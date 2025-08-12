|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Darina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. augusta 2025
Veliteľa ruskej motostreleckej brigády na Ukrajine zabil útok presnou muníciou
Tagy: vojna na Ukrajine
Veliteľ ruskej 85. samostatnej motostreleckej brigády zahynul pri ukrajinskom útoku na ruské na veliteľské stanovište v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to ...
Zdieľať
12.8.2025 (SITA.sk) - Veliteľ ruskej 85. samostatnej motostreleckej brigády zahynul pri ukrajinskom útoku na ruské na veliteľské stanovište v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to ukrajinský generálny štáb.
„Ukrajinské obranné sily pokračujú v ničení ruských veliteľských stanovíšť," uviedol generálny štáb. Prvé správy naznačujú, že útok presnou muníciou zabil veliteľa brigády, ktorý používa prezývku Dneper, a päť príslušníkov personálu štábu, dodal Kyjev.
Ukrajinský útok dronmi v noci na utorok podľa ruských telegramových kanálov zasiahol chemický závod Monocrystal v meste Stavropoľ na juhu Ruska. Závod produkuje syntetický zafír, ktorý sa používa v optických systémoch a ochranných prvkoch pre senzory a lasery vrátane vojenských zariadení. Videá zverejnené na sociálnych sieťach ukázali výbuchy a dym v Stavropoli.
Zdroj: SITA.sk - Veliteľa ruskej motostreleckej brigády na Ukrajine zabil útok presnou muníciou © SITA Všetky práva vyhradené.
„Ukrajinské obranné sily pokračujú v ničení ruských veliteľských stanovíšť," uviedol generálny štáb. Prvé správy naznačujú, že útok presnou muníciou zabil veliteľa brigády, ktorý používa prezývku Dneper, a päť príslušníkov personálu štábu, dodal Kyjev.
Ukrajinský útok dronmi v noci na utorok podľa ruských telegramových kanálov zasiahol chemický závod Monocrystal v meste Stavropoľ na juhu Ruska. Závod produkuje syntetický zafír, ktorý sa používa v optických systémoch a ochranných prvkoch pre senzory a lasery vrátane vojenských zariadení. Videá zverejnené na sociálnych sieťach ukázali výbuchy a dym v Stavropoli.
Zdroj: SITA.sk - Veliteľa ruskej motostreleckej brigády na Ukrajine zabil útok presnou muníciou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Najvyšší súd SR právoplatne oslobodil obžalovaného z úkladnej vraždy podnikateľa
Najvyšší súd SR právoplatne oslobodil obžalovaného z úkladnej vraždy podnikateľa
<< predchádzajúci článok
Blanárovo ministerstvo odmieta politizáciu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci
Blanárovo ministerstvo odmieta politizáciu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci