Streda 27.8.2025
Archív správ
27. augusta 2025
Blanár v Dánsku otvorí nový Honorárny konzulát SR, zúčastní sa aj stretnutia ministrov členských krajín Únie
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje od štvrtka 28. augusta do soboty 30. augusta ...
27.8.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje od štvrtka 28. augusta do soboty 30. augusta pracovný program v Dánsku.
Vo štvrtok slávnostne otvorí nový Honorárny konzulát SR v Kodani, ktorý bude poskytovať konzulárnu asistenciu občanom SR a súčasne prispeje k rozvoju hospodárskeho, kultúrneho a akademického partnerstva medzi Slovenskom a Dánskom.
O posilnení bilaterálnej spolupráce bude minister rokovať v piatok 29. augusta s predstaviteľmi Dánskeho kráľovstva. Šéf slovenskej diplomacie sa stretne s ministrom zahraničných vecí Dánska Larsom Lokke Rasmussenom a s predsedom Výboru pre zahraničnú politiku dánskeho parlamentu Christianom Friis Bachom.
Blanár sa následne v Kodani zúčastní na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Zasadnutie známe pod názvom Gymnich sa uskutoční 29. a 30. augusta. Európski ministri budú rokovať o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ, ako aj o Ukrajine, Rusku a Blízkom východe. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Vlani rezort diplomacie prehodnotil rozmiestnenie siete zastupiteľských úradov v zahraničí. Vyplynulo to z odtajneného materiálu, ktorý schválila vláda na rokovaní v stredu 27. augusta 2024. Niektoré zastupiteľské úrady sa tak vláda rozhodla zrušiť, iné zase zriadiť. Kabinet rozhodol, že ku koncu roka 2024 skončia slovenské zastupiteľstvá v Dánsku a Nórsku, generálne konzuláty v Krakove a Petrohrade a styčný úrad v Kosove.
„Služby pre občanov SR aj diplomatické vzťahy však ostanú zachované v rámci pôsobenia z konkrétnych zastupiteľských úradov SR v okolitých štátoch,“ informoval vtedy rezort diplomacie na svojej domovskej stránke.
Zrušenie zastupiteľského úradu v Dánsku ministerstvo vysvetľovalo tak, že vzhľadom na členstvo krajín v EÚ a NATO a dlhodobú nízku intenzitu bilaterálnych vzťahov nie je potrebná prítomnosť zastupiteľského úradu. Vzťahy s Dánskom by mal tak po novom zabezpečovať zastupiteľský úrad SR vo švédskom Štokholme, uviedol minulý rok v lete rezort slovenskej diplomacie.
Zdroj: SITA.sk - Blanár v Dánsku otvorí nový Honorárny konzulát SR, zúčastní sa aj stretnutia ministrov členských krajín Únie © SITA Všetky práva vyhradené.
