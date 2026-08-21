|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 21.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. augusta 2026
Zlatú Európanku Zapletalovú čaká Diamantová liga. Nastúpi aj proti Američankám s lepšími osobnými rekordmi
Slovenská športovkyňa roka pokračuje v sezóne pretekmi Diamantovej ligy v Lausanne. Emma Zapletalová má pred sebou ďalší diel unikátnej sezóny, ktorú už stihla ozdobiť zlatou medailou z ...
Zdieľať
21.8.2026 (SITA.sk) - Slovenská športovkyňa roka pokračuje v sezóne pretekmi Diamantovej ligy v Lausanne.
Emma Zapletalová má pred sebou ďalší diel unikátnej sezóny, ktorú už stihla ozdobiť zlatou medailou z majstrovstiev Európy ako aj najlepším svetovým výkonom na 400 m prekážok.
V piatok večer o 20.04 h elitná slovenská prekážkarka zakľakne do blokov vo švajčiarskom Lausanne ako hlavná favoritka na mítingu Athletissoma v rámci Diamantovej ligy. V jej prípade pôjde o piaty tohtoročný štart a trinásty celkovo v prestížnom atletickom seriáli.
K súperkám zo starého kontinentu pribudnú na Stade Olympique de la Pontaise 26–ročnej Slovenke aj veľké konkurentky spoza Atlantiku.
Prihlásené sú skvelé Američanky Anna Cockrellová (sezónne maximum 52,77) a strieborná z MS 2025 v Tokiu Jasmine Jonesová, ktorá sa v júlovej Budapešti zlepšila na 52,91. Obe však majú osobné rekordy lepšie ako Zapletalová, Cockrellová dokonca pod 52 sekúnd (51,87).
Chýbať by nemali Jamajčanka Rushell Claytonová (53,05) a Gianna Woodruffová z Panamy (53,58). Z birminghamskej finálovej zostavy bude v Lausanne bežať bronzová Portugalčanka Fatoumata Binta Diallová (53,55) a v štartovke je aj Kemi Adekoyaová z Bahrajnu (53,67). Zapletalová pobeží v piatej dráhe s dobrým výhľadom na súperky z oboch strán.
„Očakávam, že moje súperky budú dobre pripravené.– najmä obe Američanky, ktoré majú osobné rekordy lepšie ako ja. Európu som síce ovládla, na svetovej úrovni to však stále budú napínavé súboje. Do každých pretekov idem s tým, že chcem podať čo najlepší výkon.
Rada by som nadviazala na to, čo som v Diamantovej lige na jar dobre rozbehla. Budem však musieť zabrať. Teším sa na preteky, sama som zvedavá, ako mi to pôjde pár dní po finále na ME," vyhlásila Zapletalová, cituje ju web atletika.sk.
Zapletalová má pred pretekmi v Lausanne na konte 32 bodov v hodnotení 400 m prekážok v rámci Diamantovej ligy a na čele 6-bodový náskok pred Jamajčankou Claytonovou. Panamčanka Woodruffová na treťom mieste zaostáva o 13 bodov za čerstvou európskou šampiónkou. Štvrtá je Cockrellová so 14 bodmi.
Zapletalová v tejto sezóne vyhrala všetky štyri podujatia Diamantovej ligy, na ktorých štartovala. Po marockom Rabate, talianskom Ríme a nórskom Osle dominovala aj v katarskej Dauhe vo svetovom výkone roka a zároveň šiestom najlepšom výkone ženskej atletickej histórie 52,30 s. Netreba pripomínať, že je to aj slovenský rekord.
"Cítim sa fajn, po mojich štartoch na ME som rýchlo zregenerovala. Verím, že mám toľko síl, aby som úspešne zvládla aj nasledujúce vystúpenia,“ teší sa Zapletalová na zvyšok sezóny.
Na ďalšom mítingu DL v Chorzówe sa ženská prekážková štvorstovka nebeží, Zapletalová a jej súperky sa dostanú k slovu znovu až 27. augusta na zürišskom Weltklasse. V rámci bruselského finále je jej disciplína na programe v piatok 4. septembra. Emma v ňom bude obhajovať vlaňajšie druhé miesto.
Zdroj: SITA.sk - Zlatú Európanku Zapletalovú čaká Diamantová liga. Nastúpi aj proti Američankám s lepšími osobnými rekordmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Emma Zapletalová má pred sebou ďalší diel unikátnej sezóny, ktorú už stihla ozdobiť zlatou medailou z majstrovstiev Európy ako aj najlepším svetovým výkonom na 400 m prekážok.
