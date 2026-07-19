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19. júla 2026
Podnikať len na Slovensku už mnohým nestačí. Firmy od začiatku cielia na zahraničných klientov
Slovenské firmy čoraz častejšie myslia globálne už od začiatku. Slovenské podnikateľské prostredie sa za posledné desaťročie ...
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Slovenské podnikateľské prostredie sa za posledné desaťročie výrazne zmenilo. Kým kedysi bolo prirodzené založiť firmu na Slovensku, uspieť na domácom trhu a až následne uvažovať o expanzii do susedných krajín, dnes vzniká nová generácia podnikateľov, ktorí od prvého dňa plánujú obchodovať globálne. Prvých klientov získavajú v zahraničí, budujú medzinárodné tímy a svoje podnikanie nastavujú tak, aby mohli obchodovať naprieč kontinentmi.
Tento posun potvrdzujú aj údaje Európskej komisie. V Európskej únii dnes pôsobí približne 34 miliónov malých a stredných podnikov, ktoré tvoria 99,8 % všetkých firiem. Práve malé a stredné podniky sú hlavnou hnacou silou európskej ekonomiky a čoraz častejšie expandujú za hranice svojich domovských krajín.
Slovensko pritom patrí medzi najotvorenejšie ekonomiky Európy. Podľa Svetovej banky predstavuje export tovarov a služieb približne 90 % slovenského HDP, čo znamená, že konkurencieschopnosť slovenských firiem je úzko prepojená s ich schopnosťou presadiť sa na medzinárodných trhoch.
Podnikatelia uvažujú inak
Ekonomická riaditeľka spoločnosti Incorportas Kristína Makovini, ktorá pomáha slovenským firmám expandovať do Spojených arabských emirátov, upozorňuje, že za posledné roky sa nezmenilo len podnikateľské prostredie, ale najmä samotní podnikatelia.
„Najväčšou zmenou nie je iba medzinárodné legislatívne prostredie a technológie. Najväčšou zmenou je slovenský podnikateľ. Ešte pred desiatimi rokmi väčšina firiem uvažovala lokálne, najskôr Slovensko, potom Česko alebo okolité krajiny. Dnes vznikajú spoločnosti, ktoré od prvého dňa plánujú obchodovať globálne,“ hovorí.
Podľa nej dnes môže softvérová firma z Bratislavy získať prvého klienta v Dubaji, architektonické štúdio projekt v Saudskej Arábii a rodinný e-shop zákazníkov v celej Európe. „To zásadne mení spôsob, akým podnikatelia premýšľajú o svojej firme,“ dodáva.
Slovensko stále zaostáva v inováciách
Hoci slovenské firmy patria medzi najexportnejšie v Európe, krajina stále zaostáva v schopnosti premieňať inovácie na ekonomický rast. Podľa European Innovation Scoreboard 2025 dosahuje Slovensko len 62,6 % priemernej inovačnej výkonnosti Európskej únie, čo ho radí na 24. miesto spomedzi členských štátov EÚ do skupiny Emerging Innovators. Napriek miernemu zlepšeniu zostáva rast slovenského inovačného prostredia pomalší ako európsky priemer.
„Je to paradox. Slovensko má množstvo šikovných technologických firiem, vývojárov či startupov, ale domáce prostredie im často neposkytuje dostatok príležitostí na rýchly rast. Preto už od začiatku uvažujú medzinárodne. Nečakajú, kým budú veľkou firmou. Zahraničných partnerov hľadajú od prvého dňa podnikania,“ vysvetľuje Kristína Makovini. Dodáva, že digitálne prostredie dnes umožňuje preskočiť hranice malého trhu a slovenský produkt môže vzniknúť doma, no jeho ambícia už od začiatku patrí svetu.
Podľa OECD patria medzi najrýchlejšie rastúce firmy tzv. scale-upy, teda malé a stredné podniky, ktoré dokážu rýchlo expandovať na zahraničné trhy. Hoci tvoria len menšiu časť všetkých firiem, vytvárajú významnú časť nových pracovných miest a patria medzi najväčších inovátorov ekonomiky. OECD zároveň upozorňuje, že digitalizácia, online služby a umelá inteligencia výrazne znižujú bariéry vstupu na medzinárodné trhy a umožňujú globálne podnikať aj menším firmám.
Zdroj: SITA.sk - Podnikať len na Slovensku už mnohým nestačí. Firmy od začiatku cielia na zahraničných klientov © SITA Všetky práva vyhradené.
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