrova Gran Canaria, kde sa zdržiaval od štvrtka.


Návšteva bola súčasťou jeho cesty po Španielsku, počas ktorej sa stretol s predstaviteľmi štátu, cirkvi aj miestnymi veriacimi.




Zdroj: SITA.sk - Technická porucha zdržala odlet pápeža Leva XIV. z Kanárskych ostrovov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kanárske ostrovy Lietadlo Pápež Porucha Španielsky kráľ
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Blanár telefonoval novému šéfovi slovinskej diplomacie, minister ocenil dlhoročnú spoluprácu medzi krajinami
<< predchádzajúci článok
EÚ uplatňuje politiku dvojitého metra, Fico vyčítal Metsolovej neférové rezolúcie voči Slovensku – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 