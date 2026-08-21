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21. augusta 2026
Boj so zákernou chorobou nevyhrala. Česká atlétka hrdo bojovala a fanúšikovia ju za to milovali
Svoje pocity verejne zdieľala, aby dodala silu ďalším pacientom, a samotné natáčanie nazývala terapiou pre ňu samotnú. Bývalá česká atlétka Kristýna Denková tri roky bojovala s ťažkou chorobou a ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - Svoje pocity verejne zdieľala, aby dodala silu ďalším pacientom, a samotné natáčanie nazývala terapiou pre ňu samotnú.
Bývalá česká atlétka Kristýna Denková tri roky bojovala s ťažkou chorobou a na sociálnych sieťach to všetko dokumentovala.
Jej matka však nedávno so slzami v očiach oznámila, že jej dcéra už nie je medzi nami a odišla na večnosť vo veku 24 rokov.
Keď mala Denková iba 21 rokov, tak jej diagnostikovali akútnu myeloidnú leukémiu. Musela tak prakticky z dňa na deň skončiť so športom a začať liečbu.
Vo videách viackrát zopakovala, že nechce, aby ju ľudia ľutovali. Svoje pocity verejne zdieľala, aby dodala silu ďalším pacientom, a samotné natáčanie nazývala terapiou pre ňu samotnú.
Aj napriek obrovskej únave v ostatných mesiacoch zostala verná svojim fanúšikom, ktorí už mohli tušiť to najhoršie. Pred niekoľkými dňami sa im ukázala poslednýkrát.
Napriek tomu sa na jej profil pridal ďalší príspevok, kde už však bola iba jej mamička, ktorá oznámila smutnú správu. "Chcela som vám touto cestou povedať, že Kristýnka nás včera opustila. Ale netrpela. Videla, že ju všetci hrozne milujete," povedala.
Ďalej oznámila, že dcérino posledné želanie bolo, aby na pohreb nechodili ľudia v čiernom oblečení, ale vybrali si kúsky s modrou farbou. Zároveň nechcela žiadne vence, ale červenú ružičku, ktorú by mal každý podarovať svojmu milovanému.
Obrad prebehne v piatok 21. augusta v Chomutove a je určený výhradne rodine, blízkym priateľom, spolužiakom a kamarátom.
O 14:44 h by si rada vypočula potlesk od všetkých, čím by symbolicky ukončila svoju púť po náročnej chorobe a bývalej športovej kariére. Nebol by však iba pre ňu, ale aj pre zdravotníkov, jej najbližších a aj priaznivcov.
Zdroj: SITA.sk - Boj so zákernou chorobou nevyhrala. Česká atlétka hrdo bojovala a fanúšikovia ju za to milovali © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalá česká atlétka Kristýna Denková tri roky bojovala s ťažkou chorobou a na sociálnych sieťach to všetko dokumentovala.
Jej matka však nedávno so slzami v očiach oznámila, že jej dcéra už nie je medzi nami a odišla na večnosť vo veku 24 rokov.
Keď mala Denková iba 21 rokov, tak jej diagnostikovali akútnu myeloidnú leukémiu. Musela tak prakticky z dňa na deň skončiť so športom a začať liečbu.
Posledný príspevok
Vo videách viackrát zopakovala, že nechce, aby ju ľudia ľutovali. Svoje pocity verejne zdieľala, aby dodala silu ďalším pacientom, a samotné natáčanie nazývala terapiou pre ňu samotnú.
Aj napriek obrovskej únave v ostatných mesiacoch zostala verná svojim fanúšikom, ktorí už mohli tušiť to najhoršie. Pred niekoľkými dňami sa im ukázala poslednýkrát.
Napriek tomu sa na jej profil pridal ďalší príspevok, kde už však bola iba jej mamička, ktorá oznámila smutnú správu. "Chcela som vám touto cestou povedať, že Kristýnka nás včera opustila. Ale netrpela. Videla, že ju všetci hrozne milujete," povedala.
Potlesk
Ďalej oznámila, že dcérino posledné želanie bolo, aby na pohreb nechodili ľudia v čiernom oblečení, ale vybrali si kúsky s modrou farbou. Zároveň nechcela žiadne vence, ale červenú ružičku, ktorú by mal každý podarovať svojmu milovanému.
Obrad prebehne v piatok 21. augusta v Chomutove a je určený výhradne rodine, blízkym priateľom, spolužiakom a kamarátom.
O 14:44 h by si rada vypočula potlesk od všetkých, čím by symbolicky ukončila svoju púť po náročnej chorobe a bývalej športovej kariére. Nebol by však iba pre ňu, ale aj pre zdravotníkov, jej najbližších a aj priaznivcov.
Zdroj: SITA.sk - Boj so zákernou chorobou nevyhrala. Česká atlétka hrdo bojovala a fanúšikovia ju za to milovali © SITA Všetky práva vyhradené.
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