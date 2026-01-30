Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

30. januára 2026

Blanár telefonoval s predsedníčkou vlády pre európsku integráciu, Moldavsko sa výrazne posunulo k členstvu EÚ


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár v piatok telefonoval s podpredsedníčkou vlády Moldavskej republiky pre európsku integráciu Cristinou ...



Zdieľať
6735f572ad3c9861031939 676x451 30.1.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár v piatok telefonoval s podpredsedníčkou vlády Moldavskej republiky pre európsku integráciu Cristinou Gherasimovou. Telefonický rozhovor sa uskutočnil z iniciatívy moldavskej strany a nadviazal na konštruktívny a pravidelný dialóg medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou v oblasti zahraničnej politiky a európskej integrácie.

Ocenili dobrý stav vzťahov


Partneri ocenili veľmi dobrý stav bilaterálnych vzťahov a potvrdili záujem pokračovať v ich ďalšom rozvoji na všetkých vysokých politických úrovniach, informoval rezort zahraničia.

Slovenská republika zostáva silným podporovateľom rozširovania Európskej únie na základe zásluh, ktoré považujeme za strategickú investíciu do mieru, bezpečnosti a prosperity v Európe, avšak prístupový proces musí byť bez akýchkoľvek skratiek a s pravidlami, ktoré sú pre všetkých rovnaké. Oceňujeme kontinuálny reformný pokrok Moldavska a naďalej ho podporujeme v jeho eurointegračnom procese,“ uviedol Blanár a ocenil významný posun Moldavska v prípravách na členstvo v Európskej únii.

Podľa jeho slov bol oprávnene vyzdvihnutý aj v správach Európskej komisie a v záveroch Európskej rady z decembra 2025, ktoré podporil tiež predseda vlády Robert Fico. Práve v minulom roku bolo Moldavsko vyhodnotené ako krajina, ktorá spomedzi všetkých kandidátov urobila najväčší pokrok v roku 2025, pričom pozitívne boli ocenené predovšetkým výsledky v justičnej reforme.

Odborná pomoc v prístupovom procese


V rámci diskusie o ďalšom postupe rozširovania EÚ ocenil šéf slovenskej diplomacie úspešné ukončenie skríningového procesu zo strany Moldavska a splnenie podmienok na otvorenie šiestich klastrov v súlade s hodnotením Európskej komisie.

Slovenskí experti budú pokračovať v poskytovaní odbornej pomoci Moldavsku v prístupovom procese najmä v oblastiach riadenia verejných financií, auditu a prístupu na jednotný trh Únie, ako aj v nadväznosti na doterajšiu spoluprácu v štatistike, ochrane práv duševného vlastníctva, bezpečnosti práce, sociálnom dialógu a podpore miestnych médií,“ dodal Blanár.

Intenzívny slovensko-moldavský dialóg v oblasti zahraničnej politiky sa bude rozvíjať aj v roku 2026. Minister Blanár sa zúčastní na ministerskom zasadnutí Rady Európy v Kišiňove a štátny tajomník Marek Eštok bude pokračovať v ďalšom kole bilaterálnych politických konzultácií medzi krajinami. Slovensko sa zároveň pripravuje na oficiálnu návštevu prezidentky Moldavskej republiky Maie Sanduovej na Slovensku.


Zdroj: SITA.sk - Blanár telefonoval s predsedníčkou vlády pre európsku integráciu, Moldavsko sa výrazne posunulo k členstvu EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky
