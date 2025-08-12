|
Utorok 12.8.2025
12. augusta 2025
Blanárovo ministerstvo odmieta politizáciu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár odmietol politizáciu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci v Srbsku. Nebudú ...
12.8.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár odmietol politizáciu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci v Srbsku.
Reagoval tak na zverejňovanie fotografií z protivládnych protestov počas víkendového kultúrneho podujatia a na kritiku Ivana Korčoka, ktorý vyčítal Slovensku, že sa nezastalo tých, ktorí chceli protestné fotografie zverejniť a boli napadnutí srbskými nacionalistami.
„Slovenská diplomacia ani Zastupiteľský úrad SR v Belehrade nebudú komentovať a ani zasahovať do vnútropolitického diania v Srbsku, kde bola na víkendové kultúrne podujatie – Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci – vnášaná politizácia prostredníctvom zverejňovania fotografií z protivládnych protestov,“ uviedol Blanár.
Progresívna politizácia podľa ministra presiahla hranice Slovenska a zneužíva slovenskú národnostnú menšinu na vyhrocovanie vnútropolitickej konfrontácie. Ako informoval slovenský rezort diplomacie, ministerstvo aj veľvyslanectvo SR v Belehrade situáciu pozorne sledujú. „Veľvyslanectvo je priebežne v kontakte s predstaviteľmi slovenských krajanských organizácií v Srbsku,“ dodal rezort diplomacie.
Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku.
Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, ktoré sú najväčším podujatím našich krajanov v Srbsku. Opozícia preto žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie.
Nebudú zasahovať do vnútropolitického diania
Reagoval tak na zverejňovanie fotografií z protivládnych protestov počas víkendového kultúrneho podujatia a na kritiku Ivana Korčoka, ktorý vyčítal Slovensku, že sa nezastalo tých, ktorí chceli protestné fotografie zverejniť a boli napadnutí srbskými nacionalistami.
„Slovenská diplomacia ani Zastupiteľský úrad SR v Belehrade nebudú komentovať a ani zasahovať do vnútropolitického diania v Srbsku, kde bola na víkendové kultúrne podujatie – Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci – vnášaná politizácia prostredníctvom zverejňovania fotografií z protivládnych protestov,“ uviedol Blanár.
Progresívna politizácia podľa ministra presiahla hranice Slovenska a zneužíva slovenskú národnostnú menšinu na vyhrocovanie vnútropolitickej konfrontácie. Ako informoval slovenský rezort diplomacie, ministerstvo aj veľvyslanectvo SR v Belehrade situáciu pozorne sledujú. „Veľvyslanectvo je priebežne v kontakte s predstaviteľmi slovenských krajanských organizácií v Srbsku,“ dodal rezort diplomacie.
Napadli výstavu slovenských študentov
Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku.
Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, ktoré sú najväčším podujatím našich krajanov v Srbsku. Opozícia preto žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie.
Zdroj: SITA.sk - Blanárovo ministerstvo odmieta politizáciu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci © SITA Všetky práva vyhradené.
