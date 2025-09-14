|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 14.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudomil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. septembra 2025
Blanár zatiaľ nepotvrdil veľvyslanectvo pre Radačovského, politické nominácie sú však vraj bežné
Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predseda KDH Veľvyslanec vládna koalícia
Všetky nominácie na veľvyslancov sa schvaľujú v utajenom režime. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to na margo údajnej nominácie koaličného poslanca
Zdieľať
14.9.2025 (SITA.sk) - Všetky nominácie na veľvyslancov sa schvaľujú v utajenom režime. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to na margo údajnej nominácie koaličného poslanca Miroslava Radačovského ako nového veľvyslanca na Cypre zdôraznil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Komentovať nomináciu Radačovskáho preto v nedeľu podľa neho nie je na mieste.
„Všeličo preniká, ale to ešte neznamená, že je to pravda," povedal Blanár. Politická nominácia veľvyslanca je však podľa neho bežná aj v zahraničí. „Že ľudia, ktorí sú v niečom známi, majú nejaký príbeh, robia aj veľvyslancov," skonštatoval minister. Doplnil, že stojí za Radačovským ako za členom vládnej koalície. „Ja si vážim jeho prístup," dodal Blanár.
Predseda KDH Milan Majerský v tejto súvislosti povedal, že Radačovský sa ešte nezúčastnil na zasadnutí zahraničného výboru parlamentu ako dezignovaný veľvyslanec. „Máme iba informácie, že na vláde prešiel," uviedol Majerský.
Pri otázke, prečo by mal pôsobiť Radačovský zrovna na Cypre, šéf KDH pripomenul jeho proruské názory a fakt, že Rusi majú na ostrove pokupované nehnuteľnosti. „Má nejaké reálne skúsenosti s veľvyslanectvom alebo s diplomaciou? Je to človek, pokiaľ ja viem, z právneho prostredia," dodal Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Blanár zatiaľ nepotvrdil veľvyslanectvo pre Radačovského, politické nominácie sú však vraj bežné © SITA Všetky práva vyhradené.
„Všeličo preniká, ale to ešte neznamená, že je to pravda," povedal Blanár. Politická nominácia veľvyslanca je však podľa neho bežná aj v zahraničí. „Že ľudia, ktorí sú v niečom známi, majú nejaký príbeh, robia aj veľvyslancov," skonštatoval minister. Doplnil, že stojí za Radačovským ako za členom vládnej koalície. „Ja si vážim jeho prístup," dodal Blanár.
Predseda KDH Milan Majerský v tejto súvislosti povedal, že Radačovský sa ešte nezúčastnil na zasadnutí zahraničného výboru parlamentu ako dezignovaný veľvyslanec. „Máme iba informácie, že na vláde prešiel," uviedol Majerský.
Pri otázke, prečo by mal pôsobiť Radačovský zrovna na Cypre, šéf KDH pripomenul jeho proruské názory a fakt, že Rusi majú na ostrove pokupované nehnuteľnosti. „Má nejaké reálne skúsenosti s veľvyslanectvom alebo s diplomaciou? Je to človek, pokiaľ ja viem, z právneho prostredia," dodal Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Blanár zatiaľ nepotvrdil veľvyslanectvo pre Radačovského, politické nominácie sú však vraj bežné © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predseda KDH Veľvyslanec vládna koalícia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prieskum ukázal kto má najvernejších voličov. PS vedie, Hlas slabne a Demokrati ťažia z chaosu
Prieskum ukázal kto má najvernejších voličov. PS vedie, Hlas slabne a Demokrati ťažia z chaosu
<< predchádzajúci článok
Legíny v hlavnej úlohe: Ako ich nosiť a vyzerať šik vo fitku aj v meste
Legíny v hlavnej úlohe: Ako ich nosiť a vyzerať šik vo fitku aj v meste