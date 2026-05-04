|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Boj opozície o zachovanie voľby poštou je podozrivý, podľa Fica nespĺňa požiadavky demokratických princípov – VIDEO
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimovládky Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Premiér Slovenskej republiky Voľba poštou zo zahraničia
Predseda vlády Robert Fico považuje za dôležité, že v parlamente sa robí podstatný krok pri zrušení voľby poštou zo zahraničia.
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico považuje za dôležité, že v parlamente sa robí podstatný krok pri zrušení voľby poštou zo zahraničia.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) považuje za dôležité, že v parlamente sa robí podstatný krok pri zrušení voľby poštou zo zahraničia. Ako uviedol vo videu na sociálnej sieti, takáto voľba nespĺňa požiadavky demokratických, slobodných a tajných volieb a vytvára príležitosti na manipulácie.
„Zurvalosť, s akou opozícia bojuje za túto formu voľby, je už sama osebe podozrivá. Opozícia je vydesená, že na povrch vyšlo ovplyvňovanie parlamentných volieb v roku 2023, keď britská vláda platila cez PR agentúru na Slovensku influencerov a rôzne známe tváre, aby pomohli dnešnej opozícii, osobitne PS, k víťazstvu,” uviedol vo videu Fico.
Polícia však odmietla tvrdenia o zasahovaní do volieb na Slovensku, o ktorých v lete 2025 hovoril premiér, a vyšetrovanie ukončila. Preverovanie veci bolo ukončené rozhodnutím vyšetrovateľa z 30. marca tohto roka. Preverované boli podozrenia zo zasahovania do parlamentných volieb v roku 2023, aj volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024.
Zasahovať podľa Fica a súčasnej koalície do nich mali predstavitelia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a mimovládne organizácie. Predseda vlády je tiež toho názoru, že opozícia je zúfalá z toho, že po zrušení voľby poštou sa nemôže zopakovať to, že prakticky všetky hlasy zo zahraničia dostalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko.
„Priatelia z opozície, voľby v septembri 2027 musia byť férové, ukážte, čo viete a prestaňte sa spoliehať na zázraky zo zahraničia,” odkázal opozičným politikom. Obvinil ich tiež z toho, že už pracujú na tom, ako čo najviac poškodiť Slovensku.
„Diktujete bruselským politickým kruhom kritické protislovenské listy, nemáte problém hlasovať v EP za rôzne návrhy, ktoré potom vedú k nezmyslom typu, že Slovensku by mali byť pozastavené európske fondy. Ak Slovensku EK pozastaví fondy, tak akurát preto, že vidí, čo vystrája príživnícka rodina Šimečkovcov,” uviedol na adresu opozičného lídra Michala Šimečku, spomenul okrem iného kauzu spájanú s jeho matkou Martou Šimečkovou. Rovnako premiér hovoril aj o financovaní PS a vzťahoch s ich už bývalým poslancom Martinom Pekárom.
„Ak budú protislovenské a protivládne médiá a mimovládky pokračovať v tejto nezmyselnej vojne proti vládnej koalícii, osobitne Smeru-SD a súčasne nezmyselne chrániť a obhajovať neobhájiteľné, napáchajú na sebe nezvratné škody,” poznamenal. Fico skonštatoval, že necelý rok a pol pred parlamentnými voľbami sa vyjasnieva.
„Každý deň vychádza na povrch, aká je podstata protislovenskej opozície. Súčasné udalosti oprávnene kriviace krásny obraz opozície v zrkadle budú však tých, čo opozíciu riadia – teda zahraničné záujmy, médiá a mimovládky, viesť k tomu, že budú opozíciu nahuckávať na ešte väčšiu agresivitu, na veľký agresívny krik. To je presne tá výchova nových teroristov, o ktorej som hovoril pri príležitosti právoplatne odsúdeného teroristu Cintulu. Ak tento pokus nevyšiel, treba vychovať ďalších, ktorí budú za najlepší skutok pre Slovensko považovať to, že zoberú zbraň a vykonajú politickú spravodlivosť. Je to len otázka času, miesta a výberu obete,” tvrdí.
Zdroj: SITA.sk - Boj opozície o zachovanie voľby poštou je podozrivý, podľa Fica nespĺňa požiadavky demokratických princípov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) považuje za dôležité, že v parlamente sa robí podstatný krok pri zrušení voľby poštou zo zahraničia. Ako uviedol vo videu na sociálnej sieti, takáto voľba nespĺňa požiadavky demokratických, slobodných a tajných volieb a vytvára príležitosti na manipulácie.
