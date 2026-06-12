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12. júna 2026
Technická porucha zdržala odlet pápeža Leva XIV. z Kanárskych ostrovov
Hlava katolíckej cirkvi musela po nástupe do lietadla vystúpiť, odlet do Ríma sa posunul o pol hodiny. Odlet
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Odlet pápeža Leva XIV. z Kanárskych ostrovov do Ríma v piatok zdržala technická porucha lietadla. Hlava Katolíckej cirkvi musela po nástupe do stroja spoločnosti Iberia vystúpiť a vrátiť sa do terminálu.
Kráľovská rozlúčka
Na letiskovej ploche sa s pápežom krátko pred plánovaným odletom rozlúčil španielsky kráľ Filip VI. Po oznámení technického problému však aj on nastúpil do lietadla a následne ho spolu s pápežom opustil. Na palube zostalo približne 80 novinárov, predstavitelia Vatikánu a členovia duchovenstva.
„Odlet pápežského letu sa oneskoril o pol hodiny z dôvodu technického problému lietadla,“ uviedla komunikačná služba pápežskej návštevy Španielska. Príčina technickej poruchy, ktorú cestujúcim oznámil pilot, nebola bezprostredne známa.
Návšteva Španielska
Lev XIV. sa mal v piatok vrátiť do Ríma po sedemdňovej návšteve Španielska. Na ostrov Tenerife pricestoval z neďalekého ostrova Gran Canaria, kde sa zdržiaval od štvrtka.
Návšteva bola súčasťou jeho cesty po Španielsku, počas ktorej sa stretol s predstaviteľmi štátu, cirkvi aj miestnymi veriacimi.
Zdroj: SITA.sk - Technická porucha zdržala odlet pápeža Leva XIV. z Kanárskych ostrovov © SITA Všetky práva vyhradené.
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