Utorok 12.8.2025
12. augusta 2025
Premúdrelí liberáli a progresívci, ako obyčajne, ignorujú objektívne informácie, píše premiér Fico
Udalosť z Báčskeho Petrovca, pri ktorej boli napadnutí príslušníci slovenskej menšiny je podľa premiéra Roberta Fica čisto vnútroštátnou politickou záležitosťou ...
12.8.2025
Udalosť z Báčskeho Petrovca, pri ktorej boli napadnutí príslušníci slovenskej menšiny je podľa premiéra Roberta Fica čisto vnútroštátnou politickou záležitosťou suverénneho Srbska a nemá nič spoločné s postavením slovenskej národnostnej menšiny, ktorému slovenská vláda v spolupráci so srbskou vládou venuje mimoriadnu pozornosť.
Rozdielne pohľady na politiku
Ako ďalej napísal premiér Fico na sociálnej sieti, srbská vláda si zaslúži naše poďakovanie za prístup k Slovenkám a Slovákom žijúcim v Srbsku.
Premúdrelí liberáli a progresívci, ako obyčajne, ignorujú objektívne informácie, zasahujú do záležitostí suverénneho Srbska a prispievajú k ďalšiemu rozdeľovaniu ľudí.
Z incidentu podľa Fica vyplýva, že občania Srbska slovenskej národnosti sú podobne ako aj iní občania Srbska politicky rozdelení do viacerých táborov. „Rozdielne pohľady na vládnu a opozičnú politiku v Srbsku vytvárajú priestor na politické konflikty rôzneho rozsahu a intenzity. Nemusíme chodiť ďaleko po príklady, pretože obdobná situácia je aj na Slovensku,“ skonštatoval premiér.
Opozícia volá po predvolaní veľvyslanca
Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku.
Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, ktoré sú najväčším podujatím našich krajanov v Srbsku. Opozícia preto žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie.
Zdroj: SITA.sk - Premúdrelí liberáli a progresívci, ako obyčajne, ignorujú objektívne informácie, píše premiér Fico © SITA Všetky práva vyhradené.
