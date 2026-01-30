|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 30.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ema
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. januára 2026
Slovensko sa mohlo vyhnúť konaniu o porušení práva EÚ, ak by boli vypočuté odborné pripomienky, tvrdí Dlugošová – VIDEO
Slovensko sa podľa predsedníčky Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Zuzany Dlugošovej mohlo ...
Zdieľať
30.1.2026 (SITA.sk) - Slovensko sa podľa predsedníčky Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) Zuzany Dlugošovej mohlo vyhnúť na konaniu o porušení práva Európskej únie, ak by boli vypočuté odborné pripomienky. Dlugošová to uviedla v rámci reakcie ÚOO na medializované informácie o tom, že Európska komisia (EK) začala proti Slovensku konanie o porušení povinnosti v súvislosti so zmenami v ochrane oznamovateľov.
„Veríme však, že aj toto konanie prispeje k odbornej a vecnej debate o správnom nastavení ochrany oznamovateľov na Slovensku,” dodala Dlugošová.
ÚOO poukázal, že počas schvaľovania predmetného zákona opakovane vystríhali zákonodarcov, že navrhovaná legislatíva je v rozpore s právom Európskej únie. Aj samotná Európska komisia opakovane vyjadrila svoje obavy. ÚOO doplnil, že jeho predsedníčka Dlugošová chcela pripomienky k zákonu objasniť aj na Ústavnoprávnom výbore Národnej rady SR, poslanci však jej vystúpenie poslanci neodobrili a zákon v parlamente napokon schválili.
Opozičné strany reagujú na začatie konania Európskej komisie voči Slovensku kvôli zmenám týkajúcim sa Úradu na ochranu oznamovateľov. „Mrzí ma, že musím povedať, že sme to hovorili, ale hovorili sme to," skonštatovala na tlačovej besede predsedníčka poslaneckého klubu najsilnejšieho opozičného subjektu, hnutia Progresívne Slovensko, Zuzana Mesterová.
Poukázala na priebeh schôdze, počas ktorej boli predmetné zmeny schválené. „A dnes nás EK žaluje. A to všetko len pre to, že sa Matúš Šutaj Eštok chcel pomstiť policajtom a úradu, ktorý chráni oznamovateľov korupcie," podotkla. Poslankyňa Beáta Jurík dodala, že v rozprave k zákonu upozorňovala na nesúlad s právom EÚ, rovnako poukázala, že napriek tomu, že koalícia zákon upravovala pozmeňujúcimi návrhmi, upozorňovala ich na to, že to nebude postačovať.
Pripomenula, že zákon zatiaľ nie je účinný, keďže jeho účinnosť pozastavil Ústavný súd SR. „Ak sa EK koná takýmto spôsobom, že ten zákon ešte nie je účinný a ona sa už rozhodla pýtať si od SR formálne vysvetlenia, tak to značí, že ide o veľmi vážnu situáciu," myslí si Jurík. Priblížila tiež konkrétne body, ktoré EK prekážajú.
Dodala, že Slovensko bude môcť daný zákon vysvetliť, alebo ho zmeniť. Komisia následne posúdi, či je vysvetlenie alebo zmeny dostačujúce. Ak nie, konanie by sa mohlo podľa Jurík dostať až pred súdny dvor.
Na začatie konania zo strany EK voči SR zareagovalo aj opozičné Hnutie Slovensko. Poslanec NR SR a bývalý minister vnútra Roman Mikulec to považuje za potvrdenie toho, pred čím matovičovci od začiatku varovali, a teda že zákon je v rozpore s európskymi pravidlami a namierený proti spravodlivosti.
„Od začiatku sme vládnu koalíciu upozorňovali, že zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov je v priamom rozpore s európskou smernicou. Dnes máme čierne na bielom potvrdené, že Európska komisia to vidí rovnako a jasne deklarovala rozpor s právom Európskej únie,“ poznamenal Mikulec. Myslí si tiež, že je to ďalší dôkaz neodbornej a pomstychtivej politiky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), varuje, že kvôli tomu teraz môže trpieť celé Slovensko. „Všetci občania Slovenskej republiky môžu byť postihnutí tým, že EK už začala konanie a v budúcnosti môže uvaliť sankcie voči Slovensku. Toto nie je politický spor, ale reálne ohrozenie právneho štátu a medzinárodnej dôveryhodnosti našej krajiny,“ vystríhal.
Zdôraznil tiež, že Hnutie Slovensko považuje ochranu oznamovateľov za jeden zo základných pilierov boja proti korupcii a zneužívaniu moci. „Zrušenie úradu nebolo o zefektívnení systému, ale o zastrašovaní a umlčiavaní ľudí, ktorí poukazujú na protispoločenskú činnosť. Tento zákon je namierený proti spravodlivosti a dnešné rozhodnutie Európskej komisie to len potvrdzuje,“ uzavrel.
Ako vyplýva z informácií zverejnených na webe Európskej komisie (EK), rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti a zaslala Slovensku formálnu výzvu. Dôvodom je porušenie pravidiel Európskej únie (EÚ) týkajúcich sa ochrany oznamovateľov. Únia totiž v príslušnej smernici od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili pre oznamovateľov účinné kanály na dôverné oznamovanie porušení pravidiel EÚ, účinné vyšetrenie týchto oznámení, a tiež ochranu oznamovateľov pred odvetnými opatreniami.
Rovnako žiada členské štáty o zriadenie autonómnych a nezávislých orgánov, ktoré zabezpečia dôvernosť oznamovateľov. Národná rada SR ale v decembri minulého roka prijala v zrýchlenom legislatívnom konaní zmenu právnych predpisov o ochrane oznamovateľov, ktorá by podľa EK viedla k zrušeniu ÚOO a predčasnému ukončeniu mandátu predsedu a podpredsedu úradu.
„Zákonom sa zaviedol aj ,mechanizmus preskúmania', ktorý by orgánom a prokurátorom umožnil kedykoľvek odobrať ochranu oznamovateľom, aj keď boli chránení podľa predchádzajúcej verzie slovenských právnych predpisov na ochranu oznamovateľov. Toto preskúmanie možno vykonať aj z iniciatívy zamestnávateľa, ktorý je informovaný o skutočnosti, že bola poskytnutá ochrana, čo oznamovateľov vystavuje odvetným opatreniam. Rozhodnutie o odňatí ochrany oznamovateľovi takisto nepodlieha súdnemu preskúmaniu, čo by malo negatívny vplyv na základné právo na účinný prostriedok nápravy stanovené v Charte základných práv EÚ," upozornila EK pripomínajúc, že svoje obavy podrobne a opakovane vyjadrila slovenským orgánom.
Doplnila, že NR SR tieto zmeny prijala aj napriek tomu. „Komisia vzhľadom na skutočnosť, že tento zákon považuje za porušenie pravidiel EÚ, zasiela Slovensku formálnu výzvu," uzavrela EK s tým, že Slovensko má teraz jeden mesiac na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré poukázala. Komisia tiež uvádza, že ak nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska. Ak sa ani následne spor nevyrieši, Komisia môže štát zažalovať na Súdnom dvore EÚ.
Poslanci koalície 12. decembra 2025 v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý mal od 1. januára 2026 nahradiť nový úrad. Ústavný súd však v stredu 17. decembra dočasne pozastavil účinnosť zákona a návrh skupiny 63 poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa mohlo vyhnúť konaniu o porušení práva EÚ, ak by boli vypočuté odborné pripomienky, tvrdí Dlugošová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Veríme však, že aj toto konanie prispeje k odbornej a vecnej debate o správnom nastavení ochrany oznamovateľov na Slovensku,” dodala Dlugošová.
ÚOO poukázal, že počas schvaľovania predmetného zákona opakovane vystríhali zákonodarcov, že navrhovaná legislatíva je v rozpore s právom Európskej únie. Aj samotná Európska komisia opakovane vyjadrila svoje obavy. ÚOO doplnil, že jeho predsedníčka Dlugošová chcela pripomienky k zákonu objasniť aj na Ústavnoprávnom výbore Národnej rady SR, poslanci však jej vystúpenie poslanci neodobrili a zákon v parlamente napokon schválili.
Reakcie opozície
Opozičné strany reagujú na začatie konania Európskej komisie voči Slovensku kvôli zmenám týkajúcim sa Úradu na ochranu oznamovateľov. „Mrzí ma, že musím povedať, že sme to hovorili, ale hovorili sme to," skonštatovala na tlačovej besede predsedníčka poslaneckého klubu najsilnejšieho opozičného subjektu, hnutia Progresívne Slovensko, Zuzana Mesterová.
Poukázala na priebeh schôdze, počas ktorej boli predmetné zmeny schválené. „A dnes nás EK žaluje. A to všetko len pre to, že sa Matúš Šutaj Eštok chcel pomstiť policajtom a úradu, ktorý chráni oznamovateľov korupcie," podotkla. Poslankyňa Beáta Jurík dodala, že v rozprave k zákonu upozorňovala na nesúlad s právom EÚ, rovnako poukázala, že napriek tomu, že koalícia zákon upravovala pozmeňujúcimi návrhmi, upozorňovala ich na to, že to nebude postačovať.
Pripomenula, že zákon zatiaľ nie je účinný, keďže jeho účinnosť pozastavil Ústavný súd SR. „Ak sa EK koná takýmto spôsobom, že ten zákon ešte nie je účinný a ona sa už rozhodla pýtať si od SR formálne vysvetlenia, tak to značí, že ide o veľmi vážnu situáciu," myslí si Jurík. Priblížila tiež konkrétne body, ktoré EK prekážajú.
Dodala, že Slovensko bude môcť daný zákon vysvetliť, alebo ho zmeniť. Komisia následne posúdi, či je vysvetlenie alebo zmeny dostačujúce. Ak nie, konanie by sa mohlo podľa Jurík dostať až pred súdny dvor.
