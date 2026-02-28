Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 28.2.2026
 Meniny má Zlatica
 24hod.sk    Z domova

28. februára 2026

Taraba sa hlási k SNS. Do volieb chce ísť na jej kandidátke, o budúcnosti rozhodne strana


Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) sa bude usilovať ísť do ďalších parlamentných volieb na ...



678f6c35b2c43811657722 676x451 28.2.2026 (SITA.sk) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) sa bude usilovať ísť do ďalších parlamentných volieb na kandidátke Slovenskej národnej strany. Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v reakcii na otázku, či bude kandidovať za stranu Smer-SD.


„Počúvam, že len členovia môžu byť, tak teda očakávam, že ak dostanem ponuku na vstup do SNS, určite by som to prijal," povedal. Dodal, že ak mu povedia, že ho z nejakého dôvodu nechcú, bude rozmýšľať o svojej politickej budúcnosti.

Národná koalícia a politická identita


Taraba na margo otázky o vytvorení širokej národnej koalície pred voľbami uviedol, že nevie, nakoľko to je reálne. Podotkol, že je len nominantom SNS, nie je v žiadnych straníckych štruktúrach. „Nemyslím si, že spájanie je vždy voči ľudom férové, ak by mal vzniknúť nejaký guľáš. Každý by mal mať nejakú identitu. Pokiaľ sa niekto spája v rámci tej identity, nejakej osobnosti, logiku to dáva. Pokiaľ by sa chcel niekto iba pospájať proti niekomu, tak nemyslím si, že ľudia sú na toto zvedaví," vravel.

Slovensko podľa neho potrebuje obsah, je tiež toho názoru, že začína byť problémom to, že niektorí majú jedinú agendu, a to „proti Ficovi". Minister by bol nerád, ak by druhá agenda bola len „proti Matovičovi" alebo „proti Šimečkovi".

SaS chce ísť do volieb samostatne


Tarabov diskusný oponent a poslanec parlamentu Marián Viskupič zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) je toho názoru, že SaS pôjde do nasledujúcich parlamentných volieb samostatne, nie ako súčasť volebnej koalície. Zdôraznil, že dosiaľ vždy kandidovali samostatne, inak to podľa poslanca nebude ani v najbližších parlamentných voľbách.

Vylučuje, že by robili nejakú volebnú koalíciu, očakáva ale, že na kandidátke budú mať ako obvykle OKS. Spomenul aj komunikáciu so Zsoltom Simonom a jeho subjektom. Demokrati majú svoju kampaň, svoju stranu. Toto vylučujem," poznamenal na margo možnej spolupráce s mimoparlamentnou stranou Demokrati.


Zdroj: SITA.sk - Taraba sa hlási k SNS. Do volieb chce ísť na jej kandidátke, o budúcnosti rozhodne strana © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Sobotné dialógy
<< predchádzajúci článok
Mladiství sa pokúsili vykradnúť Packeta box v okrese Trenčín. Policajti ich zadržali priamo pri čine

