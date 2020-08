Futbalisti Slovana Bratislava sa vrátili z Faerských ostrovov, klub sa bude brániť právnou cestou

Iný termín a iný tím

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava po viacdňových peripetiách na Faerských ostrovoch priletel v noci z piatka na sobotu do vlasti. "Belasí" v ostrovnom štáte mali odohrať zápas 1. kvalifikačného kola Ligy majstrov 2020/2021 proti miestnemu KÍ Klaksvík , no duel sa nekonal v pôvodnom termíne v stredu 19. augusta ani v náhradnom o dva dní neskôr.Dôvodom boli pozitívne testované osoby na koronavírus vo výprave Slovana. Tieto osoby s klubom neprileteli späť na Slovensko, ale zostali na Faerských ostrovoch.Pôvodne sa mal zápas hrať v stredu od 20.00 h SELČ, no po prílete do dejiska stretnutia lekári diagnostikovali koronavírus u jedného človeka z výpravy Slovana, konkrétne sa ochorenie COVID-19 potvrdilo u člena realizačného tímu.Miestne úrady následne rozhodli, že výprava slovenského šampióna má dve možnosti - odcestovať domov alebo zostať v karanténe.Po stretnutí so zástupcami Európskej futbalovej únie (UEFA) padlo rozhodnutie, že Slovan môže na zápas nastúpiť, avšak v náhradnom termíne a s úplne iným tímom, aký sa vtedy nachádzal na Faerských ostrovoch. Vedenie Slovana preto vyslalo do dejiska náhradný tím.V novej výprave "belasých" bolo sedem hráčov A-tímu, ktorí sa nedostali do pôvodnej nominácie. Na Faerské ostrovy odleteli aj deviati juniori.V druhej výprave Slovana sa po prílete do krajiny objavil pozitívny prípad na koronavírus, daná osoba sa potom podrobila opakovanému testu tiež s pozitívnym výsledkom.UEFA teda aj na piatok naplánovaný náhradný duel zrušila, no zatiaľ nevyriekla definitívny ortieľ. Stále tak nie je známe, ktorý tím sa počas nasledujúceho týždňa predstaví v 2. kvalifikačnom kole na pôde švajčiarskeho Young Boys Bern."Vo viacerých smeroch sme boli diskriminovaní. Bolo nám odopreté to, čo by sme mali za normálnych okolností dostať. Sme naozaj veľmi sklamaní a ja sám som plný negatívnych pocitov a emócií. Cítime sa poškodení, "netajil sklamanie a rozhorčenie generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. Prekvapilo ho, že tamojšie úrady rozdielne pristupovali k osobám v slovenskej výprave. "Bolo uplatnené dvojité pravidlo na tú istú skupinu ľudí. Ja som v karanténe nemusel byť, ale mužstvo áno. Leteli sme pritom s tým istým lietadlom. Nevidíme absolútne dôvod, prečo by to takto malo byť rozdelené," povedal po prílete slovenským médiám.Výpravu slovenského majstra nemilo zaskočilo aj správanie kompetentných na Faerských ostrovoch."Náš tím bol uväznený na hoteli bez možnosti opustiť izbu, pričom štátna karanténa v krajine umožňuje trikrát denne ísť na vzduch. To sú naozaj neférové kroky zo strany Faerských ostrovov," pokračoval Kmotrík.Slovan nemohol na hracej ploche zabojovať o postup do ďalšej časti Ligy majstrov, boj však nevzdáva."Budeme sa brániť právnou cestou, lebo sme presvedčení o tom, že fakty, ktoré sme zhrnuli už do protestu, ktorý sme v piatok ráno poslali na UEFA, sú založené na faktoch a sú dostatočne relevantné na to, aby sme proces zvrátili. My ako klub sme splnili všetky povinnosti a podmienky, ktoré uložila UEFA. Nevidíme dôvod, prečo by sme takýmto spôsobom mali byť vylúčení zo súťaže," ozrejmil generálny riaditeľ klubu.