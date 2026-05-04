Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Szabó pred súdom mlčal, prípad Jána Kuciaka aj príprava vrážd pokračujú bez jeho výpovede
Szabó si momentálne odpykáva trest 25 rokov v ústave s najprísnejším stupňom stráženia. Bývalý policajt Tomáš Szabó mal v pondelok ...
Bývalý policajt Tomáš Szabó mal v pondelok vypovedať ako svedok v rámci procesu týkajúceho sa vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Ozbrojená eskorta ho síce priviedla na Špecializovaný trestný súd v Pezinku, pred senátom však vyhlásil, že vypovedať nebude.
Dôvodom je, že sa obáva možného trestného stíhania. Na pondelkovom hlavnom pojednávaní je spomedzi štvorice obžalovaných prítomný len Dušan Kracina. Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Darko Dragič súhlasili s konaním v ich neprítomnosti.
Priznal vinu aj podal dovolanie
Szabó si momentálne odpykáva trest 25 rokov v ústave s najprísnejším stupňom stráženia. Vo veci prípravy vrážd priznal ešte v roku 2022 vinu, následne dodatočne oľutoval aj účasť na vraždách Kuciaka a podnikateľa Petra Molnára, za ktoré bol právoplatne odsúdený už v roku 2021, pričom účasť na týchto skutkoch predtým popieral. Po priznaní sa mu v súvislosti s prípravou vrážd prokurátorov trest už nenavyšoval. Podľa listín oboznámených na pondelkovom pojednávaní podal Szabó vo svojich trestných veciach dovolanie na Najvyšší súd SR. O tomto dovolaní zatiaľ rozhodnuté nebolo.
Keďže Szabó svoje predošlé výpovede urobil ešte v pozícii obvineného, na súde sa v pondelok nemohli prečítať. Už predtým v tomto súdnom procese odmietli vypovedať odsúdený strelec Miroslav Marček, a tiež svedok Ilija Weiss, odsúdený v rámci drogovej zločineckej skupiny. Termíny hlavného pojednávania sú v tejto veci naplánované aj na utorok 5. a stredu 6. mája, pričom by sa mali čítať výpovede svedkov, ktorých procesné strany nežiadali vypočuť osobne.
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.
Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.
Priebeh tragickej vraždy
Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica.
Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol. Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.
Prípad sa rieši už tretíkrát
Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený, Zsuzsová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinnú. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil.
Najvyšší súd (NS) SR naposledy na neverejnom zasadnutí v máji 2025 zrušil už druhý rozsudok ŠTS v tomto prípade a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to pre nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu. Z tohto dôvodu musí byť dokazovanie vo veci vykonané odznovu.
Pokiaľ ide o záležitosť prípravy vrážd, ktorú súd rieši už po druhýkrát, Zsuzsová a obžalovaný Dušan Kracina boli v predchádzajúcom procese uznaní za vinných a obžalovaný Darko Dragič, naopak, oslobodený. Aj táto časť rozsudku však bola odvolacím súdom zrušená. Kočner a Zsuzsová sú momentálne vo výkone trestu odňatia slobody pre odsúdenia v iných prípadoch, zatiaľ čo Kracina a bosniansky občan Dragič sú stíhaní na slobode.
Boj opozície o zachovanie voľby poštou je podozrivý, podľa Fica nespĺňa požiadavky demokratických princípov – VIDEO
Pár kilometrov od Kremľa. Dron narazil do mrakodrapu v Moskve – FOTO, VIDEO
