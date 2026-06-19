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19. júna 2026
Blíži sa letný slnovrat a začne sa najdlhšie ročné obdobie. Uvidíme aj nočné svietiace oblaky?
S letným slnovratom sa spájajú aj viaceré rituály, keďže ide o jeden z najvýznamnejších sviatkov Slovanov. Blíži sa letný slnovrat a začína sa astronomické leto - najdlhšie ročné obdobie.
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19.6.2026 (SITA.sk) - S letným slnovratom sa spájajú aj viaceré rituály, keďže ide o jeden z najvýznamnejších sviatkov Slovanov.
Blíži sa letný slnovrat a začína sa astronomické leto - najdlhšie ročné obdobie. Slovenský zväz astronómov (SZA) priblížil, že letný slnovrat nastane 21. júna o 10:25 stredoeurópskeho letného času. Počas slnovratu je u nás deň najdlhší a Slnko je nad obzorom 16 hodín a 10 minút. S nocou sa vyrovná až v okolí jesennej rovnodennosti a bude sa skracovať až do zimného slnovratu, ktorý nastane 21. decembra.
Astronómovia súčasne upozornili, že počas letných nocí je Slnko nízko pod obzorom. V tomto období tak môžeme pozorovať najviac umelých družíc, keďže sú osvetlené slnečným svetlom. Ak budeme mať šťastie, tak počas pokročilého večerného súmraku alebo ráno na svitaní možno uvidíme aj vzácne nočné bielomodré svietiace oblaky, ktoré pripomínajú pavučinu. Astronómovia priblížili, že ich možno vidieť nad severozápadným obzorom, ráno nad severovýchodným.
Tieto nočné striebristé oblaky - noctilucent clouds, vznikajú podľa astronómov odrazom slnečného svetla na ľadových kryštálikoch vysokej atmosféry vo výške okolo 80 kilometrov. Sú to najvyššie pozorované oblaky v našej atmosfére. To, či sa vyskytnú sa síce predpovedať nedá, no bývajú pozorovateľné len v období slnovratu. „Ak sa vám to podarí, budete nadšení!“ sľubujú astronómovia.
Zároveň pripomenuli aj niekoľko zaujímavostí o letnom slnovrate. „Na severe Slovenska dokonca niekoľko dní okolo slnovratu nenastáva ani astronomická noc, keďže Slnko je pod obzorom menej ako 18º. Toto si všimli už naši predkovia a pripomína nám to práve stará pranostika - Na sv. Víta o polnoci svitá. Meno Vít je však v našom kalendári už 15. júna, no pred reformou kalendára v roku 1582 bol slnovrat skutočne práve okolo 15 júna,“ vysvetlil SZA. Dnes sa spája s Jánom, čo zase pripomína novšia pranostika - Do Jána sa deň dĺži, po Jáne kráti.
S letným slnovratom sa spájajú aj viaceré rituály, keďže ide o jeden z najvýznamnejších sviatkov Slovanov. „Na mnohých miestach sa zapaľujú Jánske ohne, skáče sa cez vatru, z kopcov sa púšťajú zapálené kolesá, vijú sa vence či vykonáva obradné kúpanie. Všetky tieto zvyky súvisia s vierou a túžbou po dobrom a teplom lete (oheň) i dostatkom vody (kúpanie) pre dozrievanie úrody,“ doplnil SZA.
Podľa ľudovej tradície sa počas najkratšej noci otvárajú poklady zeme, ukazujú sa víly a škriatkovia, je možné porozumieť reči zvierat a nazbierané liečivé byliny sú najúčinnejšie. Letný slnovrat tak bol významným okamihom, ktorý poznali už staroveké národy. Astronómovia však podotkli, že letný slnovrat môže nastať aj 20. alebo 22. júna. V roku 2020 nastal 20. júna, a to prvýkrát od roku 1796. V roku 2103 bude pripadať na 22. júna.
Zdroj: SITA.sk - Blíži sa letný slnovrat a začne sa najdlhšie ročné obdobie. Uvidíme aj nočné svietiace oblaky? © SITA Všetky práva vyhradené.
Blíži sa letný slnovrat a začína sa astronomické leto - najdlhšie ročné obdobie. Slovenský zväz astronómov (SZA) priblížil, že letný slnovrat nastane 21. júna o 10:25 stredoeurópskeho letného času. Počas slnovratu je u nás deň najdlhší a Slnko je nad obzorom 16 hodín a 10 minút. S nocou sa vyrovná až v okolí jesennej rovnodennosti a bude sa skracovať až do zimného slnovratu, ktorý nastane 21. decembra.
Astronómovia súčasne upozornili, že počas letných nocí je Slnko nízko pod obzorom. V tomto období tak môžeme pozorovať najviac umelých družíc, keďže sú osvetlené slnečným svetlom. Ak budeme mať šťastie, tak počas pokročilého večerného súmraku alebo ráno na svitaní možno uvidíme aj vzácne nočné bielomodré svietiace oblaky, ktoré pripomínajú pavučinu. Astronómovia priblížili, že ich možno vidieť nad severozápadným obzorom, ráno nad severovýchodným.
Na sv. Víta o polnoci svitá
Tieto nočné striebristé oblaky - noctilucent clouds, vznikajú podľa astronómov odrazom slnečného svetla na ľadových kryštálikoch vysokej atmosféry vo výške okolo 80 kilometrov. Sú to najvyššie pozorované oblaky v našej atmosfére. To, či sa vyskytnú sa síce predpovedať nedá, no bývajú pozorovateľné len v období slnovratu. „Ak sa vám to podarí, budete nadšení!“ sľubujú astronómovia.
Zároveň pripomenuli aj niekoľko zaujímavostí o letnom slnovrate. „Na severe Slovenska dokonca niekoľko dní okolo slnovratu nenastáva ani astronomická noc, keďže Slnko je pod obzorom menej ako 18º. Toto si všimli už naši predkovia a pripomína nám to práve stará pranostika - Na sv. Víta o polnoci svitá. Meno Vít je však v našom kalendári už 15. júna, no pred reformou kalendára v roku 1582 bol slnovrat skutočne práve okolo 15 júna,“ vysvetlil SZA. Dnes sa spája s Jánom, čo zase pripomína novšia pranostika - Do Jána sa deň dĺži, po Jáne kráti.
Ukazujú sa víly a škriatkovia
S letným slnovratom sa spájajú aj viaceré rituály, keďže ide o jeden z najvýznamnejších sviatkov Slovanov. „Na mnohých miestach sa zapaľujú Jánske ohne, skáče sa cez vatru, z kopcov sa púšťajú zapálené kolesá, vijú sa vence či vykonáva obradné kúpanie. Všetky tieto zvyky súvisia s vierou a túžbou po dobrom a teplom lete (oheň) i dostatkom vody (kúpanie) pre dozrievanie úrody,“ doplnil SZA.
Podľa ľudovej tradície sa počas najkratšej noci otvárajú poklady zeme, ukazujú sa víly a škriatkovia, je možné porozumieť reči zvierat a nazbierané liečivé byliny sú najúčinnejšie. Letný slnovrat tak bol významným okamihom, ktorý poznali už staroveké národy. Astronómovia však podotkli, že letný slnovrat môže nastať aj 20. alebo 22. júna. V roku 2020 nastal 20. júna, a to prvýkrát od roku 1796. V roku 2103 bude pripadať na 22. júna.
Zdroj: SITA.sk - Blíži sa letný slnovrat a začne sa najdlhšie ročné obdobie. Uvidíme aj nočné svietiace oblaky? © SITA Všetky práva vyhradené.
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