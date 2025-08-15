|
Piatok 15.8.2025
|
15. augusta 2025
Blanár víta rokovania Trumpa a Putina na Aljaške. Verí, že mier na Ukrajine je na dosah
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyjadril podporu piatkovému stretnutiu prezidentov Spojených štátov a Ruskej federácie na americkej Aljaške. ...
Konflikt nemá vojenské riešenie
Slovenská diplomacia bola v súvislosti so samitom v kontakte s americkými partnermi na viacerých úrovniach a zapojila sa aj do diskusie v rámci mimoriadnej Rady Európskej únie pre zahraničné vzťahy. Tá predchádzala videokonferencii vybraných európskych lídrov s prezidentom Trumpom, pričom Slovensko podporilo spoločné vyhlásenie 26 členských štátov EÚ.
Pri prípravách stretnutia Slovensko apelovalo na všetky zúčastnené strany, aby k rokovaniam pristúpili konštruktívne a hľadali spoločné východiská pre dosiahnutie trvalého mieru. Vláda SR podľa ministra od svojho nástupu zdôrazňuje, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie a jeho ukončenie je možné len diplomatickou cestou, čím sa zastaví krviprelievanie, utrpenie obyvateľstva a ničenie krajiny.
Výsledok rokovaní bude mať zásadný vplyv
Slovensko presadzuje suverénnu zahraničnú politiku zameranú na spoluprácu so všetkými partnermi a podporuje aktívnejšiu úlohu Európskej únie pri mierových iniciatívach Spojených štátov. Minister Blanár zdôraznil, že výsledok týchto rokovaní bude mať zásadný vplyv na stabilitu a bezpečnosť v Európe.
Za kľúčovú podmienku urovnania konfliktu označil obnovenie rešpektovania medzinárodného práva, najmä princípov Charty OSN a Helsinského záverečného aktu, ktorého 50. výročie podpisu si nedávno Slovensko pripomenulo.
„Verím, že výsledok piatkového samitu na Aljaške nás posunie bližšie k nastoleniu mieru, budovaniu vzájomnej dôvery a zastaví eróziu kľúčových princípov medzinárodného práva,“ uviedol Blanár.
