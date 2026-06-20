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20. júna 2026
Platové očakávania absolventov vysokých škôl narážajú na realitu trhu práce. Ktorí chcú najviac?
Tagy: Absolventi Mzdy Trh práce
Vlani mali nadpriemerné očakávania absolventi 25 fakúlt, rok predtým až z 36. Aktuálne sa číslo znížilo na 12. Najvyššie mzdové nároky majú absolventi technických smerov, ktorí aj najčastejšie ...
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20.6.2026 (SITA.sk) - Vlani mali nadpriemerné očakávania absolventi 25 fakúlt, rok predtým až z 36. Aktuálne sa číslo znížilo na 12.
Najvyššie mzdové nároky majú absolventi technických smerov, ktorí aj najčastejšie ostávajú pracovať v odvetví. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia, podľa ktorej najväčšie platové očakávania spomedzi univerzít majú absolventi Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá pracovný portál prevádzkuje.
Pracovný portál v analýze vychádzal z reakcií absolventov na pracovné ponuky za posledný rok. Analyzoval pritom 12 960 životopisov. Spomedzi verejných univerzít majú najväčšie platové očakávania absolventi STU v Bratislave. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali, bol 1 641 eur. Nasledujú absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s ponúkanými platmi na úrovni 1 577 eur a absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave s ponúkaným priemerom 1 537 eur.
Podľa aktuálnych dát portálu Platy.sk je priemerná základná mesačná mzda zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa s praxou do jedného roka, vo veku 23 až 26 rokov, za posledných 12 mesiacov 1 603 eur. „Vyššie platové očakávania, ako je tento priemer, vykazujú absolventi z 12 fakúlt na Slovensku,“ spresnil pracovný portál.
Vlani pritom podľa analýzy portálu mali nadpriemerné očakávania absolventi 25 fakúlt, rok predtým až z 36. „Absolventi zrejme narazili na realitu pracovného trhu, keď klesá množstvo ponúk pre juniorov, konkurencia vo výberovom procese je veľmi veľká, a tak sú napokon aj tí z vyhľadávanejších odborov nútení reagovať aj na ponuky na nižšie pozície,“ priblížila Profesia.
Najvyššie nároky mali podľa analýzy absolventi Technickej fakulty SPU, ktorí reagujú na ponuky s priemerným platom takmer 2 000 eur. Podobne to vidia aj absolventi z Fakulty informatiky a informačných technológií STU a trojicu uzatvára Lekárska fakulta UK. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali absolventi lekárskej fakulty, bol 1 800 eur.
Z hľadiska odborov majú najvyššie platové očakávania absolventi strojárstva a informatiky. Naopak, najmenej očakávajú absolventi teológie a pedagogiky, priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, ktoré ich zaujali, nebol ani 1 300 eur mesačne.
Najväčšiu mieru zotrvania v odbore ukázala analýza pri absolventoch informatiky a strojárstva. Čerstvo vyštudovaní informatici reagujú na pozície ako programátor, IT analytik či softvérový inžinier. Strojári si primárne vyberajú ponuky na konštruktérov, procesných inžinierov, projektantov či technológov.
Naopak, absolventov odborov s najnižšími platovými očakávaniami najviac láka administratíva a obchod. „Absolventi pedagogiky, umenia, teológie či filozofie najčastejšie reagujú na inzeráty na administratívnych pracovníkov, predavačov, asistentov či recepčných. Práca v ich vlastnom odbore sa v top 5 najčastejších reakciách vôbec nenachádza,“ uzavrel pracovný portál.
Zdroj: SITA.sk - Platové očakávania absolventov vysokých škôl narážajú na realitu trhu práce. Ktorí chcú najviac? © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyššie mzdové nároky majú absolventi technických smerov, ktorí aj najčastejšie ostávajú pracovať v odvetví. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia, podľa ktorej najväčšie platové očakávania spomedzi univerzít majú absolventi Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá pracovný portál prevádzkuje.
Pracovný portál v analýze vychádzal z reakcií absolventov na pracovné ponuky za posledný rok. Analyzoval pritom 12 960 životopisov. Spomedzi verejných univerzít majú najväčšie platové očakávania absolventi STU v Bratislave. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali, bol 1 641 eur. Nasledujú absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s ponúkanými platmi na úrovni 1 577 eur a absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave s ponúkaným priemerom 1 537 eur.
Priemerná mzda je 1 603 eur
Podľa aktuálnych dát portálu Platy.sk je priemerná základná mesačná mzda zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa s praxou do jedného roka, vo veku 23 až 26 rokov, za posledných 12 mesiacov 1 603 eur. „Vyššie platové očakávania, ako je tento priemer, vykazujú absolventi z 12 fakúlt na Slovensku,“ spresnil pracovný portál.
Vlani pritom podľa analýzy portálu mali nadpriemerné očakávania absolventi 25 fakúlt, rok predtým až z 36. „Absolventi zrejme narazili na realitu pracovného trhu, keď klesá množstvo ponúk pre juniorov, konkurencia vo výberovom procese je veľmi veľká, a tak sú napokon aj tí z vyhľadávanejších odborov nútení reagovať aj na ponuky na nižšie pozície,“ priblížila Profesia.
Najvyššie nároky mali podľa analýzy absolventi Technickej fakulty SPU, ktorí reagujú na ponuky s priemerným platom takmer 2 000 eur. Podobne to vidia aj absolventi z Fakulty informatiky a informačných technológií STU a trojicu uzatvára Lekárska fakulta UK. Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré reagovali absolventi lekárskej fakulty, bol 1 800 eur.
Strojári a informatici zotrvávajú v odbore
Z hľadiska odborov majú najvyššie platové očakávania absolventi strojárstva a informatiky. Naopak, najmenej očakávajú absolventi teológie a pedagogiky, priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, ktoré ich zaujali, nebol ani 1 300 eur mesačne.
Najväčšiu mieru zotrvania v odbore ukázala analýza pri absolventoch informatiky a strojárstva. Čerstvo vyštudovaní informatici reagujú na pozície ako programátor, IT analytik či softvérový inžinier. Strojári si primárne vyberajú ponuky na konštruktérov, procesných inžinierov, projektantov či technológov.
Naopak, absolventov odborov s najnižšími platovými očakávaniami najviac láka administratíva a obchod. „Absolventi pedagogiky, umenia, teológie či filozofie najčastejšie reagujú na inzeráty na administratívnych pracovníkov, predavačov, asistentov či recepčných. Práca v ich vlastnom odbore sa v top 5 najčastejších reakciách vôbec nenachádza,“ uzavrel pracovný portál.
Zdroj: SITA.sk - Platové očakávania absolventov vysokých škôl narážajú na realitu trhu práce. Ktorí chcú najviac? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Absolventi Mzdy Trh práce
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