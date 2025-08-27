|
Streda 27.8.2025
Úvodná strana
|
27. augusta 2025
Kodaň si predvolala charge d'affaires USA pre americké zasahovanie v Grónsku
Dánsko si v stredu predvolalo amerického charge d'affaires po správach o pokuse o ovplyvňovanie vývoja v Grónsku, ktoré je dánskym autonómnym územím. Americký prezident Donald Trump od svojho návratu do Bieleho ...
27.8.2025 (SITA.sk) - Dánsko si v stredu predvolalo amerického charge d'affaires po správach o pokuse o ovplyvňovanie vývoja v Grónsku, ktoré je dánskym autonómnym územím. Americký prezident Donald Trump od svojho návratu do Bieleho domu opakovane vyhlásil, že USA potrebujú tento strategicky umiestnený ostrov z bezpečnostných dôvodov.
Dánska verejnoprávna televízna sieť DR v stredu informovala, že v grónskom hlavnom meste Nuuk nedávno spozorovali najmenej troch amerických predstaviteľov blízkych Trumpovi, ktorí sa snažili identifikovať ľudí za a proti zblíženiu krajiny so Spojenými štátmi.
Americkí predstavitelia sa tiež snažili zhromaždiť informácie o problémoch, ktoré vytvorili napätie medzi Grónskom a Dánskom a ktoré by sa mohli použiť na prezentovanie Dánska v zlom svetle, uviedla televízia DR. Medzi ne patrí nútené odoberanie detí z rodín grónskych Inuitov aj nútenie antikoncepcie najmenej polovici všetkých plodných žien v 60. až 80. rokoch 20. storočia.
V marci americký viceprezident J. D. Vance uskutočnil súkromnú návštevu Grónska, ktorá bola na ostrove aj v Kodani všeobecne vnímaná ako provokácia. Spočiatku mal v priebehu niekoľkých dní navštíviť niekoľko miest, ale po rozhorčených reakciách z celej Európy skrátil svoj program na jednodňovú návštevu americkej vojenskej základne Pituffik. Počas prejavu Vance kritizoval Dánsko za to, že „nerobí dobrú prácu pre obyvateľov Grónska“ a zanedbalo jeho bezpečnosť. Kodaň v januári oznámila plán vynaloženia 2 miliárd dolárov na posilnenie svojej vojenskej prítomnosti v tejto arktickej oblasti.
Podľa januárového prieskumu verejnej mienky je prevažná väčšina z 57-tisíc obyvateľov Grónska za nezávislosť od Dánska, ale nechce sa stať súčasťou Spojených štátov.
Zdroj: SITA.sk - Kodaň si predvolala charge d’affaires USA pre americké zasahovanie v Grónsku © SITA Všetky práva vyhradené.
