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20. júla 2026

Boje Iránu s USA sa vystupňovali, Teherán útočí v regióne a ropa zdražela na mesačné maximum


Tagy: americké útoky Ceny ropy Hormuzský prieliv iránske útoky Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Irán oznámil útoky na americké ciele v Sýrii, Jordánsku a Kuvajte, Washington pokračoval v náletoch a počet padlých amerických vojakov stúpol na 17.



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gettyimages 2267814835 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Irán oznámil útoky na americké ciele v Sýrii, Jordánsku a Kuvajte, Washington pokračoval v náletoch a počet padlých amerických vojakov stúpol na 17.


Spojené štáty a Irán si v pondelok opäť vymenili vojenské údery, zatiaľ čo napätie v Hormuzskom prielive ďalej rastie.

Iránske Revolučné gardy oznámili útoky na americké ciele v Sýrii, Jordánsku a Kuvajte, americká armáda pokračovala už deviatu noc po sebe v leteckých úderoch na iránske ciele. Ceny ropy medzitým vyskočili na mesačné maximum.

Gardy útočia


Iránske Revolučné gardy uviedli, že počas noci zasiahli veliteľstvo špeciálnych operácií pri sýrskej oblasti Al-Tanf, americké lietadlá na letisku Akaba v Jordánsku a systém včasného varovania amerických síl v Kuvajte, ktorý podľa nich „úplne zničili“.

Kuvajtská armáda následne oznámila, že protivzdušná obrana zasahovala proti nepriateľským dronom, zatiaľ čo Bahrajn aktivoval letecký poplach a vyzval obyvateľov, aby sa ukryli.

Deviata noc


Americké centrálne velenie (CENTCOM) oznámilo, že úspešne dokončilo deviatu po sebe nasledujúcu noc útokov na Irán.

Podľa velenia boli nálety zamerané na ďalšie oslabenie schopnosti Teheránu útočiť na obchodné lode a civilných námorníkov v Hormuzskom prielive.

„Spojené štáty urobia a budú naďalej robiť všetko, čo je potrebné na ochranu globálnej námornej dopravy,“ vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.

Zároveň vyzval ďalšie krajiny, aby sa vo väčšej miere podieľali na ochrane medzinárodnej lodnej dopravy.

Horiaca loď


Revolučné gardy zároveň oznámili, že dva ropné tankery pri pokuse o preplávanie Hormuzským prielivom explodovali a zostali nehybne stáť.

Britská agentúra UK Maritime Trade Operations informovala o horiacej lodi v prielive, príčinu požiaru však zatiaľ nepotvrdila.

Hormuz ako zbraň


Rubio obvinil Teherán, že sa snaží využiť Hormuzský prieliv ako nátlakový prostriedok. „Je zrejmé, že Irán chce mať kontrolu nad prielivom a používať ju ako páku voči svetu,“ povedal.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že najnovšie americké útoky zasiahli Irán „veľmi tvrdo“.

Mŕtvi pribúdajú


Po víkendových bojoch stúpol počet potvrdených padlých amerických vojakov od začiatku konfliktu na 17.

Iránske ministerstvo zdravotníctva v piatok informovalo, že pri najnovších bojoch zahynulo 50 ľudí a viac ako 500 utrpelo zranenia.


Zdroj: SITA.sk - Boje Iránu s USA sa vystupňovali, Teherán útočí v regióne a ropa zdražela na mesačné maximum © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké útoky Ceny ropy Hormuzský prieliv iránske útoky Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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