Podozrivý boj zo strany opozície
„Zurvalosť, s akou opozícia bojuje za túto formu voľby, je už sama osebe podozrivá. Opozícia je vydesená, že na povrch vyšlo ovplyvňovanie parlamentných volieb v roku 2023, keď britská vláda platila cez PR agentúru na Slovensku influencerov a rôzne známe tváre, aby pomohli dnešnej opozícii, osobitne PS, k víťazstvu,” uviedol vo videu Fico.
Polícia však odmietla tvrdenia o zasahovaní do volieb na Slovensku, o ktorých v lete 2025 hovoril premiér, a vyšetrovanie ukončila. Preverovanie veci bolo ukončené rozhodnutím vyšetrovateľa z 30. marca tohto roka. Preverované boli podozrenia zo zasahovania do parlamentných volieb v roku 2023, aj volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024.
Zasahovať podľa Fica a súčasnej koalície do nich mali predstavitelia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a mimovládne organizácie. Predseda vlády je tiež toho názoru, že opozícia je zúfalá z toho, že po zrušení voľby poštou sa nemôže zopakovať to, že prakticky všetky hlasy zo zahraničia dostalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko.
Príživnícka rodina Šimečkovcov
„Priatelia z opozície, voľby v septembri 2027 musia byť férové, ukážte, čo viete a prestaňte sa spoliehať na zázraky zo zahraničia,” odkázal opozičným politikom. Obvinil ich tiež z toho, že už pracujú na tom, ako čo najviac poškodiť Slovensku.
„Diktujete bruselským politickým kruhom kritické protislovenské listy, nemáte problém hlasovať v EP za rôzne návrhy, ktoré potom vedú k nezmyslom typu, že Slovensku by mali byť pozastavené európske fondy. Ak Slovensku EK pozastaví fondy, tak akurát preto, že vidí, čo vystrája príživnícka rodina Šimečkovcov,” uviedol na adresu opozičného lídra Michala Šimečku, spomenul okrem iného kauzu spájanú s jeho matkou Martou Šimečkovou. Rovnako premiér hovoril aj o financovaní PS a vzťahoch s ich už bývalým poslancom Martinom Pekárom.
Politická spravodlivosť
„Ak budú protislovenské a protivládne médiá a mimovládky pokračovať v tejto nezmyselnej vojne proti vládnej koalícii, osobitne Smeru-SD a súčasne nezmyselne chrániť a obhajovať neobhájiteľné, napáchajú na sebe nezvratné škody,” poznamenal. Fico skonštatoval, že necelý rok a pol pred parlamentnými voľbami sa vyjasnieva.
„Každý deň vychádza na povrch, aká je podstata protislovenskej opozície. Súčasné udalosti oprávnene kriviace krásny obraz opozície v zrkadle budú však tých, čo opozíciu riadia – teda zahraničné záujmy, médiá a mimovládky, viesť k tomu, že budú opozíciu nahuckávať na ešte väčšiu agresivitu, na veľký agresívny krik. To je presne tá výchova nových teroristov, o ktorej som hovoril pri príležitosti právoplatne odsúdeného teroristu Cintulu. Ak tento pokus nevyšiel, treba vychovať ďalších, ktorí budú za najlepší skutok pre Slovensko považovať to, že zoberú zbraň a vykonajú politickú spravodlivosť. Je to len otázka času, miesta a výberu obete,” tvrdí.
Zdroj: SITA.sk - Boj opozície o zachovanie voľby poštou je podozrivý, podľa Fica nespĺňa požiadavky demokratických princípov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimovládky Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Premiér Slovenskej republiky Voľba poštou zo zahraničia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v nemocnici podstúpil zákrok. Sú známe nové informácie o jeho zdravotnom stave
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v nemocnici podstúpil zákrok. Sú známe nové informácie o jeho zdravotnom stave
<< predchádzajúci článok
Szabó pred súdom mlčal, prípad Jána Kuciaka aj príprava vrážd pokračujú bez jeho výpovede
Szabó pred súdom mlčal, prípad Jána Kuciaka aj príprava vrážd pokračujú bez jeho výpovede