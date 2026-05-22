 24hod.sk    Zo zahraničia

22. mája 2026

Poľsko okrem 5-tisíc vojakov očakáva aj prvú dodávku stíhačiek F-35 z USA


Varšava si v roku 2020 objednala spolu 32 stíhačiek piatej generácie F‑35 v hodnote 4,6 miliardy dolárov, pričom dodávky majú byť ukončené do roku 2029. Poľsko čoskoro dostane prvú dodávku



22.5.2026 (SITA.sk) - Varšava si v roku 2020 objednala spolu 32 stíhačiek piatej generácie F‑35 v hodnote 4,6 miliardy dolárov, pričom dodávky majú byť ukončené do roku 2029.


Poľsko čoskoro dostane prvú dodávku stíhačiek F‑35 v rámci kontraktu so Spojenými štátmi, oznámil v piatok minister obrany Władysław Kosiniak‑Kamysz.

Varšava, ktorá v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine intenzívne posilňuje ochranu svojich východných hraníc, vynakladá tento rok na modernizáciu svojej armády najviac spomedzi členských krajín Organizácie Severoatlantickej organizácie (NATO), a to až 4,8 percenta HPD.

„Toto sú prvé F‑35 na východnom krídle NATO. Ukazuje to, akým významným strategickým partnerom a najlepším spojencom Spojených štátov v Európe je dnes Poľsko,“ povedal poľský minister novinárom krátko potom, ako prezident Donald Trump prekvapivo informoval o vyslaní 5‑tisíc amerických vojakov do Poľska.

„Stíhačky F‑35 spolu s výzbrojou nakúpenou v posledných mesiacoch menia tvár našich ozbrojených síl. Nielen nášho letectva,“ dodal.

Poľsko si v roku 2020 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia objednalo celkovo 32 stíhačiek piatej generácie F‑35 v hodnote 4,6 miliardy dolárov, pričom dodávky majú byť ukončené do roku 2029.


Zdroj: SITA.sk - Poľsko okrem 5-tisíc vojakov očakáva aj prvú dodávku stíhačiek F-35 z USA © SITA Všetky práva vyhradené.

