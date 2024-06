Bobrovskij vymazal strelcov Edmontonu na čele s McDavidom, Florida vedie 1:0 (video)

Umelec na ľade

9.6.2024 (SITA.sk) - Prvý zápas finálovej série o Stanleyho pohár pre seba rozhodli hokejisti Floridy . Na domácom ľade pred zaplnenou Amerant Bank Arenou v Sunrise zvíťazili nad hráčmi Edmontonu 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) a v sérii vedú 1:0.Brankár Sergej Bobrovskij si poradil so všetkými 32 strelami, ktoré na neho mierili, vrátane šiestich pokusov kapitána Oilers Connora McDavida Už vo 4. min sa vyše 19 a pol tisíc divákov prvýkrát potešilo z gólu, keď prihrávku Aleksandra Barkova využil na presný zásah Carter Verhaeghe.Pre 28-ročného útočníka to bol už desiaty gól v aktuálnom play-off a celkovo dvadsiaty piaty vo vyraďovacej časti v kariére, čo je rekordný zápis v histórii organizácie Panthers."On je netypický umelec na ľade, Čím je hra chaotickejšia a intenzívnejšia, tým je lepší. Ani neviem, či správne rozumiem tomu, ako hrá. Viem len, že strieľa góly," povedal tréner Floridy Paul Maurice na webe NHL Po troch minútach druhej tretiny zvýšil vedenie domácich Evan Rodrigues a na konci tretej tretiny pečatil prvé víťazstvo Floridy v sérii Eetu Luostarinen. Puk z jeho hokejky skončil v bránke 5 sekúnd pred záverečnou sirénou.Bobrovskij si pripísal tretí shutout vo vyraďovacej časti v jeho 14-ročnej kariére v NHL a druhý v aktuálnom play-off. Vo veku 35 rokov a 262 dní sa "Bobby" stal prvým brankárom, ktorý vyhral zápas vo finále play-off ako 35-ročný a starší od éry Martina Brodeura v New Jersey v roku 2012.Shutout pred ním nevychytal nikto starší v prvom zápase finále. Patrick Roy v drese Colorada v roku 2001 mal pri shutoute vo finále 35 rokov a 233 dní."Bol úžasný, v tomto zápase odovzdal všetko v prospech tímu," pochválil Bobrovského útočník Floridy Rodrigues."Prvú domácu úlohu sme si splnili, ale stále je to len jeden zápas," podotkol ďalší z lídrov Floridy Matthew Tkachuk Štrnásťgólový útočník Edmontonu v play-off Zach Hyman vyšiel naprázdno rovnako ako všetci jeho spoluhráči. Oilers nevyužili ani jednu z troch presiloviek, pričom doteraz v početnej výhode jasne prevyšovali jedného súpera za druhým."Nedali sme góly, ale vyzerali sme dobre. Ak si udržíme toto vysokokvalitné nastavenie, budeme sa držať nášho systému a zostaneme sebavedomí ako tím, prejaví sa to," myslí si Hyman."Dobre sme odohrali celých 60 minút. Hrali sme aktívne a nátlakovo, ale Bobrovskij bol príliš dobrý na to, aby sme ho prekonali," uviedol brankár Edmontonu Stuart Skinner.Finálová séria pokračuje opäť v Sunrise na Floride v noci z pondelka na utorok od 2.00 h SELČ.