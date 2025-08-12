Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Darina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. augusta 2025

Veliteľa ruskej motostreleckej brigády na Ukrajine zabil útok presnou muníciou


Tagy: vojna na Ukrajine

Veliteľ ruskej 85. samostatnej motostreleckej brigády zahynul pri ukrajinskom útoku na ruské na veliteľské stanovište v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_memorandums_46476 2 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Veliteľ ruskej 85. samostatnej motostreleckej brigády zahynul pri ukrajinskom útoku na ruské na veliteľské stanovište v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to ukrajinský generálny štáb.


Ukrajinské obranné sily pokračujú v ničení ruských veliteľských stanovíšť," uviedol generálny štáb. Prvé správy naznačujú, že útok presnou muníciou zabil veliteľa brigády, ktorý používa prezývku Dneper, a päť príslušníkov personálu štábu, dodal Kyjev.

Ukrajinský útok dronmi v noci na utorok podľa ruských telegramových kanálov zasiahol chemický závod Monocrystal v meste Stavropoľ na juhu Ruska. Závod produkuje syntetický zafír, ktorý sa používa v optických systémoch a ochranných prvkoch pre senzory a lasery vrátane vojenských zariadení. Videá zverejnené na sociálnych sieťach ukázali výbuchy a dym v Stavropoli.


Zdroj: SITA.sk - Veliteľa ruskej motostreleckej brigády na Ukrajine zabil útok presnou muníciou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Najvyšší súd SR právoplatne oslobodil obžalovaného z úkladnej vraždy podnikateľa
<< predchádzajúci článok
Blanárovo ministerstvo odmieta politizáciu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 