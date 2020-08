Zázrak a zrodenie legendy, Sevilla vo finále Európskej ligy opäť raz vyhrala a získala šiesty titul

Od februára bez prehry

Rozhodla bizarná situácia

Conteho budúcnosť je otázna

Sevillu prekoná iba Sevilla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - FC Sevilla a Európska liga je láska na večnosť. A rovnako večné budú vraj aj rekordy, ktoré toto španielske mužstvo dosiahlo v druhej najväčšej klubovej futbalovej súťaži v Európe. Piatkový triumf vo finále ročníka 2019/2020 nad Interom Miláno 3:2 bol šiesty od roku 2006.Žiadne iné mužstvo nehralo v 21. storočí tak často vo finále v pohárovej Európe a žiadne iné nemá stopercentnú bilanciu 6:0.Čerstvý titul nesie v sebe trénerský rukopis Julena Lopeteguiho. Niekdajší kormidelník Realu Madrid, FC Porto či španielskej reprezentácie až v Seville získal prvý veľký úspech trénerskej kariéry.Od februára potiahol so svojím tímom sériu 21 zápasov bez prehry so zlatým klincom v podobe triumfu v európskom pohári."Tento klub je veľkolepý a naše víťazstvo skvostné. Hráči verili v seba a odovzdávali si navzájom energiu. Mám ich veľmi rád a to by sa nezmenilo, ani keby sme vo finále neuspeli. Teraz však máme v rukách hlavnú cenu a môžeme ísť oslavovať. Samozrejme, všetko s mierou. Vieme, aká je doba," povedal Lopetegui podľa BBC Sports.Jeho tím v piatok večer v Kolíne nad Rýnom už v 5. min prvýkrát inkasoval, keď sa z pokutového kopu presadil belgický útočný tank Romelu Lukaku.Potom prišli dve nechytateľné hlavičky v podaní holandského reprezentanta Luuka de Jonga a Sevilla po polhodine hry viedla 2:1.Odpoveď Interu bola dôrazná a rýchla, uruguajský stopér Diego Godín ďalšou vydarenou hlavičkou ešte do prestávky vyrovnal na 2:2. V druhom polčase tempo ochablo a a zasekol sa aj gólostroj na oboch stranách.O všetkom napokon rozhodla bizarná situácia zo 74. min, keď brazílsky obranca Sevilly Diego Carlos vystrihol nožničky chrbtom k bránke a dezorientovaný Lukaku loptu usmernil za chrbát prekvapeného Samira Handanoviča.Tréner Interu Miláno Antonio Conte napriek prehre vyzdvihol svojich hráčov."Necítim ľútosť, lebo hráči odovzdali všetko proti tímu, ktorý je predurčený hrať takéto zápasy a zvládať ich. Práve skúsenosti z veľkých zápasov rozhodli. Trofej sme nezískali, ale najmä mladí hráči získali obrovské skúsenosti v tejto sezóne na európskej scéne. Na tejto ceste môžu pokračovať s väčším sebavedomým," skonštatoval Conte.Strieborný medailista z majstrovstiev sveta aj Európy ako člen talianskej Azúrovej squadry tuší, že neúspech vo finále EL ho môže stáť trénerské miesto na San Sire. V najbližších dňoch ho čakajú rozhovory s prezidentom klubu na tému aj jeho budúcnosti."Sadneme si po návrate do Milána a s chladnou hlavou zanalyzujeme celú sezónu. Posúdime všetky možnosti a vyberieme tú najlepšiu pre budúcnosť Interu," zamyslel sa Conte.FC Sevilla na domácej scéne nikdy nedosiahne úspechy ani popularitu Realu Madrid a FC Barcelona. Aj preto sa v klube vybrali cestou dosahovania úspechov v Európe. A náramne sa im darí, zhodujú sa španielske médiá.Aktuálny triumf je o to cennejší, že ho dosiahlo prakticky úplne iné mužstvo než to, ktoré v rokoch 2014, 2015 a 2016 dovŕšilo v EL víťazný hetrik.Celkovo šesť titulov je z historického pohľadu presne dvakrát viac ako má na konte silné trio Atlético Madrid, Juventus Turín, FC Liverpool a aj aktuálne zdolaný finalista Inter Miláno."Zázrak menom Sevilla. Nezlomná partia s trhovou hodnotou 219 miliónov eur sa nezľakla takých mastodontov ako sú AS Rím, Manchester United či Inter Miláno a všetkých odpratala z cesty. Žiadny iný tím nehral toľko veľkých finále v Európe v tomto storočí ako Sevilla," napísal španielsky AS."Túto Sevillu môže prekonať iba ďalšia Sevilla. Zrodila sa legenda pre večnosť," skonštatovala Marca.