Piatok 30.1.2026
Archív správ
30. januára 2026
Tomášovo ministerstvo odštartuje nový program pre osamelých rodičov, pomoc nájdu v 46 poradniach
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR od 1. februára spúšťa nový program na pomoc
30.1.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR od 1. februára spúšťa nový program na pomoc samoživiteľom a osamelým rodičom. Pomoc tieto skupiny rodičov budú môcť nájsť v 46 rodinných poradniach komplexnej pomoci po celom Slovensku, kde im budú k dispozícii okrem iných aj sociálni pracovníci, právnici či psychológovia. Pribudnú tiež dve nové pozície zamerané práve na osamelých rodičov. Na štvrtkovej hodine otázok v Národnej rade (NR) SR o tom hovoril minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
„V týchto poradniach máme zriadených sedem základných pracovných pozícií – sociálny pracovník, ekonóm, právnik, psychológ, terénny pracovník, pracovník prvého kontaktu a koordinátor,“ priblížil Tomáš. Súčasťou poradní budú aj dve nové pozície zamerané práve na takzvaných jednorodičov. Ide o sprievodcu osobnou skúsenosťou pre osamelých rodičov a manažéra prípadu. Ako doplnil minister práce, kým pozíciu sprievodcu obsadzujú v každej zo 46 poradní, manažérov zaradia do približne polovice.
„Od 1. februára budú môcť jednorodičia navštevovať poradne, aj keď nie všetky pozície sú obsadené, ale to nie je problém, lebo v projekte je napísané, že kto sa prihlási v rámci mesiaca, tak od toho ďalšieho mesiaca je zaevidovaný v našom programe,“ uviedol Tomáš s tým, že do polovice februára by mali byť všetky pozície obsadené. Spresnil, že záujemcovia, ktorí sa nahlásia vo februári, budú do národného programu zaradení od marca. Program pre jednorodičov bude trvať jeden rok, celý pilotný projekt je naplánovaný na dva roky, dodal Tomáš.
Rezort na projekte spolupracuje s mimovládnymi organizáciami na pomoc osamelým rodičom, ako sú neziskové organizácie Jeden rodič a Centrum Slniečko a občianske združenia My mamy. Projekt je financovaný z eurofondov.
Ako ešte v októbri pri predstavení projektu informoval rezort práce, zapojenie do projektu je dobrovoľné. Podľa ministerstva to má posilniť motiváciu osamelých rodičov aktívne pracovať na zlepšení svojej situácie, zároveň tak chce rezort minimalizovať riziko zneužívania pomoci.
Súčasťou projektu má byť aj poskytnutie motivačného príspevku, ktorý bude vyplácaný z eurofondov a jeho výška bude závisieť od počtu detí v rodine - 100 eur mesačne na jedno dieťa, 150 eur na dve deti a 200 eur na tri a viac detí. Tento príspevok má slúžiť ako podpora, kým sa osamelý rodič aktívne zapája do ročného programu v rámci národného projektu.
