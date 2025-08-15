|
Piatok 15.8.2025
|
15. augusta 2025
Moskva na Ukrajine zabíja aj v deň samitu na Aljaške, vyhlásil Zelenskyj
Moskva stále zabíja ľudí a neprejavuje ochotu ukončiť vojnu, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok pred začiatkom samitu hláv štátov USA a Ruska na Aljaške. „Neexistuje ...
15.8.2025 (SITA.sk) - Moskva stále zabíja ľudí a neprejavuje ochotu ukončiť vojnu, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok pred začiatkom samitu hláv štátov USA a Ruska na Aljaške.
„Neexistuje žiadny rozkaz ani žiadne signály z Moskvy, že sa pripravuje na ukončenie tejto vojny... zabíjajú aj v deň rokovaní,“ povedal Zelenskyj vo videoprejave na sociálnych sieťach.
Ruský raketový útok zabil civilistu na predmestí mesta Dnipro, uviedli miestni predstavitelia. Ruský piatkový útok na Dnipro poškodil aj mikrobus a jednu osobu zranil, uviedol šéf regionálnej vojenskej administratívy Serhij Lysak. Dvaja ukrajinskí policajti boli zabití vo Svjatohirsku v Doneckej oblasti po tom, ako sa ich vozidlo dostalo do ruskej paľby, uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk
