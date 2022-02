Hnutie Sme rodina obvinilo ministerku Kolíkovú, že pri exekučnej amnestii zavádza

Úprava zrážok zo mzdy

Kolíková sa téme nevenuje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) vo svojich vyjadreniach k exekučnej amnesti i skôr zavádza, ako by povedala pravdu. Skonštatovalo hnutie Sme rodina v tlačovej správe, ktorú poskytlo jeho tlačové oddelenie.Poukázali na to, že podľa Kolíkovej prišiel rezort spravodlivosti s návrhom na úpravu zrážok zo mzdy pri exekúciách.Hnutie Sme rodina zdôraznilo, že práve oni prišli na koaličnej rade so zámerom zmeny pomeru mzdy pri vymáhaní pohľadávok a ministerstvo to ako príslušný rezort vypracovalo.„Dovtedy to boli len prázdne slová, ako to je všetko zložité a rokovania neviedli nikde,“ uviedli. Skonštatovali tiež, že hnutie tlačí na tému exekúcií už od roku 2016, ako sa prvýkrát dostalo do parlamentu.Hnutie Sme rodina tak odpovedalo na reakciu Kolíkovej na tlačovú konferenciu poslancov hnutia Sme rodina k exekučnej amnestii.Vo štvrtok (10. februára) vyzvali rezort spravodlivosti, ako aj partnerov vo vládnej koalícii, aby sa bezodkladne začali venovať téme exekučnej amnestie. Kolíková skonštatovala, že výzvu Sme rodina o exekučnej amnestii považuje za nedorozumenie.Hnutie Sme rodina pokračovalo s tým, že Kolíková údajne nevie o žiadnom konkrétnom návrhu. „Pravdou je, že ministerka Kolíková neiniciovala žiadne zo stretnutí k téme exekúcií. Je to práve hnutie Sme rodina, ktoré sa musí pravidelne pripomínať s témou, ktorá prináleží jej rezortu, inak by zapadla prachom,“ doplnilo hnutie.