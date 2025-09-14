Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 14.9.2025
 Meniny má Ľudomil
 24hod.sk    Tlačové správy

Legíny v hlavnej úlohe: Ako ich nosiť a vyzerať šik vo fitku aj v meste



Legíny sú v súčasnosti plnohodnotným kúskom v šatníku takmer každej z nás. Svoje čestné miesto si získali predovšetkým kvôli ich pohodlnosti, ale aj variabilite nosenia. Ako ich teda nosiť športovo i elegantne?



Zdieľať
Legíny v hlavnej úlohe: Ako ich nosiť a vyzerať šik vo fitku aj v meste

Zdroj: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/1549179/
Tie časy, keď legíny patrili iba do telocvične, sú našťastie už dávno preč. Tento univerzálny kúsok si vydobyl svoje miesto v našich šatníkoch a stal sa symbolom pohodlia a moderného štýlu. Poďme sa pozrieť, ako legíny premeniť z obyčajného športového oblečenia na sofistikovaný základ pre akýkoľvek outfit. Povieme si, na čo si dať pozor pri výbere, ako ich kombinovať s rôznymi kúskami oblečenia a doplnkami.

Legíny podľa typu postavy

Skôr, ako si povieme, z akých kúskov môžeme vyskladať jednotlivé druhy outfitov, urobme si prehľad v rôznych druhoch legín z hľadiska postavy. Je totiž pochopiteľné, že nie každá z nás sa bude cítiť dobre v tom istom modely.

  • Hruška – pre širšie boky a užšie ramená sa hodia legíny zvýrazňujúce úzky pás. Vhodné sú tmavšie farby, ktoré opticky zoštíhľujú, legíny s vyšším pásom pre zúženie pása či rôznymi detailmi a vzormi pre odvedenie pozornosti.

  • Jablko – dobré je zvoliť legíny s nízkym pásom, ktoré nepridajú na objeme v oblasti brucha. Chybou však nebudú ani legíny s vysokým pásom, ktoré brucho spevnia a pozornosť presmerujú k nohám. Záleží, v čom sa cítime viac pohodlne.

  • Presýpacie hodiny – vyvážené proporcie dovoľujú siahnuť po legínach s nízkym i stredným pásom, ktoré zvýraznia prirodzenú postavu. Pre zvýraznenie kriviek je možné siahnuť po kúskoch s pruhmi alebo detailmi na bokoch, na ktorých nákup sa vzťahuje napríklad Lelosi zľavový kód.

  • Obdĺžnik – legíny s vysokým pásom vytvoria optický pás a zvýraznia krivky. Vhodné sú napríklad push-up legíny vo svetlejších farbách.

  • Obrátený trojuholník – dámy s touto postavou by mali siahnuť po legínach s výraznými vzormi a svetlými farbami, ktoré pritiahnu pozornosť na nohy a vyvážia širšie ramená.


Pri nákupe legín je potrebné dbať aj na výber správnej veľkosti, ak nechceme odhaliť viac, ako by sme v skutočnosti chceli. Opatrnosť je na mieste aj vzhľadom na priesvitné materiály a nesprávnu dĺžku, keďže dobre padnúce legíny končia tesne nad členkami.


Pri nákupe legín je potrebné dbať aj na výber správnej veľkosti

Zdroj: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/osoba-clovek-zena-fitness-3758056/
Športový look

Na cvičenie sú najvhodnejšou voľbou priedušné materiály, čo platí aj pri výbere legín. Dôležité tiež je, aby netlačili na žiadnej partii tela a poskytovali maximálne pohodlie. Čo sa týka farieb a vzorov, paleta je skutočne široká a záleží len od individuálneho vkusu.

A čo si k nim obliecť? To, v čom sa budeme za daných podmienok cítiť čo najlepšie. Vo fitness centre nebude v pohybe obmedzujúca športová podprsenka či funkčné tielko a tričko. Pri cvičení vonku musíme myslieť aj na prípadnú zmenu počasia, s ktorou si hravo poradí mikina či bunda. Pre lepšiu viditeľnosť je lepšie siahnuť po výraznejších neónových farbách.

A čo športový look mimo cvičenia? Môžeme si vybrať oversized tričko alebo mikinu, ktorá je pre nás trendy i komfortná. V prípade chladnejšieho počasia bude skvelou voľbou kožená alebo džínsová bunda. Z kategórie doplnkov zvolíme šiltovku, ľadvinku a obľúbené tenisky a môžeme vyraziť na kávu, stretnutie alebo túlanie sa mestskými ulicami.

Môžeme si vybrať oversized tričko alebo mikinu


Zdroj: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/zena-statie-postavenie-usmievavy-6421787/
Outfit so štipkou elegancie

Áno, legíny môžeme do mesta a na stretnutia nosiť aj v elegantnejších variáciách. Stávkou na istotu sú čierne a hnedé legíny kvôli ich jednoduchému kombinovaniu s mnohými kúskami.

Počas chladnejších jesenných dní nás príjemne zahreje dlhý sveter alebo tunika. Ak chceme navyše zakryť niektoré krivky, voľnejšie strihy sú k legínam skvelým rozhodnutím. Nesmú chýbať pohodlné tenisky, členkové topánky alebo sneakersy. Z kategórie doplnkov si môžeme vybrať crossbody kabelku, čiapku či baretku.

K lesklým legínam si zase môžeme obliecť elegantnú blúzku, predĺženú košeľu a lodičky. A top look na rande máme vytvorený. Práve teraz je ideálny čas na doplnenie šatníka o štýlové kúsky, veď Temu zľavový kód je zárukou, že aj za pár eur je možné získať trendy oblečenie, obuv i doplnky na novú sezónu.

Ak si chceme opticky predĺžiť nohy, môžeme siahnuť po vysokých čižmách. Áno, môže to byť vec vkusu, no podľa nás sa k legínam skvele hodia. Stačí ich doladiť s teplým svetrom a look na jeseň i zimu máme pripravený.

Moderný mestský outfit nakoniec dotvoríme koženou bundou alebo trenčkotom. Skvele k legínam ladí i vlnený kabát, ktorý dokonale ochráni pred chladom a nepriaznivým počasím.


Legíny sú skvelým, pohodlným a všestranným kúskom, ktorý možno jednoducho prispôsobiť na rôzne príležitosti. Stačí využiť kreativitu a skombinovať ich s iným oblečením, v ktorom sa cítime komfortne a sebavedomo.


