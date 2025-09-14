|
Legíny v hlavnej úlohe: Ako ich nosiť a vyzerať šik vo fitku aj v meste
Legíny sú v súčasnosti plnohodnotným kúskom v šatníku takmer každej z nás. Svoje čestné miesto si získali predovšetkým kvôli ich pohodlnosti, ale aj variabilite nosenia. Ako ich teda nosiť športovo i elegantne?
Tie časy, keď legíny patrili iba do telocvične, sú našťastie už dávno preč. Tento univerzálny kúsok si vydobyl svoje miesto v našich šatníkoch a stal sa symbolom pohodlia a moderného štýlu. Poďme sa pozrieť, ako legíny premeniť z obyčajného športového oblečenia na sofistikovaný základ pre akýkoľvek outfit. Povieme si, na čo si dať pozor pri výbere, ako ich kombinovať s rôznymi kúskami oblečenia a doplnkami.
Legíny podľa typu postavy
Skôr, ako si povieme, z akých kúskov môžeme vyskladať jednotlivé druhy outfitov, urobme si prehľad v rôznych druhoch legín z hľadiska postavy. Je totiž pochopiteľné, že nie každá z nás sa bude cítiť dobre v tom istom modely.
-
Hruška – pre širšie boky a užšie ramená sa hodia legíny zvýrazňujúce úzky pás. Vhodné sú tmavšie farby, ktoré opticky zoštíhľujú, legíny s vyšším pásom pre zúženie pása či rôznymi detailmi a vzormi pre odvedenie pozornosti.
-
Jablko – dobré je zvoliť legíny s nízkym pásom, ktoré nepridajú na objeme v oblasti brucha. Chybou však nebudú ani legíny s vysokým pásom, ktoré brucho spevnia a pozornosť presmerujú k nohám. Záleží, v čom sa cítime viac pohodlne.
-
Presýpacie hodiny – vyvážené proporcie dovoľujú siahnuť po legínach s nízkym i stredným pásom, ktoré zvýraznia prirodzenú postavu. Pre zvýraznenie kriviek je možné siahnuť po kúskoch s pruhmi alebo detailmi na bokoch, na ktorých nákup sa vzťahuje napríklad Lelosi zľavový kód.
-
Obdĺžnik – legíny s vysokým pásom vytvoria optický pás a zvýraznia krivky. Vhodné sú napríklad push-up legíny vo svetlejších farbách.
-
Obrátený trojuholník – dámy s touto postavou by mali siahnuť po legínach s výraznými vzormi a svetlými farbami, ktoré pritiahnu pozornosť na nohy a vyvážia širšie ramená.
Pri nákupe legín je potrebné dbať aj na výber správnej veľkosti, ak nechceme odhaliť viac, ako by sme v skutočnosti chceli. Opatrnosť je na mieste aj vzhľadom na priesvitné materiály a nesprávnu dĺžku, keďže dobre padnúce legíny končia tesne nad členkami.
Športový look
Na cvičenie sú najvhodnejšou voľbou priedušné materiály, čo platí aj pri výbere legín. Dôležité tiež je, aby netlačili na žiadnej partii tela a poskytovali maximálne pohodlie. Čo sa týka farieb a vzorov, paleta je skutočne široká a záleží len od individuálneho vkusu.
A čo si k nim obliecť? To, v čom sa budeme za daných podmienok cítiť čo najlepšie. Vo fitness centre nebude v pohybe obmedzujúca športová podprsenka či funkčné tielko a tričko. Pri cvičení vonku musíme myslieť aj na prípadnú zmenu počasia, s ktorou si hravo poradí mikina či bunda. Pre lepšiu viditeľnosť je lepšie siahnuť po výraznejších neónových farbách.
A čo športový look mimo cvičenia? Môžeme si vybrať oversized tričko alebo mikinu, ktorá je pre nás trendy i komfortná. V prípade chladnejšieho počasia bude skvelou voľbou kožená alebo džínsová bunda. Z kategórie doplnkov zvolíme šiltovku, ľadvinku a obľúbené tenisky a môžeme vyraziť na kávu, stretnutie alebo túlanie sa mestskými ulicami.
Outfit so štipkou elegancie
Áno, legíny môžeme do mesta a na stretnutia nosiť aj v elegantnejších variáciách. Stávkou na istotu sú čierne a hnedé legíny kvôli ich jednoduchému kombinovaniu s mnohými kúskami.
Počas chladnejších jesenných dní nás príjemne zahreje dlhý sveter alebo tunika. Ak chceme navyše zakryť niektoré krivky, voľnejšie strihy sú k legínam skvelým rozhodnutím. Nesmú chýbať pohodlné tenisky, členkové topánky alebo sneakersy. Z kategórie doplnkov si môžeme vybrať crossbody kabelku, čiapku či baretku.
K lesklým legínam si zase môžeme obliecť elegantnú blúzku, predĺženú košeľu a lodičky. A top look na rande máme vytvorený. Práve teraz je ideálny čas na doplnenie šatníka o štýlové kúsky, veď Temu zľavový kód je zárukou, že aj za pár eur je možné získať trendy oblečenie, obuv i doplnky na novú sezónu.
Ak si chceme opticky predĺžiť nohy, môžeme siahnuť po vysokých čižmách. Áno, môže to byť vec vkusu, no podľa nás sa k legínam skvele hodia. Stačí ich doladiť s teplým svetrom a look na jeseň i zimu máme pripravený.
Moderný mestský outfit nakoniec dotvoríme koženou bundou alebo trenčkotom. Skvele k legínam ladí i vlnený kabát, ktorý dokonale ochráni pred chladom a nepriaznivým počasím.
Legíny sú skvelým, pohodlným a všestranným kúskom, ktorý možno jednoducho prispôsobiť na rôzne príležitosti. Stačí využiť kreativitu a skombinovať ich s iným oblečením, v ktorom sa cítime komfortne a sebavedomo.
