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01. októbra 2026
Útok nožom v Staškove má druhú obeť, zranená žiačka zomrela – FOTO
Tagy: Predseda parlamentu Trestné stíhanie Úmrtie útok na škole Útok nožom na základnej škole v Staškove Žiačka
Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Žiačka, ktorá utrpela zranenia pri utorkovom útoku nožom na základnej škole v Staškove v okrese Čadca, vo štvrtok zomrela. O jej úmrtí ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka.
Žiačka, ktorá utrpela zranenia pri utorkovom útoku nožom na základnej škole v Staškove v okrese Čadca, vo štvrtok zomrela. O jej úmrtí informoval v pléne Národnej rady SR predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
Ide o druhú obeť útoku z 29. septembra. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšiu, 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka hospitalizovali, podľa predchádzajúcich informácií bola mimo ohrozenia života.
Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak ôsmeho ročníka, ktorého polícia zadržala. Vo veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.
Ešte napoludnie Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo, že zdravotný stav maloletej žiačky zostáva mimoriadne kritický a dostáva všetku dostupnú liečbu.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Útok nožom v Staškove má druhú obeť, zranená žiačka zomrela – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Žiačka, ktorá utrpela zranenia pri utorkovom útoku nožom na základnej škole v Staškove v okrese Čadca, vo štvrtok zomrela. O jej úmrtí informoval v pléne Národnej rady SR predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
Ide o druhú obeť útoku z 29. septembra. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšiu, 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka hospitalizovali, podľa predchádzajúcich informácií bola mimo ohrozenia života.
Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak ôsmeho ročníka, ktorého polícia zadržala. Vo veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.
Ešte napoludnie Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo, že zdravotný stav maloletej žiačky zostáva mimoriadne kritický a dostáva všetku dostupnú liečbu.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Útok nožom v Staškove má druhú obeť, zranená žiačka zomrela – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Predseda parlamentu Trestné stíhanie Úmrtie útok na škole Útok nožom na základnej škole v Staškove Žiačka
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