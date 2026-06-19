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19. júna 2026
Ministerstvo vnútra reaguje na nové hrozby, chystá rozsiahle zmeny krízovom riadení a civilnej ochrane
Reforma reaguje na skúsenosti z posledných rokov, ktoré priniesli nové typy krízových situácií. Ministerstvo vnútra ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Reforma reaguje na skúsenosti z posledných rokov, ktoré priniesli nové typy krízových situácií.
Ministerstvo vnútra SR pripravuje rozsiahle zmeny v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva. Rezort zverejnil predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa má novelizovať zákon o civilnej ochrane obyvateľstva a ďalšie súvisiace právne predpisy. Cieľom pripravovaných zmien je vytvoriť modernejší, efektívnejší a lepšie koordinovaný systém pripravený reagovať na bezpečnostné výzvy 21. storočia.
„Pripravené zmeny v krízovom riadení a civilnej ochrane reflektujú historické skúsenosti aj nové bezpečnostné a spoločenské hrozby, ktorých sme svedkami. Posilnia prevenciu, pripravenosť aj operatívnosť a vytvoria podmienky na to, aby boli mimoriadne udalosti riadené odborne, koordinovane a s jasnou zodpovednosťou,“ uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Reforma reaguje na skúsenosti z posledných rokov, ktoré priniesli nové typy krízových situácií. Ide najmä o pandémiu ochorenia COVID-19, vojnu na Ukrajine, extrémne prejavy počasia, kybernetické hrozby či výpadky kritickej infraštruktúry.
Podľa ministerstva je cieľom zmien vytvoriť jednotnejší systém riadenia, posilniť odborné kapacity štátu a zlepšiť koordináciu pri riešení mimoriadnych udalostí. Legislatívne zmeny majú priniesť jednotnejšie riadenie odborných kapacít v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie.
Rezort zároveň navrhuje jasnejšie rozdelenie kompetencií medzi štátom a samosprávou a posilnenie koordinačnej úlohy okresných úradov v sídlach krajov. Súčasťou zmien bude aj vytvorenie profesionálnych intervenčných tímov, ktoré budú poskytovať odbornú podporu samosprávam pri zvládaní krízových situácií a obnove zasiahnutých území.
„Krízy dneška často presahujú hranice jedného mesta alebo okresu. Potrebujeme preto systém, ktorý dokáže reagovať rýchlo, efektívne a koordinovane. Nový model zachová dostupnosť výkonu štátnej správy v území, zároveň však odstráni kompetenčné nejasnosti, zjednotí metodické riadenie a posilní odborné zázemie pre riešenie krízových situácií,“ povedal Kaliňák. Dodal, že pre občana bude znamenať prehľadnejší systém a rýchlejšiu koordináciu pomoci, pre samosprávy jasnejšie kompetencie, odbornú podporu a lepšiu spoluprácu.
Prípravu reformy sprevádzali počas uplynulého roka odborné konzultácie s akademickou obcou, samosprávami a expertmi z praxe. Súčasťou procesu bol aj okrúhly stôl, ktorý sa vlani v septembri uskutočnil na pôde Národnej rady SR v spolupráci s Parlamentným inštitútom.
Ministerstvo vnútra zároveň uzatvorilo memorandá o spolupráci s viacerými odbornými inštitúciami vrátane Asociácie kritickej infraštruktúry, Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Technickej univerzity v Košiciach a Žilinskej univerzity. Na príprave zmien spolupracovalo aj Združenie miest a obcí Slovenska.
Verejnosť sa môže do prípravy právneho predpisu zapojiť zasielaním podnetov a návrhov prostredníctvom sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR do 3. júla 2026.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra reaguje na nové hrozby, chystá rozsiahle zmeny krízovom riadení a civilnej ochrane © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra SR pripravuje rozsiahle zmeny v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva. Rezort zverejnil predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa má novelizovať zákon o civilnej ochrane obyvateľstva a ďalšie súvisiace právne predpisy. Cieľom pripravovaných zmien je vytvoriť modernejší, efektívnejší a lepšie koordinovaný systém pripravený reagovať na bezpečnostné výzvy 21. storočia.
„Pripravené zmeny v krízovom riadení a civilnej ochrane reflektujú historické skúsenosti aj nové bezpečnostné a spoločenské hrozby, ktorých sme svedkami. Posilnia prevenciu, pripravenosť aj operatívnosť a vytvoria podmienky na to, aby boli mimoriadne udalosti riadené odborne, koordinovane a s jasnou zodpovednosťou,“ uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Rýchlejšia koordinácia pomoci
Reforma reaguje na skúsenosti z posledných rokov, ktoré priniesli nové typy krízových situácií. Ide najmä o pandémiu ochorenia COVID-19, vojnu na Ukrajine, extrémne prejavy počasia, kybernetické hrozby či výpadky kritickej infraštruktúry.
Podľa ministerstva je cieľom zmien vytvoriť jednotnejší systém riadenia, posilniť odborné kapacity štátu a zlepšiť koordináciu pri riešení mimoriadnych udalostí. Legislatívne zmeny majú priniesť jednotnejšie riadenie odborných kapacít v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie.
Rezort zároveň navrhuje jasnejšie rozdelenie kompetencií medzi štátom a samosprávou a posilnenie koordinačnej úlohy okresných úradov v sídlach krajov. Súčasťou zmien bude aj vytvorenie profesionálnych intervenčných tímov, ktoré budú poskytovať odbornú podporu samosprávam pri zvládaní krízových situácií a obnove zasiahnutých území.
„Krízy dneška často presahujú hranice jedného mesta alebo okresu. Potrebujeme preto systém, ktorý dokáže reagovať rýchlo, efektívne a koordinovane. Nový model zachová dostupnosť výkonu štátnej správy v území, zároveň však odstráni kompetenčné nejasnosti, zjednotí metodické riadenie a posilní odborné zázemie pre riešenie krízových situácií,“ povedal Kaliňák. Dodal, že pre občana bude znamenať prehľadnejší systém a rýchlejšiu koordináciu pomoci, pre samosprávy jasnejšie kompetencie, odbornú podporu a lepšiu spoluprácu.
Odborné konzultácie aj okrúhly stôl
Prípravu reformy sprevádzali počas uplynulého roka odborné konzultácie s akademickou obcou, samosprávami a expertmi z praxe. Súčasťou procesu bol aj okrúhly stôl, ktorý sa vlani v septembri uskutočnil na pôde Národnej rady SR v spolupráci s Parlamentným inštitútom.
Ministerstvo vnútra zároveň uzatvorilo memorandá o spolupráci s viacerými odbornými inštitúciami vrátane Asociácie kritickej infraštruktúry, Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Technickej univerzity v Košiciach a Žilinskej univerzity. Na príprave zmien spolupracovalo aj Združenie miest a obcí Slovenska.
Verejnosť sa môže do prípravy právneho predpisu zapojiť zasielaním podnetov a návrhov prostredníctvom sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR do 3. júla 2026.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra reaguje na nové hrozby, chystá rozsiahle zmeny krízovom riadení a civilnej ochrane © SITA Všetky práva vyhradené.
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