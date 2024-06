Oktagon 58: Végh prehral s Vémolom v hlavnom zápase

Slovenský bojovník Attila Végh prehral s Čechom Karlosom Vémolom po submisii v 2. kole v hlavnom zápase turnaja Oktagon 58 na futbalovom štadióne v pražskom Edene. Vrátil mu tým prehru z novembra 2019 a zároveň druhýkrát obhájil titulový opasok v poloťažkej hmotnostnej kategórii (do 93 kg). Na turnaji sa predstavila trojica slovenských bojovníkov, z ktorých sa z víťazstva tešil iba Marek Mazúch, ktorý v prvom kole knokautoval nemeckého veterána Davida Zawadu. Denis Tripšanský podľahol Nemcovi Denizovi Ilbayovi po TKO v 2. kole.



Turnaj Oktagon 58 naživo sledovalo 28-tisíc divákov, čím vytvoril rekord v bojových športoch na československej scéne. Obaja aktéri hlavného zápasu už dávnejšie naznačili, že by mohlo ísť o posledný duel ich kariér, no po vyrovnaní vzájomnej bilancie na 1:1 je táto otázka otvorená. "Bežne to býva tak, že lúčiaci sa zápasník položí rukavice do stredu klietky. Ja však jednu odovzdám Ondrejovi (Novotnému - promotérovi organizácie) a druhú Attilovmu tímu. Je to iba na vás dvoch, či budem zápasiť znovu," uviedol Vémola bezprostredne po zápase. Neskôr potvrdil, že ak by mal mať v kariére ešte jeden zápas, tak iba s Véghom. Ten sa k prípadnému návratu vyjadril opatrne: "Je to pre mňa česť. Na odvetu by som určite nečakal ďalších päť rokov, no mám pred sebou ťažké rozhodnutie. Uvidíme, ako to dopadne, sadneme si k tomu, ale nepoviem nie."



Pre slovenského bojovníka to bola deviata prehra v kariére, okrem nej má 33 víťazstiev. Vémola má po "odvete storočia" bilanciu 36:8. "Karlos mal dnes svoj deň, bol lepšie pripravený. Dostal veľkú ranu do hlavy, ale ustál ju. Gratulujem mu a uznávam prehru," konštatoval Végh.

Oktagon 58, výsledky:





Hlavná karta:



do 93 kg - o titul:



Karlos Vémola (ČR) - Attila Végh (SR) /Vémola na submisiu v 2. kole/



do 77 kg:



Ion Surdu (Rum.) - David Kozma (ČR) /Surdu na KO v 1. kole/



do 84 kg:



Marek Mazúch (SR) - David Zawada (Nem.) /Mazúch na KO v 1. kole/



do 70 kg:



Shem Rock (V. Brit) - Jaroslav Pokorný (ČR) /Rock na submisiu v 1. kole/







Predeliminácie:



do 70 kg:



Mateusz Legierski (Poľ.) - Akonne Wanliss (V. Brit.) /Legierski na body po 3 kolách/



do 88 kg:



Miloš Petrášek (ČR) - Kamil Wojciechowski (Poľ.) /Petrášek na body po 3 kolách/



do 70 kg:



Acoidan Duque (Šp.) - Mochamed Machajev (Rak.) /Duque na body po 3 kolách/



do 77 kg:



Amiran Gogoladze (Gruz.) - Leandro Silva (Braz.) /Gogoladze na body po 3 kolách/



do 66 kg:



Deniz Ilbay (Nem.) - Denis Tripšanský (SR) /Ilbay na TKO v 2. kole/



ľahká váha (do 70 kg):



Attila Korkmaz (Tur.) - Makwan Amirkhani (Fín.) /Korkmaz na submisiu v 3. kole/