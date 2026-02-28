|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 28.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zlatica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. februára 2026
Taraba sa hlási k SNS. Do volieb chce ísť na jej kandidátke, o budúcnosti rozhodne strana
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Sobotné dialógy
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) sa bude usilovať ísť do ďalších parlamentných volieb na ...
Zdieľať
28.2.2026 (SITA.sk) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) sa bude usilovať ísť do ďalších parlamentných volieb na kandidátke Slovenskej národnej strany. Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v reakcii na otázku, či bude kandidovať za stranu Smer-SD.
„Počúvam, že len členovia môžu byť, tak teda očakávam, že ak dostanem ponuku na vstup do SNS, určite by som to prijal," povedal. Dodal, že ak mu povedia, že ho z nejakého dôvodu nechcú, bude rozmýšľať o svojej politickej budúcnosti.
Taraba na margo otázky o vytvorení širokej národnej koalície pred voľbami uviedol, že nevie, nakoľko to je reálne. Podotkol, že je len nominantom SNS, nie je v žiadnych straníckych štruktúrach. „Nemyslím si, že spájanie je vždy voči ľudom férové, ak by mal vzniknúť nejaký guľáš. Každý by mal mať nejakú identitu. Pokiaľ sa niekto spája v rámci tej identity, nejakej osobnosti, logiku to dáva. Pokiaľ by sa chcel niekto iba pospájať proti niekomu, tak nemyslím si, že ľudia sú na toto zvedaví," vravel.
Slovensko podľa neho potrebuje obsah, je tiež toho názoru, že začína byť problémom to, že niektorí majú jedinú agendu, a to „proti Ficovi". Minister by bol nerád, ak by druhá agenda bola len „proti Matovičovi" alebo „proti Šimečkovi".
Tarabov diskusný oponent a poslanec parlamentu Marián Viskupič zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) je toho názoru, že SaS pôjde do nasledujúcich parlamentných volieb samostatne, nie ako súčasť volebnej koalície. Zdôraznil, že dosiaľ vždy kandidovali samostatne, inak to podľa poslanca nebude ani v najbližších parlamentných voľbách.
Vylučuje, že by robili nejakú volebnú koalíciu, očakáva ale, že na kandidátke budú mať ako obvykle OKS. Spomenul aj komunikáciu so Zsoltom Simonom a jeho subjektom. „Demokrati majú svoju kampaň, svoju stranu. Toto vylučujem," poznamenal na margo možnej spolupráce s mimoparlamentnou stranou Demokrati.
Zdroj: SITA.sk - Taraba sa hlási k SNS. Do volieb chce ísť na jej kandidátke, o budúcnosti rozhodne strana © SITA Všetky práva vyhradené.
„Počúvam, že len členovia môžu byť, tak teda očakávam, že ak dostanem ponuku na vstup do SNS, určite by som to prijal," povedal. Dodal, že ak mu povedia, že ho z nejakého dôvodu nechcú, bude rozmýšľať o svojej politickej budúcnosti.
Národná koalícia a politická identita
Taraba na margo otázky o vytvorení širokej národnej koalície pred voľbami uviedol, že nevie, nakoľko to je reálne. Podotkol, že je len nominantom SNS, nie je v žiadnych straníckych štruktúrach. „Nemyslím si, že spájanie je vždy voči ľudom férové, ak by mal vzniknúť nejaký guľáš. Každý by mal mať nejakú identitu. Pokiaľ sa niekto spája v rámci tej identity, nejakej osobnosti, logiku to dáva. Pokiaľ by sa chcel niekto iba pospájať proti niekomu, tak nemyslím si, že ľudia sú na toto zvedaví," vravel.
Slovensko podľa neho potrebuje obsah, je tiež toho názoru, že začína byť problémom to, že niektorí majú jedinú agendu, a to „proti Ficovi". Minister by bol nerád, ak by druhá agenda bola len „proti Matovičovi" alebo „proti Šimečkovi".
SaS chce ísť do volieb samostatne
Tarabov diskusný oponent a poslanec parlamentu Marián Viskupič zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) je toho názoru, že SaS pôjde do nasledujúcich parlamentných volieb samostatne, nie ako súčasť volebnej koalície. Zdôraznil, že dosiaľ vždy kandidovali samostatne, inak to podľa poslanca nebude ani v najbližších parlamentných voľbách.
Vylučuje, že by robili nejakú volebnú koalíciu, očakáva ale, že na kandidátke budú mať ako obvykle OKS. Spomenul aj komunikáciu so Zsoltom Simonom a jeho subjektom. „Demokrati majú svoju kampaň, svoju stranu. Toto vylučujem," poznamenal na margo možnej spolupráce s mimoparlamentnou stranou Demokrati.
Zdroj: SITA.sk - Taraba sa hlási k SNS. Do volieb chce ísť na jej kandidátke, o budúcnosti rozhodne strana © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Sobotné dialógy
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Mladiství sa pokúsili vykradnúť Packeta box v okrese Trenčín. Policajti ich zadržali priamo pri čine
Mladiství sa pokúsili vykradnúť Packeta box v okrese Trenčín. Policajti ich zadržali priamo pri čine