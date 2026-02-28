|
Sobota 28.2.2026
Meniny má Zlatica
|
28. februára 2026
Blízky východ si zaslúži mier, tvrdí Pellegrini. Raši odmieta vojny ako riešenie sporov – FOTO
Tagy: Blízky východ izraelský minister obrany Predseda Národnej rady SR (NR SR) Prezident Slovenskej republiky Výnimočný stav
Prezident Peter Pellegrini sa vyjadril k aktuálnej situácii na Blízkom východe, región si podľa neho zaslúži skutočný mier. Ako uviedol v ...
28.2.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa vyjadril k aktuálnej situácii na Blízkom východe, región si podľa neho zaslúži skutočný mier. Ako uviedol v stanovisku zverejnenom na sociálnej sieti, Slovenská republika je pevne presvedčená o tom, že medzinárodné spory musia byť riešené prostredníctvom diplomacie, dialógu a v rámci Organizácie Spojených národov.
„Je dôležité, aby na Blízkom východe existovali podmienky na mierový život - bez jadrovej hrozby, bez teroristických skupín, bez vyhrážok elimináciou a zničením krajín. Vojenské kroky však nesú riziko ďalšej eskalácie a utrpenia," uviedol. Zdôraznil, že trvalý mier založený na dôvere všetkých krajín v regióne Blízkeho východu možno dosiahnuť len prostredníctvom diplomatických riešení.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) odmieta vojny ako nástroj riešenia sporov kdekoľvek na svete. Uviedol to v reakcii na aktuálnu situáciu na Blízkom východe. Predseda slovenského parlamentu tiež zdôraznil, že mier nemožno budovať silou zbraní, ale trpezlivou diplomaciou, rešpektom k medzinárodnému právu a ochotou viesť dialóg.
„Budovanie jadrového arzenálu iránskym režimom však ohrozuje bezpečnosť nielen na blízkom východe, ale na celom svete. Ešte včera sa zdalo, že diplomacia zvíťazí, žiaľ opäť došlo k vojenskej konfrontácii, ktorá bude mať nevyhnutne aj civilné obete. Verím, že vojenské útoky čo najskôr skončia a pokračovať sa bude diplomaticky, napríklad na pôde OSN," dodal.
Podotkol, že už nejde o izolovaný incident, celý región podľa jeho slov čelí odvetným útokom a rastúcej neistote. „Existuje reálne riziko, že špirála úderov a protiúderov nás priblíži k širšiemu konfliktu s nepredvídateľnými následkami a to nik z nás nechce," vystríhal na záver.
Izrael v sobotu ráno podnikol „preventívny úder“ proti Iránu. Oznámil to izraelský minister obrany Jisrael Kac. V celom židovskom štáte zároveň vyhlásili výnimočný stav. Izrael tiež v sobotu ráno uzavrel svoj vzdušný priestor. Informuje o tom web CNN, podľa jeho zdroja krajina koordinovala útok na Irán so Spojenými štátmi.
Zdroj: SITA.sk - Blízky východ si zaslúži mier, tvrdí Pellegrini. Raši odmieta vojny ako riešenie sporov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Blízky východ izraelský minister obrany Predseda Národnej rady SR (NR SR) Prezident Slovenskej republiky Výnimočný stav
