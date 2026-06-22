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ETFobchodník: konečne jednoduché investovanie do svetových fondov pre každého
Tagy: ETFobchodník Investovanie PR
Nová online služba obchodníka s cennými papiermi licencovaného na Slovensku uľahčuje investovanie. ETFobchodník poskytuje platformu na investovanie do najväčších svetových fondov s nulovými ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Nová online služba obchodníka s cennými papiermi licencovaného na Slovensku uľahčuje investovanie.
ETFobchodník poskytuje platformu na investovanie do najväčších svetových fondov s nulovými poplatkami a úročením voľných prostriedkov.
Investičný produkt ETFobchodník ponúka zrozumiteľný spôsob pravidelného investovania bez zbytočnej administratívy a bez poplatkov. Prichádza tak s modernou alternatívou k bežným bankovým produktom a drahým podielovým fondom.
Novinka reaguje na situáciu, keď peniaze na bežných bankových účtoch pre infláciu rýchlo strácajú svoju kúpnu silu a tradičné finančné inštitúcie ľuďom ponúkajú produkty so zložitými a skrytými poplatkami, ktoré ich pripravujú o veľkú časť zisku. ETFobchodník preto prináša riešenie postavené na takzvaných ETF fondoch (Exchange Traded Funds). Tie fungujú veľmi jednoducho: predstavujú akýsi "nákupný košík" plný najúspešnejších svetových akcií. Namiesto zložitého výberu jednotlivých firiem tak investor nákupom jedného fondu získava naraz podiel na úspechu stoviek veľkých spoločností, ako sú Apple, Microsoft alebo Amazon. Tým znižuje aj riziko prudkých výkyvov hodnoty svojho investovaného majetku.
Celý proces od založenia účtu až po sledovanie toho, ako peniaze rastú, prebieha plne online cez počítač alebo mobilný telefón. Ľudia majú neustály prehľad o svojich peniazoch a môžu svoje mesačné vklady kedykoľvek bezplatne zmeniť, pozastaviť alebo peniaze v prípade potreby vybrať bez akýchkoľvek pokút. Služba tak prináša úplnú slobodu a férové podmienky pre každého, kto chce chrániť svoje úspory a nechať ich bezpečne a rozumne rásť.
ETFobchodník je moderný produkt, ktorého cieľom je sprístupniť jednoduché, bezpečné a nízkonákladové investovanie širokej verejnosti. Vďaka stopercentnej digitalizácii bez nutnosti osobných stretnutí umožňuje bežným sporiteľom pohodlne budovať dlhodobý majetok prostredníctvom globálnych indexových fondov (ETF). Prevádzkovateľ služby je riadne licencovaným a regulovaným subjektom Národnou bankou Slovenska. Viac o spoločnosti: https://etfobchodnik.com/sk/about-us.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - ETFobchodník: konečne jednoduché investovanie do svetových fondov pre každého © SITA Všetky práva vyhradené.
ETFobchodník poskytuje platformu na investovanie do najväčších svetových fondov s nulovými poplatkami a úročením voľných prostriedkov.
Investičný produkt ETFobchodník ponúka zrozumiteľný spôsob pravidelného investovania bez zbytočnej administratívy a bez poplatkov. Prichádza tak s modernou alternatívou k bežným bankovým produktom a drahým podielovým fondom.
Novinka reaguje na situáciu, keď peniaze na bežných bankových účtoch pre infláciu rýchlo strácajú svoju kúpnu silu a tradičné finančné inštitúcie ľuďom ponúkajú produkty so zložitými a skrytými poplatkami, ktoré ich pripravujú o veľkú časť zisku. ETFobchodník preto prináša riešenie postavené na takzvaných ETF fondoch (Exchange Traded Funds). Tie fungujú veľmi jednoducho: predstavujú akýsi "nákupný košík" plný najúspešnejších svetových akcií. Namiesto zložitého výberu jednotlivých firiem tak investor nákupom jedného fondu získava naraz podiel na úspechu stoviek veľkých spoločností, ako sú Apple, Microsoft alebo Amazon. Tým znižuje aj riziko prudkých výkyvov hodnoty svojho investovaného majetku.
Prečo ETFobchodník mení mapu investovania:
- Bez poplatkov vrátane skrytých nákladov: Tradičné podielové fondy v bankách si účtujú vysoké poplatky za to, že ich manažéri ručne vyberajú akcie - čo však v absolútnej väčšine prípadov neprináša vyšší zisk. ETFobchodník využíva pasívne investovanie, pri ktorom nákupy riadi automatický počítačový systém. Poplatky vďaka tomu môžu byť nulové.
- Voľné prostriedky sú úročené: Sadzba ETFobchodníka je až 3,75 % ročne. Úroky sa počítajú denne a pripisujú sa raz mesačne.
- Peniaze pracujú samy (automatické reinvestovanie): Platforma využíva výhradne takzvané akumulačné fondy. To znamená, že ak firmy v košíku vyplatia dividendu, teda podiel na zisku, tieto peniaze sa okamžite a automaticky použijú na nákup ďalších akcií. Tým sa sila zloženého úročenia využíva naplno a úspory rastú rýchlejšie.
- Tréning a pomôcky pre začiatočníkov: Súčasťou produktu je aj bezplatný demo účet, prostredníctvom ktorého si každý začiatočník môže vyskúšať investovanie nanečisto. ETFobchodník ponúka aj ďalšie praktické názorné nástroje, ako je inflačná alebo sporiaca kalkulačka.
- Vysoká bezpečnosť: Majetok klientov je pod prísnym dohľadom a chránený európskymi pravidlami na ochranu spotrebiteľa. ETFobchodník nakupuje výhradne skutočné cenné papiere najväčších svetových spoločností a kopíruje overené svetové indexy, napríklad americký S&P 500. Služba sa úplne vyhýba rizikovým a špekulatívnym finančným nástrojom.
Jednoduchosť na prvom mieste
Celý proces od založenia účtu až po sledovanie toho, ako peniaze rastú, prebieha plne online cez počítač alebo mobilný telefón. Ľudia majú neustály prehľad o svojich peniazoch a môžu svoje mesačné vklady kedykoľvek bezplatne zmeniť, pozastaviť alebo peniaze v prípade potreby vybrať bez akýchkoľvek pokút. Služba tak prináša úplnú slobodu a férové podmienky pre každého, kto chce chrániť svoje úspory a nechať ich bezpečne a rozumne rásť.
O projekte ETFobchodník
ETFobchodník je moderný produkt, ktorého cieľom je sprístupniť jednoduché, bezpečné a nízkonákladové investovanie širokej verejnosti. Vďaka stopercentnej digitalizácii bez nutnosti osobných stretnutí umožňuje bežným sporiteľom pohodlne budovať dlhodobý majetok prostredníctvom globálnych indexových fondov (ETF). Prevádzkovateľ služby je riadne licencovaným a regulovaným subjektom Národnou bankou Slovenska. Viac o spoločnosti: https://etfobchodnik.com/sk/about-us.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - ETFobchodník: konečne jednoduché investovanie do svetových fondov pre každého © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ETFobchodník Investovanie PR
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