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12. júna 2026

Elon Musk sa stal prvým bilionárom sveta, akcie SpaceX po debute prudko vzrástli


Tagy: bilionár najbohatší ľudia sveta prvotná verejná ponuka akcií

Historicky najväčšie IPO ocenilo SpaceX na približne dva bilióny dolárov a potvrdilo silný záujem investorov. Po rekordnom vstupe spoločnosti



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ceo_pay_43247 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - Historicky najväčšie IPO ocenilo SpaceX na približne dva bilióny dolárov a potvrdilo silný záujem investorov.

Po rekordnom vstupe spoločnosti SpaceX na burzu prekročil majetok jej spoluzakladateľa Elona Muska symbolickú hranicu jedného bilióna dolárov.


Akcie firmy počas prvého dňa obchodovania na burze Nasdaq vzrástli o viac než 20 percent, čo podľa odhadov agentúr Bloomberg a CNBC posunulo čistú hodnotu Muskovho majetku nad doteraz nepredstaviteľnú úroveň.



Všetkým utiekol


Päťdesiatštyriročný podnikateľ narodený v Juhoafrickej republike (JAR) sa tak výrazne vzdialil ostatným miliardárom vrátane spoluzakladateľov Googlu Larryho Pagea a Sergeya Brina či zakladateľa Amazonu Jeffa Bezosa.



Astronomická suma


Hoci suma presahujúca bilión dolárov pôsobí astronomicky, väčšina Muskovho majetku nie je uložená v hotovosti. Tvoria ju najmä akcie jeho spoločností, ktorých hodnota sa môže výrazne meniť v závislosti od vývoja na finančných trhoch.


„Ak by Elon Musk chcel predať veľkú časť svojich akcií a kúpiť za ne nehnuteľnosti alebo čokoľvek iné, cena akcií by výrazne klesla,“ upozornil vedúci trhových analýz spoločnosti IG France Alexandre Baradez. Podľa neho by následne automaticky klesla aj hodnota Muskovho majetku.


„Existuje zákon ponuky a dopytu. No možno ešte dôležitejší je psychologický efekt. Masívny predaj akcií Elona Muska by vyslal trhu veľmi silný signál,“ dodal Baradez.



Dôvera investorov


Analytici upozorňujú, že Muskovo bohatstvo je preto do veľkej miery závislé od dôvery investorov v budúcnosť spoločností SpaceX, xAI, Tesla a ďalších firiem, ktoré sú spojené s jeho menom.




Zdroj: SITA.sk - Elon Musk sa stal prvým bilionárom sveta, akcie SpaceX po debute prudko vzrástli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bilionár najbohatší ľudia sveta prvotná verejná ponuka akcií
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