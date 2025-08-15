Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.8.2025
 Zo zahraničia

15. augusta 2025

Chemičkou v Pardubiciach otriasol výbuch, traja ľudia sú vážne zranení


Chemickým závodom Synthesia v českom meste Pardubice v piatok popoludní otriasol výbuch. Traja ľudia utrpeli popáleniny. Ich zranenia sú vážne. Informuje o tom spravodajský web TN.cz. „Na miesto ...



gettyimages 2176416093 676x451 15.8.2025 (SITA.sk) - Chemickým závodom Synthesia v českom meste Pardubice v piatok popoludní otriasol výbuch. Traja ľudia utrpeli popáleniny. Ich zranenia sú vážne. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.


„Na miesto bola vyslaná letecká záchranná služba z Prahy a Hradca Králové, pozemná lekárska posádka systému lekár a vodič-záchranár a dve pozemné posádky rýchlej zdravotníckej pomoci," uviedol hovorca Zdravotníckej záchrannej služby Pardubického kraja Jozef Strašík.

„Štátna polícia je na mieste a udalosť vyšetruje,“ povedal hovorca pardubickej polície Tomáš Dub. Hasiči v areáli nezasahujú, ale majú tam svojho vyšetrovateľa.


Zdroj: SITA.sk - Chemičkou v Pardubiciach otriasol výbuch, traja ľudia sú vážne zranení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: výbuch v Česku
