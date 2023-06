Žilinka opäť navštívil generálneho prokurátora Kostina, diskutovali o škodlivých javoch a situácii na Ukrajine

Ocenil našich prokurátorov

Odovzdáme Ukrajincom skúsenosti

Diskutovali už v máji

19.6.2023 (SITA.sk) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa v Užhorode stretol s generálnym prokurátorom Ukrajiny Andriyom Kostinom . Diskutovali spolu o stave vyšetrovania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Venovali sa aj súčinnosti a spolupráci členov Spoločného vyšetrovacieho tímu.„Oceňujem prácu slovenských prokurátorov. Slovensko je na čele vyšetrovania medzinárodných zločinov spáchaných na Ukrajine v čase ruskej agresie,“ uviedol generálny prokurátor Ukrajiny Kostin.Obaja generálni prokurátori podčiarkli dôležitosť databázy Core International Crime Evidence Database (CICED), a tiež dôkladného nahrávania dôkazov do nej členstvom vyšetrovacieho tímu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Zuzana Drobová . Žilinka a Kostin ocenili aj spoločné analýzy a bezpečné uchovávanie a prepojenie dôkazov v databáze.Predmetom diskusie bola aj situácia na Ukrajina a dôsledky zničenia Kachovskej priehrady. Prokurátori sa venovali aj škodlivým javom vyvolaným konfliktom na Ukrajine, ako napríklad rozširovanie domáceho násilia či devastačné zásahy do životného prostredia.„Ukrajinskí kolegovia prijali našu ponuku odovzdať im dlhoročné skúsenosti slovenských prokurátorov – špecialistov, v oblasti boja proti domácemu násiliu a proti envirokriminalite,“ uviedol na margo ďalšej spolupráce Žilinka.Na rokovaní boli prítomní aj prvý námestník generálneho prokurátora SR Jozef Kandera a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR na Ukrajine Marek Šafin . Stretnutie nadväzovalo na videorozhovor Žilinku a Kostina z konca mája, na ktorom generálny prokurátor Ukrajiny poďakoval svojmu slovenskému náprotivku za to, že ako prvý generálny prokurátor zo štátov Európskej únie navštívil Ukrajinu po začatí konfliktu a stretol sa so zástupcami tamojšej prokuratúry.