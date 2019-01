Boeing oznámil za minulý rok tržby prvýkrát nad hranicou 100 mld. USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. januára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing oznámil za 4. kvartál minulého roka vyšší rast zisku aj tržieb, než sa čakalo, čo prispelo k rekordným výsledkom za celý rok. Za ten vykázala firma tržby prvýkrát nad úrovňou 100 miliárd USD. Okrem toho zverejnila prognózu, ktorá počíta s dobrými výsledkami aj tento rok.Spoločnosť uviedla, že za 4. štvrťrok dosiahla čistý zisk 3,42 miliardy USD (2,99 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená rast o 3,1 %.Upravený zisk, teda bez započítania jednorazových položiek, dosiahol za posledný kvartál minulého roka 3,87 miliardy USD (5,48 USD na akciu). Spoločnosť tak výrazne prekonala odhady analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 4,52 USD.Tržby vzrástli z 24,77 miliardy USD v poslednom štvrťroku 2017 na 28,34 miliardy USD. Aj v tomto prípade Boeing prekonal odhady trhov, ktoré počítali s rastom tržieb na 26,65 miliardy USD.Výsledky podporili dodávky komerčných lietadiel v závere roka. Boeing dodal vo 4. štvrťroku 238 lietadiel, čo znamená medziročný rast o 14,4 %.Za celý rok 2018 dosiahli dodávky 806 komerčných lietadiel a oproti roku 2017 sa tak zvýšili o 6 %. S ďalším rastom počíta spoločnosť tento rok. Odhaduje, že v roku 2019 by mohla dodať na trh od 895 do 905 lietadiel.Vysoké dodávky prispeli k celoročným tržbám na úrovni 101,1 miliardy USD. Boeing tak prvýkrát v histórii prekonal v tržbách hranicu 100 miliárd USD. V tomto roku očakáva firma ich ďalší rast, predpokladá, že dosiahnu od 109,5 miliardy do 111,5 miliardy USD.