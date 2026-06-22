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22. júna 2026
Blanár v Paname: Slovensko chce využiť nové obchodné príležitosti v Latinskej Amerike
Panama je obchodnou bránou pre krajiny Latinskej Ameriky, kde sa sústredí veľká časť obchodu, ktorý prechádza Panamským prieplavom. Slovensko má v Paname silného partnera na politickej aj obchodnej ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Panama je obchodnou bránou pre krajiny Latinskej Ameriky, kde sa sústredí veľká časť obchodu, ktorý prechádza Panamským prieplavom.
Slovensko má v Paname silného partnera na politickej aj obchodnej úrovni. Počas historicky prvej návštevy šéfa slovenskej diplomacie v Paname to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý so svojím panamským rezortným partnerom Javierom Martínez-Achom Vásquezom podpísal Memorandum o porozumení medzi ministerstvami zahraničných vecí oboch krajín.
Podľa Blanára memorandum vytvára rámec pre pravidelné politické konzultácie a intenzívnejší dialóg, ktorý má pomôcť rozvíjať spoluprácu najmä v oblasti obchodu, investícií a spoločných medzinárodných tém. Zdôraznil, že Panama je obchodnou bránou pre krajiny Latinskej Ameriky, kde sa sústredí veľká časť obchodu, ktorý prechádza Panamským prieplavom. Európska únia je druhým najväčším obchodným partnerom Panamy.
„Slovensko ako členský štát EÚ chce preto tieto príležitosti zužitkovať a byť súčasťou perspektívnych projektov, ako napríklad v infraštruktúre pri rozširovaní a modernizácii Panamského prieplavu či priamo pri vodných stavbách, kde máme kvalitné skúsenosti. Rovnako v digitalizácii, energetike, kybernetickej bezpečnosti a, samozrejme, automobilovom priemysle, ktorý tvorí základ nášho exportu,“ uviedol Blanár.
Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Panamou sa podľa ministerstva pohybuje na úrovni sedem až desať miliónov eur ročne, pričom vlani dosiahol takmer deväť miliónov eur. Obaja ministri sa zhodli, že súčasný objem nezodpovedá potenciálu vzájomných vzťahov. Rozvoju obchodnej spolupráce môže podľa Blanára pomôcť aj dohoda medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky.
Minister zároveň ocenil podporu Panamy kandidatúre Slovenskej republiky na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 až 2029. Pripomenul, že Slovensko v minulosti podporilo kandidatúru Panamy na rovnaké miesto pre obdobie rokov 2025 až 2026.
„Panama aktuálne pôsobí v Bezpečnostnej rade OSN už šiestykrát. Zameriava sa práve na multilateralizmus, dialóg a mierové hodnoty, preto môžeme našu spoluprácu využiť aj na zdieľanie ich skúsenosti, ktoré nám pomôžu v rámci slovenskej kandidatúry,“ povedal Blanár.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň pozval panamského ministra zahraničných vecí na návštevu Slovenska, ktorá by sa mohla uskutočniť už koncom tohto roka. Informoval tiež, že prevzal pozvanie pre predsedu vlády SR Roberta Fica na medzinárodné obchodné fórum krajín Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré sa pravidelne v januári koná v Paname.
Minister Juraj Blanár pokračuje v pracovnom programe v Paname, kde v utorok otvorí slovensko-panamské podnikateľské fórum za účasti predstaviteľov firiem oboch krajín a absolvuje bilaterálne rokovanie s ministrom obchodu a priemyslu Panamy Juliom Armandom Moltóm Alainom.
Následne sa zúčastní a vystúpi na 56. Valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov, najstaršej a najvýznamnejšej regionálnej organizácie na západnej pologuli, ktorej je Slovensko od roku 2002 stálym pozorovateľom. Popri zasadnutí absolvuje viaceré bilaterálne rokovania s predstaviteľmi partnerských krajín regiónu s cieľom získať podporu kandidatúry Slovenska za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.
