Piatok 15.8.2025
Denník - Správy
15. augusta 2025
Chemičkou v Pardubiciach otriasol výbuch, traja ľudia sú vážne zranení
Chemickým závodom Synthesia v českom meste Pardubice v piatok popoludní otriasol výbuch. Traja ľudia utrpeli popáleniny. Ich zranenia sú vážne. Informuje o tom spravodajský web TN.cz. „Na miesto ...
Zdieľať
15.8.2025 (SITA.sk) - Chemickým závodom Synthesia v českom meste Pardubice v piatok popoludní otriasol výbuch. Traja ľudia utrpeli popáleniny. Ich zranenia sú vážne. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.
„Na miesto bola vyslaná letecká záchranná služba z Prahy a Hradca Králové, pozemná lekárska posádka systému lekár a vodič-záchranár a dve pozemné posádky rýchlej zdravotníckej pomoci," uviedol hovorca Zdravotníckej záchrannej služby Pardubického kraja Jozef Strašík.
„Štátna polícia je na mieste a udalosť vyšetruje,“ povedal hovorca pardubickej polície Tomáš Dub. Hasiči v areáli nezasahujú, ale majú tam svojho vyšetrovateľa.
