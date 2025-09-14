Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

14. septembra 2025

Prieskum ukázal kto má najvernejších voličov. PS vedie, Hlas slabne a Demokrati ťažia z chaosu


Tagy: NMS Market Research Prieskum Voliči

Jedných z najvernejších voličov má opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Ako ukázal prieskum ...



Zdieľať
678bbb8adf973607669750 676x451 14.9.2025 (SITA.sk) - Jedných z najvernejších voličov má opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Ako ukázal prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia, progresívcov by začiatkom tohtoročného septembra opätovne volilo 81 percent voličov, ktorí ich volili v parlamentných voľbách v septembri 2023. Volebný model bol realizovaný online na vzorke 1 002 respondentov od 3. do 7. septembra.


Podľa jeho výsledkov by v parlamentných voľbách zvíťazilo hnutie PS, ktoré by získalo 22,1 percenta voličských hlasov. Na druhom mieste skončil Smer-SD, volilo by ho 20,1 percenta voličov, na treťom bolo mimoparlamentné hnutie Republika so ziskom 10,2 percenta. Hlas-SD by volilo 9,5 percenta respondentov.

Kto by sa dostal do parlamentu


Do Národnej rady (NR) SR by sa dostali ešte štyri ďalšie politické subjekty, a to Hnutie Slovensko (7,1 percenta), Sloboda a Solidarita - SaS (6,1 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie - KDH (5,7 percenta) a v súčasnosti mimoparlamentní Demokrati (5,5 percenta). Do parlamentu by sa nedostala Maďarská Aliancia (4,1 percenta), hnutie Sme rodina (3,2 percenta) ani Slovenská národná strana - SNS (dve percentá).

Ako agentúra NMS Market Research Slovakia uviedla, k rastu podpory progresívcov prispievajú najmä sklamaní voliči strán Demokrati a SaS, Hnutia Slovensko, aj nevoliči. „Smer-SD si ponechal približne dve tretiny svojich voličov. Najväčší odliv od volieb zaznamenal smerom k hnutiu Republika a medzi nerozhodnutých voličov – ich počet však oproti letným meraniam mierne poklesol," priblížila ďalej agentúra.

Stabilita a odliv voličov Republiky


Podobne ako Smer je na tom aj hnutie Republika, ktoré by opätovne volilo 63 percent voličov, ktorí ich podporili v parlamentných voľbách pred temer dvomi rokmi. Ostatok ich voličov sa rozdelil naprieč politickým spektrom, prešli napríklad k Hnutiu Slovensko, a tiež k SNS, SaS, Smeru, ale aj PS.

Zároveň si ale Republika pripísala pätinu voličov národniarov a sedminu voličov Smeru. Hlas-SD v porovnaní s voľbami v roku 2023 prišiel o vyše polovicu svojho elektorátu. Najviac ich stratil v prospech Smeru (15 percent z nich), no rovnaký podiel jeho voličov sa zaradil medzi nerozhodnutých. Po päť percent voličov stratil aj v prospech Republiky a progresívcov.

Hnutie Slovensko tiež od septembra 2023, keď kandidovalo ešte ako hnutie OĽaNO, stratilo zhruba polovicu voličov. Najviac, a to 11 percent ich prešlo k hnutiu PS, sedem percent prešlo k Demokratom a po päť percent voličov stratili matovičovci a v prospech SaS a Za ľudí (agentúra ich merala ako samostatnú stranu). Po štyri percentá voličov Hnutia Slovensko odišli aj ku KDH, Sme rodina a Hlasu.

Ako OĽaNO kompenzuje odchody


Obyčajní ľudia ale tento odliv čiastočne kompenzujú sklamanými voličmi skoro všetkých strán, výnimkou je SNS. SaS si udržala približne polovicu svojho voličstva z posledných parlamentných volieb (49 percent), avšak 24 percent ich voličov prešlo k Progresívnemu Slovensku. Desať percent stratili aj v prospech Demokratov, no liberálom sa darí oslovovať voličov súčasného hnutia Slovensko, KDH aj PS.

„KDH má stále približne dve tretiny verných voličov z jesene 2023, najväčší odliv zaznamenali k SaS a Republike. Tieto straty sa im čiastočne podarilo nahradiť ziskom sklamaných voličov Hlasu-SD a OĽaNO," uvádza agentúra NMS. Kresťanskí demokrati si zachovali 67 percent elektorátu, kvôli SaS ich opustilo deväť percent voličov, po päť percent stratili aj v prospech Republiky a Ľudovej strany Naše Slovensko.

Demokrati a SNS v prieskume


„Demokrati si zachovávajú približne polovicu svojich voličov, odchody zaznamenali najmä k PS a medzi nerozhodnutých. Svoj rast v prieskumoch zakladajú na sklamaných voličoch SaS, OĽaNO a PS, čo opäť potvrdzuje fakt, že Demokratom sa darí naberať voličov najmä v rámci opozičného tábora a sklamaných voličov koalície zväčša neoslovujú," vysvetlila agentúra NMS.

V súčasnosti koaličná SNS si zachovala 25 percent svojich voličov z volieb v roku 2023. Najviac, a to 22 percent voličov, stratila v prospech Republiky, 17 percent jej vtedajšieho elektorátu prešlo k Smeru. Bezmála pätina (17 percent) jej voličov sa zaradila medzi nerozhodnutých, po tri percentá stratila i v prospech Demokratov, SaS, Hlasu a PS.


Zdroj: SITA.sk - Prieskum ukázal kto má najvernejších voličov. PS vedie, Hlas slabne a Demokrati ťažia z chaosu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NMS Market Research Prieskum Voliči
