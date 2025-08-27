Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. augusta 2025

Kodaň si predvolala charge d’affaires USA pre americké zasahovanie v Grónsku



Dánsko si v stredu predvolalo amerického charge d'affaires po správach o pokuse o ovplyvňovanie vývoja v Grónsku, ktoré je dánskym autonómnym územím. Americký prezident Donald Trump od svojho návratu do Bieleho ...



Zdieľať
greenland_national_day_06291 676x451 27.8.2025 (SITA.sk) - Dánsko si v stredu predvolalo amerického charge d'affaires po správach o pokuse o ovplyvňovanie vývoja v Grónsku, ktoré je dánskym autonómnym územím. Americký prezident Donald Trump od svojho návratu do Bieleho domu opakovane vyhlásil, že USA potrebujú tento strategicky umiestnený ostrov z bezpečnostných dôvodov.

Trumpovi ľudia v grónskej metropole


Dánska verejnoprávna televízna sieť DR v stredu informovala, že v grónskom hlavnom meste Nuuk nedávno spozorovali najmenej troch amerických predstaviteľov blízkych Trumpovi, ktorí sa snažili identifikovať ľudí za a proti zblíženiu krajiny so Spojenými štátmi.

Diskreditácia Kodane


Americkí predstavitelia sa tiež snažili zhromaždiť informácie o problémoch, ktoré vytvorili napätie medzi Grónskom a Dánskom a ktoré by sa mohli použiť na prezentovanie Dánska v zlom svetle, uviedla televízia DR. Medzi ne patrí nútené odoberanie detí z rodín grónskych Inuitov aj nútenie antikoncepcie najmenej polovici všetkých plodných žien v 60. až 80. rokoch 20. storočia.

Vanceova provokatívna návšteva


V marci americký viceprezident J. D. Vance uskutočnil súkromnú návštevu Grónska, ktorá bola na ostrove aj v Kodani všeobecne vnímaná ako provokácia. Spočiatku mal v priebehu niekoľkých dní navštíviť niekoľko miest, ale po rozhorčených reakciách z celej Európy skrátil svoj program na jednodňovú návštevu americkej vojenskej základne Pituffik. Počas prejavu Vance kritizoval Dánsko za to, že „nerobí dobrú prácu pre obyvateľov Grónska“ a zanedbalo jeho bezpečnosť. Kodaň v januári oznámila plán vynaloženia 2 miliárd dolárov na posilnenie svojej vojenskej prítomnosti v tejto arktickej oblasti.

Podľa januárového prieskumu verejnej mienky je prevažná väčšina z 57-tisíc obyvateľov Grónska za nezávislosť od Dánska, ale nechce sa stať súčasťou Spojených štátov.



Zdroj: SITA.sk - Kodaň si predvolala charge d’affaires USA pre americké zasahovanie v Grónsku © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Opozícia kritizuje Fica za obranu Kotlára, minister zdravotníctva podľa Dvořáka len tichučko šúcha nohami
<< predchádzajúci článok
Blanár v Dánsku otvorí nový Honorárny konzulát SR, zúčastní sa aj stretnutia ministrov členských krajín Únie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 