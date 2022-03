Šéfkuchári v Kyjeve rozdávajú jedlo zadarmo

Desiatky ustríc ležia nezjedené v nádrži v módnej rybej reštaurácii Černomorka v Kyjeve, ktorá je pripomienkou prosperujúcej gastronomickej scény mesta pred ruskou inváziou. Teraz táto reštaurácia ponúka bezplatné jedlá ľuďom v hlavnom meste, ktoré ostreľuje ruská armáda.





Je jednou z niekoľkých reštaurácií, ktoré sa snažia prispieť v rámci svojich možností k vojnovému úsiliu Ukrajiny. "To je to, čo môžeme urobiť," hovorí Dmytro Kostrubin, 42-ročný manažér v Černomorke, kde starší ľudia sedia v hrubých kabátoch pri stoloch s polystyrénovými obedármi.Kaviár či mušle sa už síce nepodávajú od začiatku invázie 24. februára, ale namiesto nich dostanú "zákazníci" výdatnú zmes kuracieho mäsa a ryže. A obed sa zapíja pohárom pomarančového džúsu namiesto šampanského. Od invázie Rusov je na Ukrajine zakázaný predaj alkoholu.Jedlo je zatiaľ pre každého, kto to potrebuje, keďže potraviny sú čoraz vzácnejšie vzhľadom na to, že sa Rusi snažia pomaly obkľúčiť Kyjev.Podľa Kostrubina sa k nim väčšinou prichádzajú najesť starší ľudia. "Niektorí si pýtajú jedlo pre svojich susedov, ktorí sa nevedia dostať von alebo ležia chorí v posteli, my im, samozrejme, veríme a dávame jedlo aj pre nich," povedal Kostrubin, ktorému sa minulý týždeň podarilo dostať späť na Ukrajinu zo zahraničia.Kyjev zatiaľ nie je na tom až tak zle ako Mariupoľ a Charkov, ale v obchodoch je už nedostatok niektorých produktov a tvoria sa tam dlhé rady. "Človek musí mať silu čakať v radoch, aby si mohol kúpiť jedlo," povedala Minuar Barisbeková, účtovníčka na dôchodku, keď si odnášala jedlo.Bezplatné jedlá sú súčasťou spoločného programu s kyjevským potravinovým trhom, ktorý v hlavnom meste založil Alex Cooper, majiteľ niekoľkých reštaurácií po celej krajine.Reštaurácie v hlavnom meste pomáhajú nielen civilistom, ale aj armáde. Pavlo Ševcov, manažér reštaurácie Molodist, uviedol, že jeho kuchyňa doteraz pripravila 6000 jedál pre "našich chlapov". "Vieme variť," povedal. "Možno nevieme, ako bojovať alebo priniesť lieky, zbrane či strelivo, ale postavili sme sa a začali robiť to, čo vieme a môžeme," dodal.