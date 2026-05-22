 Piatok 22.5.2026
 Meniny má Júlia Juliana
 Z domova

22. mája 2026

Boj proti núteným sobášom je v slovenskom trestnom práve komplexne ukotvený, prednášame o ňom aj Maďarom


Tagy: Generálna prokuratúra nútené sobáše Obchodovanie s ľuďmi Trestný zákon

Problematika nútených, účelových a detských sobášov je v slovenskom Trestnom zákone komplexne ukotvená už niekoľko rokov.



22.5.2026 (SITA.sk) - Problematika nútených, účelových a detských sobášov je v slovenskom Trestnom zákone komplexne ukotvená už niekoľko rokov.


Problematika nútených, účelových a detských sobášov je v slovenskom Trestnom zákone komplexne ukotvená už niekoľko rokov. Skonštatovala to Generálna prokuratúra SR, ktorá zároveň informovala, že prokurátorka trestného odboru generálnej prokuratúry Zuzana Király o tejto téme v Budapešti prednášala maďarským sudcom a justičným asistentom.

Efektívny prenos poznatkov


Podujatie organizované Národným úradom pre súdnictvo Maďarskej republiky bolo prioritne zamerané na kontinuálne vzdelávanie a rozvoj expertov združených v sieti ELAN (European Law Advisors' Network), ktorej kľúčovou úlohou je zabezpečiť efektívny prenos najnovších právnych poznatkov, legislatívnych zmien a osvedčených postupov priamo k zástupcom maďarskej justície.

„Hlavným cieľom tejto aktivity bolo odovzdávanie najnovších právnych poznatkov a zdieľanie skúseností v súvislosti s aktuálnou novelizáciou maďarského Trestného zákonníka, ktorou sa nútené manželstvá stávajú v Maďarskej republike trestným činom,“ uviedla prokuratúra. Prokurátorka Király, ktorá sa dlhodobo špecializuje na trestnú činnosť obchodovania s ľuďmi, v tejto súvislosti prezentovala fungovanie slovenskej legislatívy v praxi a zdieľala osvedčenú aplikačnú a vyšetrovaciu metodiku.

Restoratívna justícia


Na konferencii vystúpil aj akademik Tomáš Strémy, ktorý odbornú tému rozšíril o perspektívu restoratívnej justície v kontexte boja proti obchodovaniu s ľuďmi. „Aktívna účasť zástupcu akademickej obce podčiarkuje nevyhnutnosť prepojenia vedeckých poznatkov s prácou orgánov aplikácie práva, čo vytvára predpoklady pre komplexnejšie riešenie závažných celospoločenských otázok,“ zdôraznila generálna prokuratúra.

Doplnila, že táto expertná činnosť potvrdzuje vysokú úroveň slovenskej prokurátorskej praxe a jej dôležitý prínos pre medzinárodný justičný priestor pri riešení aktuálnych legislatívnych výziev v oblasti ochrany ľudských práv a boja proti organizovanej kriminalite.


Zdroj: SITA.sk - Boj proti núteným sobášom je v slovenskom trestnom práve komplexne ukotvený, prednášame o ňom aj Maďarom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálna prokuratúra nútené sobáše Obchodovanie s ľuďmi Trestný zákon