V piatok večer o 20.04 h elitná slovenská prekážkarka zakľakne do blokov vo švajčiarskom Lausanne ako hlavná favoritka na mítingu Athletissoma v rámci Diamantovej ligy. V jej prípade pôjde o piaty tohtoročný štart a trinásty celkovo v prestížnom atletickom seriáli.
K súperkám zo starého kontinentu pribudnú na Stade Olympique de la Pontaise 26–ročnej Slovenke aj veľké konkurentky spoza Atlantiku.
Americká konkurencia
Prihlásené sú skvelé Američanky Anna Cockrellová (sezónne maximum 52,77) a strieborná z MS 2025 v Tokiu Jasmine Jonesová, ktorá sa v júlovej Budapešti zlepšila na 52,91. Obe však majú osobné rekordy lepšie ako Zapletalová, Cockrellová dokonca pod 52 sekúnd (51,87).
Aj súperky z ME
Chýbať by nemali Jamajčanka Rushell Claytonová (53,05) a Gianna Woodruffová z Panamy (53,58). Z birminghamskej finálovej zostavy bude v Lausanne bežať bronzová Portugalčanka Fatoumata Binta Diallová (53,55) a v štartovke je aj Kemi Adekoyaová z Bahrajnu (53,67). Zapletalová pobeží v piatej dráhe s dobrým výhľadom na súperky z oboch strán.
Nadviazať na úspešnú jar
„Očakávam, že moje súperky budú dobre pripravené.– najmä obe Američanky, ktoré majú osobné rekordy lepšie ako ja. Európu som síce ovládla, na svetovej úrovni to však stále budú napínavé súboje. Do každých pretekov idem s tým, že chcem podať čo najlepší výkon.
Rada by som nadviazala na to, čo som v Diamantovej lige na jar dobre rozbehla. Budem však musieť zabrať. Teším sa na preteky, sama som zvedavá, ako mi to pôjde pár dní po finále na ME," vyhlásila Zapletalová, cituje ju web atletika.sk.
Náskok 6 bodov
Zapletalová má pred pretekmi v Lausanne na konte 32 bodov v hodnotení 400 m prekážok v rámci Diamantovej ligy a na čele 6-bodový náskok pred Jamajčankou Claytonovou. Panamčanka Woodruffová na treťom mieste zaostáva o 13 bodov za čerstvou európskou šampiónkou. Štvrtá je Cockrellová so 14 bodmi.
Samé víťazstvá
Zapletalová v tejto sezóne vyhrala všetky štyri podujatia Diamantovej ligy, na ktorých štartovala. Po marockom Rabate, talianskom Ríme a nórskom Osle dominovala aj v katarskej Dauhe vo svetovom výkone roka a zároveň šiestom najlepšom výkone ženskej atletickej histórie 52,30 s. Netreba pripomínať, že je to aj slovenský rekord.
"Cítim sa fajn, po mojich štartoch na ME som rýchlo zregenerovala. Verím, že mám toľko síl, aby som úspešne zvládla aj nasledujúce vystúpenia,“ teší sa Zapletalová na zvyšok sezóny.
Ešte Zürich a Brusel
Na ďalšom mítingu DL v Chorzówe sa ženská prekážková štvorstovka nebeží, Zapletalová a jej súperky sa dostanú k slovu znovu až 27. augusta na zürišskom Weltklasse. V rámci bruselského finále je jej disciplína na programe v piatok 4. septembra. Emma v ňom bude obhajovať vlaňajšie druhé miesto.
Zdroj: SITA.sk - Zlatú Európanku Zapletalovú čaká Diamantová liga. Nastúpi aj proti Američankám s lepšími osobnými rekordmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Boj so zákernou chorobou nevyhrala. Česká atlétka hrdo bojovala a fanúšikovia ju za to milovali
Boj so zákernou chorobou nevyhrala. Česká atlétka hrdo bojovala a fanúšikovia ju za to milovali
<< predchádzajúci článok
Nemeckí fanúšikovia plánujú masové protesty proti technológii VAR. Prečo sa tak rozhodli?
Nemeckí fanúšikovia plánujú masové protesty proti technológii VAR. Prečo sa tak rozhodli?