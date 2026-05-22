Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
Včera Archív správ
22. mája 2026
Boj proti núteným sobášom je v slovenskom trestnom práve komplexne ukotvený, prednášame o ňom aj Maďarom
Problematika nútených, účelových a detských sobášov je v slovenskom Trestnom zákone komplexne ukotvená už niekoľko rokov. Skonštatovala to Generálna prokuratúra SR, ktorá zároveň informovala, že prokurátorka trestného odboru generálnej prokuratúry Zuzana Király o tejto téme v Budapešti prednášala maďarským sudcom a justičným asistentom.
Podujatie organizované Národným úradom pre súdnictvo Maďarskej republiky bolo prioritne zamerané na kontinuálne vzdelávanie a rozvoj expertov združených v sieti ELAN (European Law Advisors' Network), ktorej kľúčovou úlohou je zabezpečiť efektívny prenos najnovších právnych poznatkov, legislatívnych zmien a osvedčených postupov priamo k zástupcom maďarskej justície.
„Hlavným cieľom tejto aktivity bolo odovzdávanie najnovších právnych poznatkov a zdieľanie skúseností v súvislosti s aktuálnou novelizáciou maďarského Trestného zákonníka, ktorou sa nútené manželstvá stávajú v Maďarskej republike trestným činom,“ uviedla prokuratúra. Prokurátorka Király, ktorá sa dlhodobo špecializuje na trestnú činnosť obchodovania s ľuďmi, v tejto súvislosti prezentovala fungovanie slovenskej legislatívy v praxi a zdieľala osvedčenú aplikačnú a vyšetrovaciu metodiku.
Na konferencii vystúpil aj akademik Tomáš Strémy, ktorý odbornú tému rozšíril o perspektívu restoratívnej justície v kontexte boja proti obchodovaniu s ľuďmi. „Aktívna účasť zástupcu akademickej obce podčiarkuje nevyhnutnosť prepojenia vedeckých poznatkov s prácou orgánov aplikácie práva, čo vytvára predpoklady pre komplexnejšie riešenie závažných celospoločenských otázok,“ zdôraznila generálna prokuratúra.
Doplnila, že táto expertná činnosť potvrdzuje vysokú úroveň slovenskej prokurátorskej praxe a jej dôležitý prínos pre medzinárodný justičný priestor pri riešení aktuálnych legislatívnych výziev v oblasti ochrany ľudských práv a boja proti organizovanej kriminalite.
Zdroj: SITA.sk - Boj proti núteným sobášom je v slovenskom trestnom práve komplexne ukotvený, prednášame o ňom aj Maďarom © SITA Všetky práva vyhradené.
