 24hod.sk    Zo zahraničia

15. augusta 2025

Blanár víta rokovania Trumpa a Putina na Aljaške. Verí, že mier na Ukrajine je na dosah


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyjadril podporu piatkovému stretnutiu prezidentov Spojených štátov a Ruskej federácie na americkej Aljaške. ...



66dad4e5adf21324715959 676x451 15.8.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyjadril podporu piatkovému stretnutiu prezidentov Spojených štátov a Ruskej federácie na americkej Aljaške. Podľa neho Slovenská republika víta zintenzívnenie mierového úsilia administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktoré podporuje od začiatku, a verí, že rokovania prispejú k ukončeniu vojny na Ukrajine.



Konflikt nemá vojenské riešenie


Slovenská diplomacia bola v súvislosti so samitom v kontakte s americkými partnermi na viacerých úrovniach a zapojila sa aj do diskusie v rámci mimoriadnej Rady Európskej únie pre zahraničné vzťahy. Tá predchádzala videokonferencii vybraných európskych lídrov s prezidentom Trumpom, pričom Slovensko podporilo spoločné vyhlásenie 26 členských štátov .



Pri prípravách stretnutia Slovensko apelovalo na všetky zúčastnené strany, aby k rokovaniam pristúpili konštruktívne a hľadali spoločné východiská pre dosiahnutie trvalého mieru. Vláda SR podľa ministra od svojho nástupu zdôrazňuje, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie a jeho ukončenie je možné len diplomatickou cestou, čím sa zastaví krviprelievanie, utrpenie obyvateľstva a ničenie krajiny.



Výsledok rokovaní bude mať zásadný vplyv


Slovensko presadzuje suverénnu zahraničnú politiku zameranú na spoluprácu so všetkými partnermi a podporuje aktívnejšiu úlohu Európskej únie pri mierových iniciatívach Spojených štátov. Minister Blanár zdôraznil, že výsledok týchto rokovaní bude mať zásadný vplyv na stabilitu a bezpečnosť v Európe.



Za kľúčovú podmienku urovnania konfliktu označil obnovenie rešpektovania medzinárodného práva, najmä princípov Charty OSN a Helsinského záverečného aktu, ktorého 50. výročie podpisu si nedávno Slovensko pripomenulo.


Verím, že výsledok piatkového samitu na Aljaške nás posunie bližšie k nastoleniu mieru, budovaniu vzájomnej dôvery a zastaví eróziu kľúčových princípov medzinárodného práva,“ uviedol Blanár.




Zdroj: SITA.sk - Blanár víta rokovania Trumpa a Putina na Aljaške. Verí, že mier na Ukrajine je na dosah © SITA Všetky práva vyhradené.

