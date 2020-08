Bluesmani neobhája Stanleyho pohár, po sezóne majú aj Canadiens a Tomáš Tatar (video)

Tatar sa bodovo nepresadil

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Už prvé kolo play-off zámorskej hokejovej NHL sa stalo konečnou pre obhajcu Stanleyho pohára spred roka tímu St. Louis Blues . "Bluesmani" v sérii hranej na štyri víťazstvá podľahli kanadskému Vancouveru Canucks 2:4 na zápasy.So sezónou sa lúči aj Montreal Canadiens slovenského útočníka Tomáša Tatara , Habs prehrali s Philadelphiou Flyers tiež 2:4 na stretnutia.V piatok Montreal podľahol Philadelphii tesne 2:3 a Tatar v tomto súboji absolvoval na ľade 14:26 min. Pripísal si počas toho dva strelecké pokusy na bránku súpera, ale ani jeden neprenikol za chrbát gólmana Cartera Harta.Habs nestačili dva presné zásahy Nicka Suzukiho, ktorý v prvej tretine korigoval na 1:2 a v druhej na 2:3. Postup Flyers v piatok vystrieľali Ivan Provorov, Kevin Hayes a Michael Raffl."Letci" sú vo východnej časti vyraďovačky najvyššie nasadeným tímom a v boji o konferenčné finále ich čaká New York Islanders Flyers sa tešia z úspešnej série v play-off po dlhých ôsmich rokoch, predtým naposledy v jari 2012 vyradili Pittsburgh Penguins "Je krásne dosiahnuť prvý postup na ceste k celkovému úspechu, ale týmto sa to nekončí. Chceme pokračovať a ešte sa zlepšovať, chcem zájsť čo najďalej," prezradil ruský obranca Provorov podľa webu NHL.com.Philadelphia si postup vybojovala aj vďaka tomu, že v celej sérii viac ako polovicu z jedenástich strelených gólov dosiahla využitím presiloviek."To nás zlomilo. V tejto časti sezóny je práve to rozhodujúce. Každý rok je to o tom istom. Bohužiaľ, tentokrát sme na to doplatili my," vyhlásil po súboji brankár Montrealu Carey Price pre oficiálny web súťaže.Obhajca Stanleyho pohára sa so sezónou lúči hladkou prehrou 2:6. Vancouver bude v konferenčnom semifinále čeliť najvyššie nasadenému tímu v západnej časti vyraďovačky Vegas Golden Knights "Pocity z postupu sú krásne. Práve pre niečo také to robíme a pricestovali sme kvôli tomu aj do Edmontonu. V piatok sme odohrali veľmi dobrý zápas a celkovo máme za sebou vydarenú sériu. Hrali sme efektívne, čo s pribúdajúcimi víťazstvami len zvyšovalo naše sebavedomie. Už sa teším na ďalšiu sériu," povedal útočník Jay Beagle, autor prvého piatkového gólu.Druhé kolo play-of NHL sa začne už v sobotu sériou medzi Dallasom a Coloradom, v nedeľu si zmerajú sily Boston s Tampou Bay a Vancouver s Vegas. Ako posledná sa začne v pondelok séria medzi Philadelphiou a NY Islanders.Slovensko má v tejto fáze súťaže zastúpenie v podobe obrancu Andreja Sekeru v Dallase Stars, iného beka v Tampe Bay Lightning Erika Černáka a dua v Bostonu Bruins Zdeno Chára