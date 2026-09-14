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 24hod.sk    Šport

14. septembra 2026

Zapletalová dala za sezónou snov na 400 m prekážok striebornú bodku, ale čakala zlatú


Tagy: 400 m prekážok Finále slovenská reprezentantka

Emma Zapletalová skončila druhá na Ultimate Championship a vyslúžila si pochvalu od trénera. Druhá vo finále Diamantovej ligy v Bruseli a druhá aj o týždeň ...



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emmafinale1 676x451 14.9.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová skončila druhá na Ultimate Championship a vyslúžila si pochvalu od trénera.


Druhá vo finále Diamantovej ligy v Bruseli a druhá aj o týždeň neskôr na inauguračnom šampionáte World Athletics Ultimate Championship v Budapešti.

Slovenka Emma Zapletalová dala za svojou sezónou snov na 400 m prekážok striebornú bodku, ale čakala zlatú.

"Mám zmiešané pocity. Skončiť druhá na premiérovom ultimatívnom šampionáte v dejinách nie je zlé, ale ja som jednoznačne chcela vyhrať. Súboj o víťazstvo bol veľmi vyrovnaný a snažila som sa dať doň všetko, aby som si zlepšila svoj osobný rekord.

Nie som si však istá, či to boli tie najlepšie preteky na osobné maximum. Zabehla som si štvrtý najlepší čas sezóny, čo je podľa mňa pekný záver," cituje Zapletalovú web atletika.sk.

Kde sa dve bijú,...


Predpokladalo sa, že vo finále to bude najmä súboj o víťazstvo medzi Zapletalovou a jej premožiteľkou z Zürichu a Bruselu Annou Cockrellovou. Nadupaná Američanka išla spočiatku ako víchor a po polovici pretekov viedla, neskôr ju Slovenka dostihla aj predstihla, ale v závese za oboma favoritkami sa objavila iná americká prekážkarka.

Jasmine Jonesová po víťaznom semifinále ešte vylepšia svoju fazónu a zvíťazila výkonom 52,45 s. Zapletalová dobehla za 52,68 a "vytuhnutá" Cockrellová ledva ubránila tretie miesto časom nad 53 sekúnd.

"Urobila som chybu na ôsmej prekážke, za ňou som trochu stratila rovnováhu. Už som si potom netrúfala pokračovať k deviatej v rytme na pätnásť krokov, zmenila som to na šestnásť. Vtedy mi Jasmine ušla a už som ju nedokázala stiahnuť vo finiši. Možno to bola rozhodujúca pasáž, ešte to preberiem s trénerom," vysvetlila Zapletalová. Jej holandský kouč Bram Peters bol vzhľadom na okolnosti veľmi spokojný.

Pochvala od Petersa


"Boli to výborné preteky. Úplne iné ako v Bruseli vo finále Diamantovej ligy. Aj tentoraz to bolo síce druhé miesto a Emma chce pochopiteľne vždy vyhrať. Mala dobrý rytmus, áno, bol tam krok navyše na deviatej prekážke, ale napriek tomu bol čas lepší ako v Bruseli, jeden z najlepších v sezóne. Druhé miesto za 52,6 je veľmi dobrý výkon a ja mám z neho radosť," skonštatoval Peters na webe SAZ.
 

So strieborným koncom


Dvadsaťšesťročná Zapletalová má za sebou najlepšiu sezóny kariéry. Vyhrala päť mítingov Diamantovej ligy (Rabat, Dauha, Rím, Oslo, Lausanne), stala sa majsterkou Európy v Birminghame a na záver pridala dve druhé miesto - v rámci finále Diamantovej ligy v Bruseli a na práve skončenom výberovom šampionáte World Atheltics Ulimate v Budapešti.
 
https://www.instagram.com/p/DdPHUBmNx_x


"Celkovo som so svojou sezónou spokojná, bola to úžasná jazda od prvého štartu až do cieľa tu v Budapešti. Po 52,30 v Dauhe som verila, že dokážem bežať ešte rýchlejšie, ale nepodarilo sa mi to, aj keď si myslím, že pripravená som na to bola. Nevadí, nechám si to na budúci rok.“ zhodnotila slovenská hviezda nad prekážkami.


Zdroj: SITA.sk - Zapletalová dala za sezónou snov na 400 m prekážok striebornú bodku, ale čakala zlatú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 400 m prekážok Finále slovenská reprezentantka
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