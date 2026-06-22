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22. júna 2026
Minister Ráž ohlásil kandidatúru na primátora Bratislavy. Načrtol tri oblasti, ktoré v hlavnom meste potrebujú zmenu – VIDEO
Ráž zdôraznil, že kandiduje z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandiduje za žiadnu stranu a už vôbec nie proti niekomu.
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22.6.2026 (SITA.sk) - Ráž zdôraznil, že kandiduje z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandiduje za žiadnu stranu a už vôbec nie proti niekomu.
Minister dopravy Jozef Ráž na pondelkovej tlačovej konferencii ohlásil svoju kandidatúru na post primátora Bratislavy. „Bratislava je mojim domovom, narodil som sa tu a žijem tu celý svoj život," uviedol na úvod a dodal, že v Bratislave vyrastajú jeho tri deti a chce, aby mali dôvod tu zostať.
„Poznám ulice v Bratislave, jej svetlé stránky, ale aj problémy, a preto mi určite nie je jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra," vysvetlil svoju motiváciu kandidovať.
Ráž naznačil, že po ôsmich rokoch je možno v Bratislave čas na nový impulz, lebo sú tu desiatky projektov na papieri a máloktoré z nich sú dokončené a naozaj fungujú. Ráž zdôraznil, že kandiduje z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandiduje za žiadnu stranu a už vôbec nie proti niekomu. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie, ale konkrétne riešenia, nie politické hádky a hašterenie sa.
Za ministerstvo dopravy spomenul niekoľko úspešných projektov, ktoré sa podarilo pre Bratislavu uskutočniť. V nedeľu 21. júna dali do užívania dôležitú križovatku D4/D1, ktorá podľa neho odbremenila mesto od desaťtisícov áut. Ďalej spomenul nedávno predstavený projekt diaľničného privádzača Dúbravka. „V spolupráci s mestom sme zafinancovali prvú nájomnú bytovku na Muchovom námestí, a tiež stovky električiek a trolejbusov," doplnil. Za veľký úspech považuje tiež rozlietanie bratislavského letiska.
Ráž načrtol tri hlavné oblasti Bratislavy, ktoré podľa neho potrebujú zmenu. „Nie je možné, aby sme z jedného konca Bratislavy na druhý išli rovnako dlho ako napríklad do Nitry alebo do Trenčína," priblížil prvý veľký problém hlavného mesta. Druhým je podľa neho nedostatok bytov. Bratislavu treba rozostavať v rámci nájomného aj komerčného bývania, aby sa znížil tlak na ceny bytov. Treťou dôležitou oblasťou, ktorú je potrebné v hlavnom meste zmeniť, je podľa neho bezpečnosť.
Na záver poznamenal, že jeho kampaň bude slušná a vecná a nebude nikoho ohovárať ani na nikoho útočiť. Pripustil, že súčasný primátor urobil pre Bratislavu veľa dobrých vecí a majú korektnú spoluprácu. Rovnako prisľúbil osobnú účasť v každej zo 17 mestských častí, kde sa podľa vlastných slov bude snažiť komunikovať s obyvateľmi a spoločne s nimi vytvoriť program pre Bratislavu, v prípade, že mu dajú svoju dôveru v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.
Zdroj: SITA.sk - Minister Ráž ohlásil kandidatúru na primátora Bratislavy. Načrtol tri oblasti, ktoré v hlavnom meste potrebujú zmenu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister dopravy Jozef Ráž na pondelkovej tlačovej konferencii ohlásil svoju kandidatúru na post primátora Bratislavy. „Bratislava je mojim domovom, narodil som sa tu a žijem tu celý svoj život," uviedol na úvod a dodal, že v Bratislave vyrastajú jeho tri deti a chce, aby mali dôvod tu zostať.
„Poznám ulice v Bratislave, jej svetlé stránky, ale aj problémy, a preto mi určite nie je jedno, ako dnes Bratislava vyzerá a ako bude vyzerať zajtra," vysvetlil svoju motiváciu kandidovať.
Nový impulz po ôsmich rokoch
Ráž naznačil, že po ôsmich rokoch je možno v Bratislave čas na nový impulz, lebo sú tu desiatky projektov na papieri a máloktoré z nich sú dokončené a naozaj fungujú. Ráž zdôraznil, že kandiduje z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandiduje za žiadnu stranu a už vôbec nie proti niekomu. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie, ale konkrétne riešenia, nie politické hádky a hašterenie sa.
Za ministerstvo dopravy spomenul niekoľko úspešných projektov, ktoré sa podarilo pre Bratislavu uskutočniť. V nedeľu 21. júna dali do užívania dôležitú križovatku D4/D1, ktorá podľa neho odbremenila mesto od desaťtisícov áut. Ďalej spomenul nedávno predstavený projekt diaľničného privádzača Dúbravka. „V spolupráci s mestom sme zafinancovali prvú nájomnú bytovku na Muchovom námestí, a tiež stovky električiek a trolejbusov," doplnil. Za veľký úspech považuje tiež rozlietanie bratislavského letiska.
Problémy hlavného mesta
Ráž načrtol tri hlavné oblasti Bratislavy, ktoré podľa neho potrebujú zmenu. „Nie je možné, aby sme z jedného konca Bratislavy na druhý išli rovnako dlho ako napríklad do Nitry alebo do Trenčína," priblížil prvý veľký problém hlavného mesta. Druhým je podľa neho nedostatok bytov. Bratislavu treba rozostavať v rámci nájomného aj komerčného bývania, aby sa znížil tlak na ceny bytov. Treťou dôležitou oblasťou, ktorú je potrebné v hlavnom meste zmeniť, je podľa neho bezpečnosť.
Na záver poznamenal, že jeho kampaň bude slušná a vecná a nebude nikoho ohovárať ani na nikoho útočiť. Pripustil, že súčasný primátor urobil pre Bratislavu veľa dobrých vecí a majú korektnú spoluprácu. Rovnako prisľúbil osobnú účasť v každej zo 17 mestských častí, kde sa podľa vlastných slov bude snažiť komunikovať s obyvateľmi a spoločne s nimi vytvoriť program pre Bratislavu, v prípade, že mu dajú svoju dôveru v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.
Zdroj: SITA.sk - Minister Ráž ohlásil kandidatúru na primátora Bratislavy. Načrtol tri oblasti, ktoré v hlavnom meste potrebujú zmenu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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