Zdroj: SITA.sk - Blanár v Paname: Slovensko chce využiť nové obchodné príležitosti v Latinskej Amerike © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko má v Paname silného partnera na politickej aj obchodnej úrovni. Počas historicky prvej návštevy šéfa slovenskej diplomacie v Paname to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý so svojím panamským rezortným partnerom Javierom Martínez-Achom Vásquezom podpísal Memorandum o porozumení medzi ministerstvami zahraničných vecí oboch krajín.
Rozvíjanie spolupráce
Podľa Blanára memorandum vytvára rámec pre pravidelné politické konzultácie a intenzívnejší dialóg, ktorý má pomôcť rozvíjať spoluprácu najmä v oblasti obchodu, investícií a spoločných medzinárodných tém. Zdôraznil, že Panama je obchodnou bránou pre krajiny Latinskej Ameriky, kde sa sústredí veľká časť obchodu, ktorý prechádza Panamským prieplavom. Európska únia je druhým najväčším obchodným partnerom Panamy.
„Slovensko ako členský štát EÚ chce preto tieto príležitosti zužitkovať a byť súčasťou perspektívnych projektov, ako napríklad v infraštruktúre pri rozširovaní a modernizácii Panamského prieplavu či priamo pri vodných stavbách, kde máme kvalitné skúsenosti. Rovnako v digitalizácii, energetike, kybernetickej bezpečnosti a, samozrejme, automobilovom priemysle, ktorý tvorí základ nášho exportu,“ uviedol Blanár.
Objem obchodu nezodpovedá potenciálu vzájomných vzťahov
Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Panamou sa podľa ministerstva pohybuje na úrovni sedem až desať miliónov eur ročne, pričom vlani dosiahol takmer deväť miliónov eur. Obaja ministri sa zhodli, že súčasný objem nezodpovedá potenciálu vzájomných vzťahov. Rozvoju obchodnej spolupráce môže podľa Blanára pomôcť aj dohoda medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky.
Minister zároveň ocenil podporu Panamy kandidatúre Slovenskej republiky na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 až 2029. Pripomenul, že Slovensko v minulosti podporilo kandidatúru Panamy na rovnaké miesto pre obdobie rokov 2025 až 2026.
„Panama aktuálne pôsobí v Bezpečnostnej rade OSN už šiestykrát. Zameriava sa práve na multilateralizmus, dialóg a mierové hodnoty, preto môžeme našu spoluprácu využiť aj na zdieľanie ich skúsenosti, ktoré nám pomôžu v rámci slovenskej kandidatúry,“ povedal Blanár.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň pozval panamského ministra zahraničných vecí na návštevu Slovenska, ktorá by sa mohla uskutočniť už koncom tohto roka. Informoval tiež, že prevzal pozvanie pre predsedu vlády SR Roberta Fica na medzinárodné obchodné fórum krajín Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré sa pravidelne v januári koná v Paname.
Slovensko-panamské podnikateľské fórum
Minister Juraj Blanár pokračuje v pracovnom programe v Paname, kde v utorok otvorí slovensko-panamské podnikateľské fórum za účasti predstaviteľov firiem oboch krajín a absolvuje bilaterálne rokovanie s ministrom obchodu a priemyslu Panamy Juliom Armandom Moltóm Alainom.
Následne sa zúčastní a vystúpi na 56. Valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov, najstaršej a najvýznamnejšej regionálnej organizácie na západnej pologuli, ktorej je Slovensko od roku 2002 stálym pozorovateľom. Popri zasadnutí absolvuje viaceré bilaterálne rokovania s predstaviteľmi partnerských krajín regiónu s cieľom získať podporu kandidatúry Slovenska za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.
Zdroj: SITA.sk - Blanár v Paname: Slovensko chce využiť nové obchodné príležitosti v Latinskej Amerike © SITA Všetky práva vyhradené.
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