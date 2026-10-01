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01. októbra 2026

Útok nožom v Staškove má druhú obeť, zranená žiačka zomrela – FOTO


Tagy: Predseda parlamentu Trestné stíhanie Úmrtie útok na škole Útok nožom na základnej škole v Staškove Žiačka

Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Žiačka, ktorá utrpela zranenia pri utorkovom útoku nožom na základnej škole v Staškove v okrese Čadca, vo štvrtok zomrela. O jej úmrtí ...



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827983600_1388407579669028_3773501027764811613_n 676x435 1.10.2026 (SITA.sk) - Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka.


Žiačka, ktorá utrpela zranenia pri utorkovom útoku nožom na základnej škole v Staškove v okrese Čadca, vo štvrtok zomrela. O jej úmrtí informoval v pléne Národnej rady SR predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).

Ide o druhú obeť útoku z 29. septembra. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšiu, 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka hospitalizovali, podľa predchádzajúcich informácií bola mimo ohrozenia života.

Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak ôsmeho ročníka, ktorého polícia zadržala. Vo veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.

Ešte napoludnie Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo, že zdravotný stav maloletej žiačky zostáva mimoriadne kritický a dostáva všetku dostupnú liečbu.

Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Útok nožom v Staškove má druhú obeť, zranená žiačka zomrela – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predseda parlamentu Trestné stíhanie Úmrtie útok na škole Útok nožom na základnej škole v Staškove Žiačka
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