Priamy rozpor s európskou smernicou
Na začatie konania zo strany EK voči SR zareagovalo aj opozičné Hnutie Slovensko. Poslanec NR SR a bývalý minister vnútra Roman Mikulec to považuje za potvrdenie toho, pred čím matovičovci od začiatku varovali, a teda že zákon je v rozpore s európskymi pravidlami a namierený proti spravodlivosti.
„Od začiatku sme vládnu koalíciu upozorňovali, že zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov je v priamom rozpore s európskou smernicou. Dnes máme čierne na bielom potvrdené, že Európska komisia to vidí rovnako a jasne deklarovala rozpor s právom Európskej únie,“ poznamenal Mikulec. Myslí si tiež, že je to ďalší dôkaz neodbornej a pomstychtivej politiky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), varuje, že kvôli tomu teraz môže trpieť celé Slovensko. „Všetci občania Slovenskej republiky môžu byť postihnutí tým, že EK už začala konanie a v budúcnosti môže uvaliť sankcie voči Slovensku. Toto nie je politický spor, ale reálne ohrozenie právneho štátu a medzinárodnej dôveryhodnosti našej krajiny,“ vystríhal.
Zdôraznil tiež, že Hnutie Slovensko považuje ochranu oznamovateľov za jeden zo základných pilierov boja proti korupcii a zneužívaniu moci. „Zrušenie úradu nebolo o zefektívnení systému, ale o zastrašovaní a umlčiavaní ľudí, ktorí poukazujú na protispoločenskú činnosť. Tento zákon je namierený proti spravodlivosti a dnešné rozhodnutie Európskej komisie to len potvrdzuje,“ uzavrel.
Formálna výzva
Ako vyplýva z informácií zverejnených na webe Európskej komisie (EK), rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti a zaslala Slovensku formálnu výzvu. Dôvodom je porušenie pravidiel Európskej únie (EÚ) týkajúcich sa ochrany oznamovateľov. Únia totiž v príslušnej smernici od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili pre oznamovateľov účinné kanály na dôverné oznamovanie porušení pravidiel EÚ, účinné vyšetrenie týchto oznámení, a tiež ochranu oznamovateľov pred odvetnými opatreniami.
Rovnako žiada členské štáty o zriadenie autonómnych a nezávislých orgánov, ktoré zabezpečia dôvernosť oznamovateľov. Národná rada SR ale v decembri minulého roka prijala v zrýchlenom legislatívnom konaní zmenu právnych predpisov o ochrane oznamovateľov, ktorá by podľa EK viedla k zrušeniu ÚOO a predčasnému ukončeniu mandátu predsedu a podpredsedu úradu.
„Zákonom sa zaviedol aj ,mechanizmus preskúmania', ktorý by orgánom a prokurátorom umožnil kedykoľvek odobrať ochranu oznamovateľom, aj keď boli chránení podľa predchádzajúcej verzie slovenských právnych predpisov na ochranu oznamovateľov. Toto preskúmanie možno vykonať aj z iniciatívy zamestnávateľa, ktorý je informovaný o skutočnosti, že bola poskytnutá ochrana, čo oznamovateľov vystavuje odvetným opatreniam. Rozhodnutie o odňatí ochrany oznamovateľovi takisto nepodlieha súdnemu preskúmaniu, čo by malo negatívny vplyv na základné právo na účinný prostriedok nápravy stanovené v Charte základných práv EÚ," upozornila EK pripomínajúc, že svoje obavy podrobne a opakovane vyjadrila slovenským orgánom.
Doplnila, že NR SR tieto zmeny prijala aj napriek tomu. „Komisia vzhľadom na skutočnosť, že tento zákon považuje za porušenie pravidiel EÚ, zasiela Slovensku formálnu výzvu," uzavrela EK s tým, že Slovensko má teraz jeden mesiac na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré poukázala. Komisia tiež uvádza, že ak nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska. Ak sa ani následne spor nevyrieši, Komisia môže štát zažalovať na Súdnom dvore EÚ.
Poslanci koalície 12. decembra 2025 v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý mal od 1. januára 2026 nahradiť nový úrad. Ústavný súd však v stredu 17. decembra dočasne pozastavil účinnosť zákona a návrh skupiny 63 poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa mohlo vyhnúť konaniu o porušení práva EÚ, ak by boli vypočuté odborné pripomienky, tvrdí Dlugošová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Blanár telefonoval s predsedníčkou vlády pre európsku integráciu, Moldavsko sa výrazne posunulo k členstvu EÚ
Blanár telefonoval s predsedníčkou vlády pre európsku integráciu, Moldavsko sa výrazne posunulo k členstvu EÚ
<< predchádzajúci článok
Nová zbraň pre investorov: XTB prináša AI nástroj, ktorý číta mediálny sentiment týkajúci sa akcií
Nová zbraň pre investorov: XTB prináša AI nástroj, ktorý číta mediálny sentiment týkajúci sa akcií