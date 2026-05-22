Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Finanční vyšetrovatelia vykonali prehliadku v Elyzejskom paláci v prípade korupcie a obchodovania s vplyvom
Prípad sa týka obstarávania 2-miliónových obradov pri pochovávaní významných osobností verejného života v parížskom Panteóne.
22.5.2026 (SITA.sk) - Prípad sa týka obstarávania 2-miliónových obradov pri pochovávaní významných osobností verejného života v parížskom Panteóne.
Francúzski vyšetrovatelia vykonali prehliadku prezidentského paláca v rámci vyšetrovania prípadu údajného zvýhodňovania a korupcie v súvislosti s organizovaním slávnostných obradov v parížskom Panteóne, kam sa pochovávajú významné osobnosti francúzskeho verejného života.
„Domové prehliadky sa uskutočnili 21. mája v priestoroch Elyzejského paláca v rámci súdneho vyšetrovania, ktoré sa zameriava najmä na podmienky zadávania niektorých verejných zákaziek súvisiacich s organizáciou ceremónií v Panteóne," uviedla v piatok finančná prokuratúra.
Elyzejský palác sa k situácii nevyjadril.
Vyšetrovatelia sa pokúsili o prehľadanie paláca už v apríli, ale podľa prokurátora Pascala Prachea im bol vstup odmietnutý s odvolaním sa na ústavou garantovanú „nedotknuteľnosť priestorov patriacich k prezidentskému úradu“.
Prehliadka je súčasťou vyšetrovania podozrení zo zvýhodňovania, korupcie a obchodovania s vplyvom. Podľa denníka Le Canard Enchaîné sa vyšetrovanie týka toho, prečo bola spoločnosť Shortcut Events viac ako dve desaťročia až do roku 2024 pravidelne vyberaná na organizovanie obradov v Panteóne, pričom každý obrad mal údajne stáť „okolo dvoch miliónov eur“.
Zdroj: SITA.sk - Finanční vyšetrovatelia vykonali prehliadku v Elyzejskom paláci v prípade korupcie a obchodovania s vplyvom © SITA Všetky práva vyhradené.
