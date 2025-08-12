Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Darina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. augusta 2025

Blanárovo ministerstvo odmieta politizáciu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci


Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR politizácia Slávnosti

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár odmietol politizáciu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci v Srbsku. Nebudú ...



Zdieľať
serbia_slovakia_27026 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár odmietol politizáciu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci v Srbsku.

Nebudú zasahovať do vnútropolitického diania


Reagoval tak na zverejňovanie fotografií z protivládnych protestov počas víkendového kultúrneho podujatia a na kritiku Ivana Korčoka, ktorý vyčítal Slovensku, že sa nezastalo tých, ktorí chceli protestné fotografie zverejniť a boli napadnutí srbskými nacionalistami.

Slovenská diplomacia ani Zastupiteľský úrad SR v Belehrade nebudú komentovať a ani zasahovať do vnútropolitického diania v Srbsku, kde bola na víkendové kultúrne podujatie – Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci – vnášaná politizácia prostredníctvom zverejňovania fotografií z protivládnych protestov,“ uviedol Blanár.

Progresívna politizácia podľa ministra presiahla hranice Slovenska a zneužíva slovenskú národnostnú menšinu na vyhrocovanie vnútropolitickej konfrontácie. Ako informoval slovenský rezort diplomacie, ministerstvo aj veľvyslanectvo SR v Belehrade situáciu pozorne sledujú. „Veľvyslanectvo je priebežne v kontakte s predstaviteľmi slovenských krajanských organizácií v Srbsku,“ dodal rezort diplomacie.

Napadli výstavu slovenských študentov


Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku.

Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, ktoré sú najväčším podujatím našich krajanov v Srbsku. Opozícia preto žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie.


Zdroj: SITA.sk - Blanárovo ministerstvo odmieta politizáciu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR politizácia Slávnosti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Veliteľa ruskej motostreleckej brigády na Ukrajine zabil útok presnou muníciou
<< predchádzajúci článok
Premúdrelí liberáli a progresívci, ako obyčajne, ignorujú objektívne informácie, píše premiér Fico

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 