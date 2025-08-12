Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Darina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. augusta 2025

Premúdrelí liberáli a progresívci, ako obyčajne, ignorujú objektívne informácie, píše premiér Fico


Tagy: Premiér Slovenskej republiky

Udalosť z Báčskeho Petrovca, pri ktorej boli napadnutí príslušníci slovenskej menšiny je podľa premiéra Roberta Fica čisto vnútroštátnou politickou záležitosťou ...



Zdieľať
premier robert fico smer sd. 2 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) -



Udalosť z Báčskeho Petrovca, pri ktorej boli napadnutí príslušníci slovenskej menšiny je podľa premiéra Roberta Fica čisto vnútroštátnou politickou záležitosťou suverénneho Srbska a nemá nič spoločné s postavením slovenskej národnostnej menšiny, ktorému slovenská vláda v spolupráci so srbskou vládou venuje mimoriadnu pozornosť.

Rozdielne pohľady na politiku


Ako ďalej napísal premiér Fico na sociálnej sieti, srbská vláda si zaslúži naše poďakovanie za prístup k Slovenkám a Slovákom žijúcim v Srbsku.
Premúdrelí liberáli a progresívci, ako obyčajne, ignorujú objektívne informácie, zasahujú do záležitostí suverénneho Srbska a prispievajú k ďalšiemu rozdeľovaniu ľudí.

— Premiér Robert Fico (Smer-SD)

Z incidentu podľa Fica vyplýva, že občania Srbska slovenskej národnosti sú podobne ako aj iní občania Srbska politicky rozdelení do viacerých táborov. „Rozdielne pohľady na vládnu a opozičnú politiku v Srbsku vytvárajú priestor na politické konflikty rôzneho rozsahu a intenzity. Nemusíme chodiť ďaleko po príklady, pretože obdobná situácia je aj na Slovensku,“ skonštatoval premiér.

Opozícia volá po predvolaní veľvyslanca


Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku.

Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, ktoré sú najväčším podujatím našich krajanov v Srbsku. Opozícia preto žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Premúdrelí liberáli a progresívci, ako obyčajne, ignorujú objektívne informácie, píše premiér Fico © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Blanárovo ministerstvo odmieta politizáciu Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci
<< predchádzajúci článok
Hotely a penzióny zaznamenali historický záujem domácich hostí, priblížili sa k predpandemickým maximám

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 