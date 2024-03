Generálny tajomník NATO vyzval členské štáty na dodávky munície Ukrajine

14.3.2024 (SITA.sk) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval členské štáty aliancie, aby prejavili politickú vôľu a urobili všetko pre to, aby Ukrajina čo najskôr dostala potrebné zbrane a muníciu.„Ukrajincom sa nemíňa odvaha, míňa sa im munícia. Spoločne máme kapacity na to, aby sme Ukrajine poskytli to, čo potrebuje, a teraz musíme ukázať politickú vôľu," vyhlásil Stoltenberg.„Každý deň meškania má reálne následky na bojisku na Ukrajine," zdôraznil.Stoltenberg citoval aj výsledky prieskumu uskutočneného vo všetkých členských štátoch NATO, podľa ktorého dve tretiny opýtaných sú za ďalšiu podporu Ukrajiny. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.