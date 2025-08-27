Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.8.2025
 Meniny má Silvia
 24hod.sk    Ekonomika

27. augusta 2025

Slovenská pošta prináša službu Moja pohľadnica, zákazníci môžu blízkym odoslať originálne pozdravy


Slovenská pošta ponúka službu Moja pohľadnica, ktorá umožňuje odoslať vlastnú fotografiu so správou priamo z mobilného zariadenia a doručiť ju v tradičnej ...



Zdieľať
posta 676x455 27.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta ponúka službu Moja pohľadnica, ktorá umožňuje odoslať vlastnú fotografiu so správou priamo z mobilného zariadenia a doručiť ju v tradičnej papierovej forme do poštovej schránky. Od januára do júla 2025 využilo túto službu viac ako 15-tisíc zákazníkov, čo predstavuje takmer 25-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka.


Vyššie čísla potvrdzujú, že ľudia hľadajú originálne a osobné formy komunikácie, ktoré dokážu spojiť digitálny komfort s tradičnou hodnotou,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Služba je dostupná z akéhokoľvek miesta na svete a umožňuje doručiť emóciu, ktorú digitálna správa nedokáže sprostredkovať.

Používatelia si môžu vybrať z troch formátov pohľadníc – A6, A5 a DL – a použiť vlastnú fotografiu, obrázok alebo pripravenú šablónu. Po objednaní a úhrade platby kartou alebo Poštovou kartou Slovenská pošta vytlačí a doručí pohľadnicu adresátovi do 3 pracovných dní na Slovensku. Doručenie do zahraničia závisí od cieľovej krajiny.

Pohľadnice je možné odoslať viacerým adresátom súčasne a doručenie si možno naplánovať vopred. Služba je vhodná na zdieľanie zážitkov, pripomínanie významných udalostí či originálne oznámenia, napríklad termínu svadby.

Službu Moja pohľadnica nájdu záujemcovia na mojapohladnica.sk alebo v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta prináša službu Moja pohľadnica, zákazníci môžu blízkym odoslať originálne pozdravy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pohľadnica poštové služby
