Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 28.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zlatica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. februára 2026

Blízky východ si zaslúži mier, tvrdí Pellegrini. Raši odmieta vojny ako riešenie sporov – FOTO


Tagy: Blízky východ izraelský minister obrany Predseda Národnej rady SR (NR SR) Prezident Slovenskej republiky Výnimočný stav

Prezident Peter Pellegrini sa vyjadril k aktuálnej situácii na Blízkom východe, región si podľa neho zaslúži skutočný mier. Ako uviedol v ...



Zdieľať
691300af9ad65205061440 676x451 28.2.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa vyjadril k aktuálnej situácii na Blízkom východe, región si podľa neho zaslúži skutočný mier. Ako uviedol v stanovisku zverejnenom na sociálnej sieti, Slovenská republika je pevne presvedčená o tom, že medzinárodné spory musia byť riešené prostredníctvom diplomacie, dialógu a v rámci Organizácie Spojených národov.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Je dôležité, aby na Blízkom východe existovali podmienky na mierový život - bez jadrovej hrozby, bez teroristických skupín, bez vyhrážok elimináciou a zničením krajín. Vojenské kroky však nesú riziko ďalšej eskalácie a utrpenia," uviedol. Zdôraznil, že trvalý mier založený na dôvere všetkých krajín v regióne Blízkeho východu možno dosiahnuť len prostredníctvom diplomatických riešení.

Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) odmieta vojny ako nástroj riešenia sporov kdekoľvek na svete. Uviedol to v reakcii na aktuálnu situáciu na Blízkom východe. Predseda slovenského parlamentu tiež zdôraznil, že mier nemožno budovať silou zbraní, ale trpezlivou diplomaciou, rešpektom k medzinárodnému právu a ochotou viesť dialóg.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Budovanie jadrového arzenálu iránskym režimom však ohrozuje bezpečnosť nielen na blízkom východe, ale na celom svete. Ešte včera sa zdalo, že diplomacia zvíťazí, žiaľ opäť došlo k vojenskej konfrontácii, ktorá bude mať nevyhnutne aj civilné obete. Verím, že vojenské útoky čo najskôr skončia a pokračovať sa bude diplomaticky, napríklad na pôde OSN," dodal.

Podotkol, že už nejde o izolovaný incident, celý región podľa jeho slov čelí odvetným útokom a rastúcej neistote. „Existuje reálne riziko, že špirála úderov a protiúderov nás priblíži k širšiemu konfliktu s nepredvídateľnými následkami a to nik z nás nechce," vystríhal na záver.


Izrael v sobotu ráno podnikol „preventívny úder“ proti Iránu. Oznámil to izraelský minister obrany Jisrael Kac. V celom židovskom štáte zároveň vyhlásili výnimočný stav. Izrael tiež v sobotu ráno uzavrel svoj vzdušný priestor. Informuje o tom web CNN, podľa jeho zdroja krajina koordinovala útok na Irán so Spojenými štátmi.




Zdroj: SITA.sk - Blízky východ si zaslúži mier, tvrdí Pellegrini. Raši odmieta vojny ako riešenie sporov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Blízky východ izraelský minister obrany Predseda Národnej rady SR (NR SR) Prezident Slovenskej republiky Výnimočný stav
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Viskupič odmieta zrušenie voľby poštou, korešpondenčné hlasovanie je podľa neho demokratické
<< predchádzajúci článok
Taraba sa hlási k SNS. Do volieb chce ísť na jej kandidátke, o budúcnosti rozhodne strana

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 