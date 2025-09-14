Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 14.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudomil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. septembra 2025

Blanár zatiaľ nepotvrdil veľvyslanectvo pre Radačovského, politické nominácie sú však vraj bežné


Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predseda KDH Veľvyslanec vládna koalícia

Všetky nominácie na veľvyslancov sa schvaľujú v utajenom režime. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to na margo údajnej nominácie koaličného poslanca



Zdieľať
1 676x451 14.9.2025 (SITA.sk) - Všetky nominácie na veľvyslancov sa schvaľujú v utajenom režime. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to na margo údajnej nominácie koaličného poslanca Miroslava Radačovského ako nového veľvyslanca na Cypre zdôraznil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Komentovať nomináciu Radačovskáho preto v nedeľu podľa neho nie je na mieste.


„Všeličo preniká, ale to ešte neznamená, že je to pravda," povedal Blanár. Politická nominácia veľvyslanca je však podľa neho bežná aj v zahraničí. „Že ľudia, ktorí sú v niečom známi, majú nejaký príbeh, robia aj veľvyslancov," skonštatoval minister. Doplnil, že stojí za Radačovským ako za členom vládnej koalície. „Ja si vážim jeho prístup," dodal Blanár.

Predseda KDH Milan Majerský v tejto súvislosti povedal, že Radačovský sa ešte nezúčastnil na zasadnutí zahraničného výboru parlamentu ako dezignovaný veľvyslanec. „Máme iba informácie, že na vláde prešiel," uviedol Majerský.

Pri otázke, prečo by mal pôsobiť Radačovský zrovna na Cypre, šéf KDH pripomenul jeho proruské názory a fakt, že Rusi majú na ostrove pokupované nehnuteľnosti. „Má nejaké reálne skúsenosti s veľvyslanectvom alebo s diplomaciou? Je to človek, pokiaľ ja viem, z právneho prostredia," dodal Majerský.


Zdroj: SITA.sk - Blanár zatiaľ nepotvrdil veľvyslanectvo pre Radačovského, politické nominácie sú však vraj bežné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predseda KDH Veľvyslanec vládna koalícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prieskum ukázal kto má najvernejších voličov. PS vedie, Hlas slabne a Demokrati ťažia z chaosu
<< predchádzajúci článok
Legíny v hlavnej úlohe: Ako ich nosiť a vyzerať šik vo fitku aj v meste

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 