Rivlin: Netanjahu a Ganc urobili pokrok smerom k vytvoreniu vlády

Benjamin Netanjahu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 24. septembra (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin v pondelok vyhlásil, že premiér Benjamin Netanyahu a líder centristickej strany Modrá a biela Benny Ganc dosiahli významný pokrok v rokovaniach o vytvorení novej vlády.Rivlin to vyhlásil večer po stretnutí oboch politikov, ktorých povolal do svojej rezidencie v Jeruzaleme po tom, ako ukončil sériu konzultácií so zástupcami strán, ktoré sa pred týždňom v predčasných voľbách dostali do izraelského parlamentu.Ganc a Netanjahu po schôdzke vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa zaviazali, že šéfovia vyjednávacích tímov oboch strán sa stretnú v utorok.Na toto stretnutie potom v stredu nadviaže ďalšia schôdzka Rivlina s Netanjahuom a Gancom, informovala agentúra AFP.Podľa Rivlina je teraz hlavnou výzvou vytvorenie priameho komunikačného kanála na vybudovanie dôvery medzi oboma stranami.Rivlin Netanjahuovi a Gancovi odkázal, že "národ od vás očakáva, že nájdete riešenie a vyhnete sa ďalším voľbám, napriek možným osobným či ideologickým stratám". "Teraz nie je čas na bojkot," prízvukoval Rivlin.Podľa denníka Haarec sa Netanjahu a Ganc zatiaľ nedokázali dohodnúť, ktorý z nich by v rámci prípadného striedania sa v premiérskej funkcii mal vláde predsedať ako prvý.Izraelské médiá pritom upozorňujú, že Netanjahu má o post premiéra veľký záujem vzhľadom na kauzy, v ktorých sa voči nemu vedie vyšetrovanie.Izraelské zákony totiž nevyžadujú, aby premiér, ktorý bol obvinený, rezignoval. Ak by však premiér bol obžalovaný, vo všeobecnosti sa očakáva, že by mal odstúpiť a bol by naňho v tomto smere vyvíjaný tlak.Striedanie sa vo funkcii premiéra Izrael zažil aj po voľbách v roku 1984, keď - tiež v dôsledku patovej situácie po voľbách - úradovali Šimon Peres a Jicchak Šamir. Prvé dva roky bol premiérom Peres a Šamir bol ministrom zahraničných vecí, potom si úlohy vymenili.Pondelkové rokovania v prezidentovej rezidencii v Jeruzaleme sa najskôr konali v Rivlinovej prítomnosti, neskôr Netanjahu a Ganc rokovali medzi štyrmi očami. Pripravené boli aj tímy vyjednávačov, keby k prielomu v rokovaniach o novej vláde došlo už na úvodnom stretnutí.Z Rivlinových rokovaní s lídrami parlamentných strán vyplynulo, že Netanjahu má v parlamente istú podporu 55 poslancov, zatiaľ čo Ganca podporuje 54 poslancov. Ani jeden z nich teda nemá podporu väčšiny - 61 poslancov 120-členného parlamentu.Netanjahua podporujú poslanci jeho strany Likud, ultraortodoxných strán Jednotný judaizmus Tóry a Združenia sefardov verných Tóre (Šas) a poslanci pravicovej aliancie Jamina.Ganc dostal 54 odporúčaní na poverenie zostavením vlády - od svojej vlastnej strany Modrá a Biela, od šiestich zvolených predstaviteľov koalície Strana práce-Gešer a piatich poslancov Demokratického zväzu, ale aj od časti poslancov Jednotnej arabskej kandidátky.Kým koalícia arabských strán ešte v nedeľu oznámila, že podporuje Ganca, v noci na pondelok niekoľkí jej poslanci svoju podporu stiahli. Ide o členov strany Balad.