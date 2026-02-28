|
Sobota 28.2.2026
|
28. februára 2026
Viskupič odmieta zrušenie voľby poštou, korešpondenčné hlasovanie je podľa neho demokratické
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia Opozícia Parlamentné voľby Sobotné dialógy Voľba poštou zo zahraničia Voľby zo zahraničia
Poslanec parlamentu Marián Viskupič (Sloboda a Solidarita - SaS) je jednoznačne proti tomu, aby sa rušila možnosť
28.2.2026 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu Marián Viskupič (Sloboda a Solidarita - SaS) je jednoznačne proti tomu, aby sa rušila možnosť voľby poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách. Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Dodal, že by nemal problém s rozšírením voľby aj na zastupiteľské či ďalšie úrady v zahraničí.
„Korešpondenčná voľba bola dobrá, bola demokratická a funguje," zdôraznil. Poukázal tiež, že niektoré štáty sú veľmi rozsiahle a aj keby v nich bolo viacero bodov na volenie, volič do nich stále môže mať ďaleko. Viskupič tiež poznamenal, že väčšina hlasov zo zahraničia išla stranám súčasnej opozície.
Minister životného prostredia a Viskupičov diskusný oponent v relácii Tomáš Taraba (nom. SNS) považuje za problém pri tomto type voľby to, že akt voľby nie je tajný. „Keď hlasujete doma v obývačke a dávate to do obálky, tak to určite nie je tajné," poukázal. Myslí si, že voľba by všade mala prebiehať rovnako.
Viskupič poznamenal, že Slovensko má mnoho problémov a tento medzi nimi nie je, systém je podľa neho v poriadku. Je tiež toho názoru, že by bolo dobré tieto možnosti voľby rozšíriť aj na voľbu prezidenta. „Táto vláda hovorí - my na vás kašleme, nevolíte nás, tak vám zabránime voliť," dodal Viskupič v súvislosti so Slovákmi žijúcimi v zahraničí
Zdroj: SITA.sk - Viskupič odmieta zrušenie voľby poštou, korešpondenčné hlasovanie je podľa neho demokratické © SITA Všetky práva vyhradené.
